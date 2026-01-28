Mesajul care a înfuriat Barcelona Declarația lui Dro, noul jucător al lui PSG i-a enervat pe catalani!

Dro Fernandez (18 ani) a făcut primele declarații din postura de jucător a celor de la PSG și a stârnit furia fostei sale echipe, Barcelona.

Dro Fernandez a fost transferat de PSG, suma totală a mutării fiind de aproximativ 8 milioane de euro.

Tânărul fotbalist format în La Masia debutase în acest sezon la Barcelona

Dro Fernandez: „Nu există un loc mai bun pentru a crește”

După transferul său la campioana Europei, Dro Fernandez a oferit câteva declarații care nu sunt văzute cu ochi buni în Catalonia:

„Sunt foarte fericit, foarte entuziasmat. Este un moment de mare mândrie pentru mine și pentru familia mea și abia aștept să încep.

Este un pas important, decizia a fost luată pentru a continua să cresc ca jucător și nu există un loc mai bun pentru a continua să cresc decât aici.

Sunt un jucător creativ, căruia îi place să fie lider, cu o bună capacitate de luare a deciziilor. Sunt un tip calm, foarte atașat de familie, căruia îi place să fie alături de cei dragi.

Acesta este motivul pentru care sunt aici, nu există un loc mai bun pentru a crește. Proiectul cu tinerii de aici este incredibil. Mulțumesc antrenorului și tuturor celor care fac acest lucru posibil. Abia aștept să vă văd și să încep, să merg la stadion. Ici c'est Paris”, a declarat Dro Fernandez, conform eldesmarque.com.

10 milioane de euro este cota de piață a lui Dro Fernandez, conform Transfermarkt

Dro a bifat 5 apariții în acest sezon pentru Barcelona, 4 în La Liga și una în Liga Campionilor, unde a reușit și o pasă decisivă, însă a fost destul de dificil ca acesta să se impună, momentan, printre vedetele catalanilor.

Tânărul mijlocaș ar putea debuta pentru PSG duminică, în meciul cu Strasbourg, în cadrul etapei 20 din Ligue 1.

Hansi Flick, furios după ce Dro a anunțat că pleacă de la FC Barcelona: „Cea mai mare dezamăgire”

Potrivit sport.es, după aflarea veștii, Hansi Flick a decis ca Dro să nu mai participe la ședințele de pregătire al catalanilor pentru a evita o eventuală accidentare și pentru că oricum nu ar mai avea concentrarea necesară.

Spaniolii mai scriu că Dro e nemulțumit de numărul mic de minute jucate.

148 de minute a jucat Dro în acest sezon pentru Barcelona

Decizia lui Dro l-a dezamăgit pe tehnicianul catalanilor, care, de-a lungul timpului, și-a exprimat încrederea în tânărul mijlocaș.

„Este cea mai mare dezamăgire din viața mea!” , a spus Hansi Flick, conform sursei menționate.

Ultimul meci în care Dro a jucat datează din 2 decembrie, împotriva celor de la Atletico Madrid, 3-1, când a fost introdus în teren în minutul 74.

Hansi Flick a decis să nu îl utilizeze în duelurile din Cupa Spaniei, deși catalanii au întâlnit echipe din ligile inferioare: Guadalajara și Racing Santander.

La nivel internațional, mijlocașul a strâns 3 selecții pentru Spania U18.

