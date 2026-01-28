Mesajul care a înfuriat Barcelona Declarația lui Dro, noul jucător al lui PSG i-a enervat pe catalani!
Foto: Facebook/PSG
Campionate

Mesajul care a înfuriat Barcelona Declarația lui Dro, noul jucător al lui PSG i-a enervat pe catalani!

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 28.01.2026, ora 17:00
alt-text Actualizat: 28.01.2026, ora 17:01
  • Dro Fernandez (18 ani) a făcut primele declarații din postura de jucător a celor de la PSG și a stârnit furia fostei sale echipe, Barcelona.

Dro Fernandez a fost transferat de PSG, suma totală a mutării fiind de aproximativ 8 milioane de euro.

Tânărul fotbalist format în La Masia debutase în acest sezon la Barcelona

„El este boss-ul aici”  Elias Charalambous nu iese din cuvântul lui Gigi Becali: „Trebuie să respectăm deciziile lui”
Citește și
„El este boss-ul aici” Elias Charalambous nu iese din cuvântul lui Gigi Becali: „Trebuie să respectăm deciziile lui”
Citește mai mult
„El este boss-ul aici”  Elias Charalambous nu iese din cuvântul lui Gigi Becali: „Trebuie să respectăm deciziile lui”

Dro Fernandez: „Nu există un loc mai bun pentru a crește”

După transferul său la campioana Europei, Dro Fernandez a oferit câteva declarații care nu sunt văzute cu ochi buni în Catalonia:

„Sunt foarte fericit, foarte entuziasmat. Este un moment de mare mândrie pentru mine și pentru familia mea și abia aștept să încep.

Este un pas important, decizia a fost luată pentru a continua să cresc ca jucător și nu există un loc mai bun pentru a continua să cresc decât aici.

Sunt un jucător creativ, căruia îi place să fie lider, cu o bună capacitate de luare a deciziilor. Sunt un tip calm, foarte atașat de familie, căruia îi place să fie alături de cei dragi.

Acesta este motivul pentru care sunt aici, nu există un loc mai bun pentru a crește. Proiectul cu tinerii de aici este incredibil. Mulțumesc antrenorului și tuturor celor care fac acest lucru posibil. Abia aștept să vă văd și să încep, să merg la stadion. Ici c'est Paris”, a declarat Dro Fernandez, conform eldesmarque.com.

10 milioane de euro
este cota de piață a lui Dro Fernandez, conform Transfermarkt

Dro a bifat 5 apariții în acest sezon pentru Barcelona, 4 în La Liga și una în Liga Campionilor, unde a reușit și o pasă decisivă, însă a fost destul de dificil ca acesta să se impună, momentan, printre vedetele catalanilor.

Tânărul mijlocaș ar putea debuta pentru PSG duminică, în meciul cu Strasbourg, în cadrul etapei 20 din Ligue 1.

Hansi Flick, furios după ce Dro a anunțat că pleacă de la FC Barcelona: „Cea mai mare dezamăgire”

Potrivit sport.es, după aflarea veștii, Hansi Flick a decis ca Dro să nu mai participe la ședințele de pregătire al catalanilor pentru a evita o eventuală accidentare și pentru că oricum nu ar mai avea concentrarea necesară.

Spaniolii mai scriu că Dro e nemulțumit de numărul mic de minute jucate.

148 de minute
a jucat Dro în acest sezon pentru Barcelona

Decizia lui Dro l-a dezamăgit pe tehnicianul catalanilor, care, de-a lungul timpului, și-a exprimat încrederea în tânărul mijlocaș.

„Este cea mai mare dezamăgire din viața mea!”, a spus Hansi Flick, conform sursei menționate.

Ultimul meci în care Dro a jucat datează din 2 decembrie, împotriva celor de la Atletico Madrid, 3-1, când a fost introdus în teren în minutul 74.

Hansi Flick a decis să nu îl utilizeze în duelurile din Cupa Spaniei, deși catalanii au întâlnit echipe din ligile inferioare: Guadalajara și Racing Santander.

La nivel internațional, mijlocașul a strâns 3 selecții pentru Spania U18.

Citește și

Scandal în NFL Legendarul antrenor nu a fost inclus în Hall of Fame: „Imposibil!” + LeBron vorbește despre „o lipsă totală de respect!”
Alte sporturi
16:36
Scandal în NFL Legendarul antrenor nu a fost inclus în Hall of Fame: „Imposibil!” + LeBron vorbește despre „o lipsă totală de respect!”
Citește mai mult
Scandal în NFL Legendarul antrenor nu a fost inclus în Hall of Fame: „Imposibil!” + LeBron vorbește despre „o lipsă totală de respect!”
„Te imaginezi jucând în play-out?” Darius Olaru a recunoscut: „Cea mai grea perioadă de când sunt aici”
Superliga
16:22
„Te imaginezi jucând în play-out?” Darius Olaru a recunoscut: „Cea mai grea perioadă de când sunt aici”
Citește mai mult
„Te imaginezi jucând în play-out?” Darius Olaru a recunoscut: „Cea mai grea perioadă de când sunt aici”

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

„Bomba” de 7 trilioane care amenință să arunce în aer piețele internaționale
„Bomba” de 7 trilioane care amenință să arunce în aer piețele internaționale
„Bomba” de 7 trilioane care amenință să arunce în aer piețele internaționale
transfer barcelona PSG pedro fernandez
Știrile zilei din sport
„Afacerea Genoa”, primul bilanț contabil  Mecanismul prin care Dan Șucu a preluat clubul din Serie A » Expert financiar: „Avantaj fiscal”
Campionate
11:00
„Afacerea Genoa”, primul bilanț contabil Mecanismul prin care Dan Șucu a preluat clubul din Serie A » Expert financiar: „Avantaj fiscal”
Citește mai mult
„Afacerea Genoa”, primul bilanț contabil  Mecanismul prin care Dan Șucu a preluat clubul din Serie A » Expert financiar: „Avantaj fiscal”
Nicolescu nu o vede pe FCSB în play-off Președintele lui Dinamo nu crede în șansele rivalei: „Foarte greu spre imposibil”
Superliga
10:51
Nicolescu nu o vede pe FCSB în play-off Președintele lui Dinamo nu crede în șansele rivalei: „Foarte greu spre imposibil”
Citește mai mult
Nicolescu nu o vede pe FCSB în play-off Președintele lui Dinamo nu crede în șansele rivalei: „Foarte greu spre imposibil”
„Am primit exact ce meritam” Chivu, după ce Inter a câștigat cu Dortmund, dar a ratat calificarea directă în optimi: „Mourinho? Eu mă gândesc la altcineva”
Liga Campionilor
09:59
„Am primit exact ce meritam” Chivu, după ce Inter a câștigat cu Dortmund, dar a ratat calificarea directă în optimi: „Mourinho? Eu mă gândesc la altcineva”
Citește mai mult
„Am primit exact ce meritam” Chivu, după ce Inter a câștigat cu Dortmund, dar a ratat calificarea directă în optimi: „Mourinho? Eu mă gândesc la altcineva”
„Este o rușine”  Mbappe, nervos după eșecul suferit de Real Madrid în Liga Campionilor: „O campioană nu face asta” » Vinovatul găsit de Arbeloa
Liga Campionilor
09:46
„Este o rușine” Mbappe, nervos după eșecul suferit de Real Madrid în Liga Campionilor: „O campioană nu face asta” » Vinovatul găsit de Arbeloa
Citește mai mult
„Este o rușine”  Mbappe, nervos după eșecul suferit de Real Madrid în Liga Campionilor: „O campioană nu face asta” » Vinovatul găsit de Arbeloa
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
13:36
Dragomir, sezonul carierei Ce a realizat mijlocașul într-o jumătate de an neașteptat de bună. UEFA l-a nominalizat la golul zilei în Ligă! Unde se poate vota
Dragomir, sezonul carierei Ce a realizat mijlocașul într-o jumătate de an neașteptat de bună. UEFA l-a nominalizat la golul zilei în Ligă! Unde se poate vota
13:25
Mesaj de pe Emirates VIDEO. A anunțat că vine în Liga 1, înainte de meciul din Liga Campionilor: „Abia aștept să port culorile”
Mesaj de pe Emirates  VIDEO. A anunțat că  vine în Liga 1, înainte de meciul din Liga Campionilor: „Abia aștept să port culorile”
13:08
A scris istorie pe Camp Nou Noul star al fotbalului mondial a doborât un record vechi de 66 de ani + I-a depășit pe Lamine Yamal și Lennart Karl
A scris istorie pe Camp Nou Noul star al fotbalului mondial a doborât un record vechi de 66 de ani + I-a depășit pe Lamine Yamal și Lennart Karl
12:14
Stanciu e jucătorul lui Dalian! Transferul nu a fost anunțat oficial, dar clubul chinez a prezentat noii jucători. Era acolo!
Stanciu e jucătorul lui Dalian! Transferul nu a fost anunțat oficial, dar clubul chinez a prezentat noii jucători. Era acolo!
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Charalambous a avut mereu papagal, dar acum nu-i plac papagalii, ci doar „The boss”

Dan Udrea: Charalambous a avut mereu papagal, dar acum nu-i plac papagalii, ci doar „The boss”

Dan Udrea: Charalambous a avut mereu papagal, dar acum <span>nu-i</span> plac papagalii, ci doar „The boss”
Boicotul Mondialului?

Cătălin Tolontan: Boicotul Mondialului?

Cătălin Tolontan: Boicotul Mondialului?
Jocurile Olimpiuce

Radu Naum: Jocurile Olimpiuce

Radu Naum: Jocurile Olimpiuce
Datoria față de Charalambous și Pintilii

Silviu Tudor Samuilă: Datoria față de Charalambous și Pintilii

Silviu Tudor Samuilă: Datoria față de Charalambous și Pintilii
A fost muncă, nu ajutor divin!

Cristian Geambașu: A fost muncă, nu ajutor divin!

Cristian Geambașu: A fost muncă, nu ajutor divin!
Moruțan a început cu stângul la Rapid: îl face needucat pe Dobre!

Dan Udrea: Moruțan a început cu stângul la Rapid: îl face needucat pe Dobre!

Dan Udrea: Moruțan a început cu stângul la Rapid: îl face needucat pe Dobre!
Trump și vestiarul

Cătălin Tolontan: Trump și vestiarul

Cătălin Tolontan: Trump și vestiarul
5 secunde de adevăr

Cristian Geambașu: 5 secunde de adevăr

Cristian Geambașu: 5 secunde de adevăr
Tot mai săraci

Silviu Tudor Samuilă: Tot mai săraci

Silviu Tudor Samuilă: Tot mai săraci
FCSB e eșec sau un club de succes?

Dan Udrea: FCSB e eșec sau un club de succes?

Dan Udrea: FCSB e eșec sau un club de succes?
În genunchi la Zagreb

Cristian Geambașu: În genunchi la Zagreb

Cristian Geambașu: În genunchi la Zagreb
Furnicile galbene

Radu Naum: Furnicile galbene

Radu Naum: Furnicile galbene
Tadici e vânat, la fel FRH?!

Cristian Geambașu: Tadici e vânat, la fel FRH?!

Cristian Geambașu: Tadici e vânat, la fel FRH?!
Ce legătură este între performanța Dacia și Mircea Badea

Dan Udrea: Ce legătură este între performanța Dacia și Mircea Badea

Dan Udrea: Ce legătură este între performanța Dacia și Mircea Badea
Noi unde suntem?

Radu Naum: Noi unde suntem?

Radu Naum: Noi unde suntem?
Campionii sportivității

Cristian Geambașu: Campionii sportivității

Cristian Geambașu: Campionii sportivității
Matthäus și Bayern, escrocați de un actor care s-a dat director

Cătălin Tolontan: Matthäus și Bayern, escrocați de un actor care s-a dat director

Cătălin Tolontan: Matthäus și Bayern, escrocați de un actor care <span>s-a</span> dat director
Dinamo, campioana esteticii. Dar ajunge?

Cristian Geambașu: Dinamo, campioana esteticii. Dar ajunge?

Cristian Geambașu: Dinamo, campioana esteticii. Dar ajunge?
Real nu are nevoie de antrenor

Silviu Tudor Samuilă: Real nu are nevoie de antrenor

Silviu Tudor Samuilă: Real nu are nevoie de antrenor
Turnul de parașutism, drobul nostru de sare

Cristian Geambașu: Turnul de parașutism, drobul nostru de sare

Cristian Geambașu: Turnul de parașutism, drobul nostru de sare
Top stiri din sport
„Mi-au ascuns multe lucruri” Mărturia unui supraviețuitor al tragediei în care au murit 7 fani PAOK: „S-a întâmplat atât de repede”
Campionate
28.01
„Mi-au ascuns multe lucruri” Mărturia unui supraviețuitor al tragediei în care au murit 7 fani PAOK: „S-a întâmplat atât de repede”
Citește mai mult
„Mi-au ascuns multe lucruri” Mărturia unui supraviețuitor al tragediei în care au murit 7 fani PAOK: „S-a întâmplat atât de repede”
Final incendiar în Liga Campionilor Mourinho, calificare miraculoasă! Interul lui Chivu și Real Madrid merg doar în play-off
Liga Campionilor
00:13
Final incendiar în Liga Campionilor Mourinho, calificare miraculoasă! Interul lui Chivu și Real Madrid merg doar în play-off
Citește mai mult
Final incendiar în Liga Campionilor Mourinho, calificare miraculoasă! Interul lui Chivu și Real Madrid merg doar în play-off
Ngezana, pe picior de plecare? Ofertă dintr-un campionat important pentru fundașul celor de la FCSB
Superliga
28.01
Ngezana, pe picior de plecare? Ofertă dintr-un campionat important pentru fundașul celor de la FCSB
Citește mai mult
Ngezana, pe picior de plecare? Ofertă dintr-un campionat important pentru fundașul celor de la FCSB
Record spulberat Jucătorul implicat într-un scandal de pariuri pleacă din Premier League pentru o sumă uriașă
Campionate
28.01
Record spulberat Jucătorul implicat într-un scandal de pariuri pleacă din Premier League pentru o sumă uriașă
Citește mai mult
Record spulberat Jucătorul implicat într-un scandal de pariuri pleacă din Premier League pentru o sumă uriașă

Echipe/Competiții

fcsb 98 CFR Cluj 35 dinamo bucuresti 34 rapid 20 Universitatea Craiova 13 petrolul ploiesti 1 Poli Iasi 1 uta arad 8 farul constanta 2

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti Australian Open liga 1 Cristi Chivu europa league fcsb
Cine va c&acirc;știga titlul &icirc;n acest sezon? Se anunță cea mai echilibrată luptă pentru titlu
Sondaj
29.01

Cine va câștiga titlul în acest sezon? Se anunță cea mai echilibrată luptă pentru titlu

Cine credeți că va câștiga titlul în acest sezon?

U Craiova %
Rapid %
Dinamo %
FCSB %
Cine va c&acirc;știga titlul &icirc;n acest sezon? Se anunță cea mai echilibrată luptă pentru titlu
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share