Suporteri înjunghiați în deplasare Doi fani Chelsea, atacați de ultrașii lui Napoli înainte de meciul din Liga Campionilor: „A fost înfricoșător”

alt-text Ștefan Neda
alt-text Publicat: 28.01.2026, ora 18:33
alt-text Actualizat: 28.01.2026, ora 18:34
  • Doi suporteri ai echipei Chelsea au fost înjunghiați înaintea partidei cu Napoli din Liga Campionilor.
  • Napoli - Chelsea se joacă astăzi, de la ora 22:00, liveSCORE pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 4.

Suporterii londonezi făcuseră deplasarea pentru partida decisivă din Liga Campionilor, însă au fost asaltați marți seara, fiind transportați la spital peste noapte.

Doi fani ai celor de la Chelsea au fost atacați de ultrașii lui Napoli

Fanii englezi au fost atacați pe stradă de un grup format din aproximativ 20 de ultrași ai celor de la Napoli, după ce au ieșit dintr-un bar local.

„Eram într-un bar, am consumat câteva băuturi, apoi am decis să mergem la un alt bar. În timp ce mergeam, am virat la dreapta și apoi a apărut un grup de 20 de fani care țipau și ne întrebau de unde suntem.

Am fugit cu toții, dar prietenul meu a fost prins și a început să vorbească cu ei, apoi a fost înjunghiat în picior.

A mers la spital și apoi i-au spus că ar trebui să fie bine, a fost înfricoșător”, a declarat un prieten apropiat al unuia dintre cei doi fani atacați, potrivit thesun.co.uk.

Fotografia postată de un fan Chelsea, cu mâna însângerată. Foto: X/Hooligans.cz Official Fotografia postată de un fan Chelsea, cu mâna însângerată. Foto: X/Hooligans.cz Official
Fotografia postată de un fan Chelsea, cu mâna însângerată. Foto: X/Hooligans.cz Official

Avertismentul clubului Chelsea pentru restul suporterilor

Chelsea a confirmat ulterior incidentul și a transmis un comunicat pentru a-i atenționa pe suporteri.

„Clubul este la curent cu incidentul care a avut loc marți seara în Napoli. Doi fani sunt tratați la spital, suferind răni care nu le pun viața în pericol.

Clubul dorește să le reamintească tuturor suporterilor să dea dovadă de multă prudență în oraș și să ia în considerare sfaturile transmise înainte de acest meci”, a transmis Chelsea.

Cei 2.500 de fani londonezi vor fi escortați de Poliție, după ce autoritățile au intervenit pentru ca aceștia să ajungă în siguranță la stadionul „Diego Armando Maradona” miercuri seară.

