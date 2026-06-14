Campioni în NBA!  New York Knicks a câștigat titlul după o așteptare de 53 de ani! A bifat încă o revenire impresionantă
Foto: Getty Images
Baschet

Campioni în NBA! New York Knicks a câștigat titlul după o așteptare de 53 de ani! A bifat încă o revenire impresionantă

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 14.06.2026, ora 09:53
alt-text Actualizat: 14.06.2026, ora 09:53
  • New York Knicks a câștigat titlul în NBA, după o așteptare de 53 de ani, după ce a învins-o pe San Antonio Spurs cu scorul de 94-90 în meciul al cincilea al finalei.
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Ultimul act s-a jucat pe sistemul „best of 7”, adică primul care ajunge la 4 victorii dintr-un maxim de 7 meciuri jucate câștigă titlul, iar New York Knicks a reușit această performanță.

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New York Knicks, campioană în NBA după 53 de ani!

După ce a făcut spectacol în meciul 4 al finalei, atunci când Knicks a învins-o pe San Antonio Spurs cu scorul 107-106, după un handicap de 29 de puncte, echipa lui Mike Brown a câștigat și meciul al cincilea și a cucerit titlul în NBA.

Deși partida s-a jucat în statul Texas, mii de locuitori ai orașului New York au ieșit pe străzi pentru a urmări meciul și pentru a sărbători acest moment istoric pentru echipă, scrie bbc.com.

San Antonio Spurs a început în forță meciul de sâmbătă, reușind să-și creeze un avantaj considerabil în primul sfert față de Knicks.

Totuși, la fel ca în trei dintre cele patru meciuri anterioare, Knicks a revenit spectaculos, de această dată de la un deficit de 16 puncte și s-au impus cu scorul de 94-90, câștigând seria cu 4-1.

Cel mai bun jucător al partidei a fost Jalen Brunson (29 de ani), jucătorul celor de la Knicks, care a reușit să înscrie 45 de puncte.

Brunson a contribuit decisiv la reducerea handicapului de 16 puncte, reușind primele sale trei aruncări de trei puncte din meci.

În sfertul al treilea, a transformat trei aruncări libere după ce a fost faultat, ducându-și echipa în avantaj, scor 86-85, conform sports.yahoo.com.

Brunson, care a fost desemnat omul meciului, a încheiat partida cu:

  • 45 de puncte;
  • 14 din 27 la aruncările din acțiune;
  • 4 din 7 de la trei puncte;
  • 3 recuperări;
  • 3 pase decisive;
  • 2 intercepții.

A fost al patrulea meci din cele cinci ale finalei în care Jalen Brunson a depășit pragul de 30 de puncte.

Potrivit Opta Stats, Brunson a devenit doar al doilea jucător din istoria NBA care înscrie 45 de puncte într-un meci jucat în deplasare și care aduce titlul echipei sale.

Primul a fost Michael Jordan, în 1998, împotriva echipei Utah Jazz.

1973
este anul când New York Knicks a câștigat ultima oară titlul în NBA

La interviul de după meci, Brunson a fost copleșit de emoții și a declarat:

„Nu am cuvinte. Este tot ce am visat vreodată. Nici nu știu exact ce simt. Sunt pur și simplu uluit. De fiecare dată când cineva ne-a subestimat, am găsit o cale să revenim și să demonstrăm contrariul”, a spus americanul, conform sursei citate anterior.

Knicks a ajuns în finală după 11 victorii consecutive în postsezon și după ce au eliminat fără înfrângere echipele Philadelphia 76ers și Cleveland Cavaliers în semifinala și finala Conferinței de Est.

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