Prietenia care s-a frânt Momentul în care „frăția" dintre Charles Barkley și Michael Jordan s-a rupt definitiv: „A luat-o razna!"
Rivali pe teren, prieteni buni în afara lui. Până când totul s-a rupt / Imago
Baschet

Prietenia care s-a frânt Momentul în care „frăția" dintre Charles Barkley și Michael Jordan s-a rupt definitiv: „A luat-o razna!"

alt-text Bogdan Stamatoiu
Publicat: 22.12.2025, ora 12:44
alt-text Actualizat: 22.12.2025, ora 12:44
  • Charles Barkley, una dintre cele mai vocale personalități din NBA și un analist respectat, a povestit recent ce a dus la sfârșitul legăturii sale cu Michael Jordan, omul pe care îl considera „fratele” său.

În lumea baschetului, puține legături păreau mai solide decât cea dintre Charles Barkley și Michael Jordan. Cei doi coloși ai anilor '90 nu au fost doar rivali pe parchet, ci și prieteni apropiați în afara lui, împărțind pasiunea pentru golf și un respect reciproc ce părea de nezdruncinat.

Totuși, o singură noapte și un telefon plin de scântei au pus capăt unei relații de peste două decenii.

Recent, „Sir Charles” a oferit noi detalii despre momentul în care lucrurile au mers prea departe, explicând de ce nu a mai vorbit cu „Air Jordan” de mai bine de zece ani.

Analistul versus prietenul

Totul a început în perioada în care Michael Jordan conducea destinele echipei Charlotte Bobcats (actuala Hornets).

În calitatea sa de analist TV, Barkley a criticat public managementul lui Jordan, afirmând că acesta nu a făcut o treabă bună ca manager general și că s-a înconjurat de oameni care îi dau mereu dreptate („yes-men”), în loc de profesioniști care să-l provoace.

Reacția lui Jordan a fost instantanee și brutală. Barkley își amintește că a primit un telefon în acea seară: „A luat-o razna. Mi-a spus: «Se presupune că ești cel mai bun prieten al meu și tu faci rahaturile astea?»”.

Charles Barkley: „Trebuia să-mi fac meseria”

Pentru Barkley, integritatea profesională în fața camerelor de filmat a fost mai presus de loialitatea personală.

Răspunsul său către Jordan a fost unul tranșant: Omule, trebuie să-mi fac meseria. Nu ai făcut o treabă bună ca manager general. Cum pot să-i critic pe alții și pe tine să te menajez? Când alții fac alegeri proaste la draft, îi taxez. Nu pot avea standarde duble”.

Din păcate, Michael Jordan, cunoscut pentru competitivitatea sa extremă și pentru faptul că nu uită nicio jignire, nu a acceptat explicația. Barkley a dezvăluit că Jordan l-a înjurat pe tot parcursul acelei conversații telefonice, iar de atunci s-a așternut tăcerea între ei.

O ruptură ce pare definitivă

Deși au trecut mulți ani, iar Jordan și-a vândut între timp pachetul majoritar de acțiuni de la echipa din Charlotte, orgoliile rămân la fel de mari. Barkley recunoaște că simte o anumită tristețe, descriindu-l pe Jordan ca fiind ca un frate pentru el timp de 20 de ani, dar refuză să își ceară scuze, susținând că a spus doar adevărul.

„Este o situație nefericită, dar eu nu pot să mint la televizor doar pentru că cineva îmi este prieten. Dacă aș face asta, mi-aș pierde orice urmă de credibilitate,” a concluzionat legenda lui Phoenix Suns.

În prezent, cei doi evită să interacționeze chiar și atunci când se află în aceeași încăpere la evenimentele oficiale ale NBA!

În concepția lui Michael Jordan, prețul sincerității lui Barkley nu putea fi decât excluderea definitivă din cercul său de apropiați.

