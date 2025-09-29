Nu a scăpat de critici Jucătorul de la FCSB care l-a scos din sărite pe Basarab Panduru în meciul cu Oțelul: „Nu poți juca așa”

FCSB-Oțelul 1-0. Basarab Panduru (55 de ani) l-a criticat pe Alexandru Stoian (17 ani), căruia i-a reproșat că este prea egoist.

Tânărul jucător al campioanei a intrat la pauză în locul lui Mihai Toma și a avut două șanse uriașe prin care își putea ajuta echipa să deschidă scorul.

FCSB-Oțelul . Basarab Panduru l-a criticat pe Stoian: „Nu poți juca așa”

În minutul 76, a pătruns în careu și a șutat din unghi direct în portar, când putea să-i paseze în dreapta lui Cisotti, rămas singur în 6 metri. Apoi, în minutul 84, a scăpat singur cu Dur-Bozoancă și, în loc să-i paseze lui Miculescu, complet liber, a încercat să dribleze spectaculos portarul.

Alegerile sale l-au enervat pe Panduru, care nu l-a menajat după meci.

„Dă pasă! Nu ești apreciat că dai în portar, ești apreciat când marchezi sau pasezi decisiv. La faza aia, trebuia să dea din prima pentru Cisotti! Dar el nu vrea să paseze nici aici, nici la cealaltă fază, când putea să-l servească pe Miculescu.

Nu poți juca așa fotbal, că te iau ceilalți la rost! La 17 ani, cu fizicul pe care-l are, dar fără pase, nu merge. Uite-i pe Miculescu și Cisotti cum cer mingea. Nu e OK să joci doar pentru tine”, a spus Basarab Panduru la Prima Sport, citat de sport.ro.

Cu toate că l-a criticat pe Stoian, Panduru îl apreciază pe tânărul jucător de la FCSB și consideră mai are timp să învețe multe lucruri.

Sunt fan Stoian, dar nu-mi place fotbalul pe care îl joacă doar pentru el. Trebuie să învețe să joace cu echipa. Are timp să o facă, e foarte tânăr, dar așa nu demonstrezi nimic Basarab Panduru

FCSB a reușit să lege a doua victorie consecutivă. În meciul cu Oțelul, Florin Tănase a adus cele trei puncte campioanei, după un gol înscris din penalty în minutul 48.

Joia trecută, campioana României a învins cu același scor, 1-0, Go Ahead Eagles, în cadrul primei runde din grupa principală a Europa League.

VIDEO. Florin Tănase a transformat penalty-ul scos de Cisotti

