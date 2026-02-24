Caz șocant în Italia Un fan Napoli a fost înjunghiat de soție, după ce aceasta a crezut că insultele bărbatului față de arbitraj îi erau adresate ei

Un fan al echipei Napoli a fost înjunghiat de propria soție, după ce o confuzie legată de reacția sa după meciul cu Atalanta

În acel meci VAR a anulat un penalty pentru campioana Italiei.

Napoli a pierdut în ultima etapă din Serie A, scor 1-2, în fața Atalantei, însă partida a fost urmată de o scenă șocantă într-o locuință din Capodimonte, Italia.

Un bărbat a fost înjunghiat de soție, după ce a insultat sistemul VAR la meciul lui Napoli

În minutul 40 al partidei de la Bergamo, la scorul de 1-0 în favoarea campioanei Napoli, VAR-ul a anulat un penalty acordat inițial formației lui Antonio Conte.

Faza la care s-a dat penalty, anulat apoi de VAR

În urma fazei, bărbatul în vârstă de 40 de ani a răbufnit și a transmis mai multe insulte spre televizor, moment în care soția acestuia a crezut că insultele i-au fost adresate ei.

O primă ceartă a escaladat în doar câteva momente, când femeia i-a transmis soțului: „Pleacă sau te înjunghii”, potrivit gazzetta.it.

Apoi, soția în vârstă de 35 de ani a aruncat în primă fază cu o foarfecă spre bărbat, însă nu a reușit să-l lovească.

Ulterior, a fugit în bucătărie, de unde a luat un cuțit și, după o primă încercare eșuată, a reușit să-l înjunghie pe acesta în zona laterală a corpului, după care a aruncat cu mai multe cuțite spre el, unul rămânând înfipt în perete.

A fost nevoie de intervenția carabinierilor de la secția din Capodimonte, care l-au salvat pe bărbat și au evitat astfel o tragedie. Aceștia au găsit apoi alte trei cuțite și un desfăcător de stridii în geanta femeii.

Soțul rănit a fost transportat de urgență la spital, iar acum se află în afara oricărui pericol.

