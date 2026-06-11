Finală NBA de poveste New York Knicks a revenit de la -29 de puncte și a marcat coșul decisiv cu 1,2 secunde înainte de final!

New York Knicks a reușit una dintre cele mai mari reveniri din istoria finalelor NBA.

Echipa lui Mike Brown (56 de ani) a câștigat meciul 4 cu San Antonio Spurs, scor 107-106, după un handicap de 29 de puncte, și conduce acum seria cu 3-1.

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Partida de la Madison Square Garden părea controlată total de Spurs. Texanii au avut un start ofensiv aproape perfect, au marcat 76 de puncte în prima repriză și au intrat la pauză cu un avantaj de 27 de puncte, 76-49. La un moment dat, diferența a ajuns la 29 de puncte, iar San Antonio părea aproape de 2-2 la general.

New York Knicks a revenit de la -29 de puncte în meciul cu San Antonio Spurs

Knicks a întors însă meciul în repriza a doua, într-o remontada spectaculoasă. A fost cea mai mare revenire din istoria finalelor NBA, iar New York a ajuns la un singur succes de primul titlu din 1973 încoace.

Atacul texanilor s-a blocat în repriza a doua. După cele 76 de puncte marcate până la pauză, Spurs a mai înscris doar 30 în ultimele două sferturi. Knicks a crescut agresivitatea defensivă, a forțat și a reintrat în meci.

OG Anunoby a fost decisiv în ultimele secunde. Cu Spurs în avantaj, De’Aaron Fox a plecat pe contraatac, dar Anunoby i-a blocat aruncarea.

Pe atacul următor, după o ratare de la distanță a lui Jalen Brunson, Anunoby a recuperat și a înscris coșul victoriei cu 1,2 secunde înainte de final, conform nba.com.

Anunoby a terminat meciul cu 33 de puncte, în timp ce Brunson a fost cel mai bun marcator al lui Knicks, cu 36 de puncte și 7 pase decisive.

Pentru Spurs, Victor Wembanyama a avut 24 de puncte și 13 recuperări, dar a ratat două aruncări libere importante în finalul partidei.

Victor Wembanyama a avut și un moment care poate cântări în continuarea seriei. Francezul a fost sancționat după un fault flagrant în sfertul al treilea, iar faza a coincis cu începutul revenirii lui Knicks.

După acea sancțiune, New York a marcat 13 puncte consecutive și a redus rapid diferența.

Finalul i-a ridicat pe fani în picioare. Printre cei care au sărbătorit victoria s-au numărat și actorii Timothee Chalamet, cunoscut pentru rolurile din „Dune” și „Wonka”, și Ben Stiller, starul comediilor „Zoolander” și „Meet the Parents”, care au sărit de bucurie alături de suporterii lui Knicks.

TIMOTHÉE CHALAMET & BEN STILLER CELEBRATING WITH KNICKS FANS AT MSG 🎉 pic.twitter.com/teFfMa1lJQ — NBA (@NBA) June 11, 2026

Printre numele mari prezente la meci s-au mai numărat Taylor Swift, una dintre cele mai cunoscute cântărețe din lume, Kylie Jenner, vedetă TV și antreprenoare, și Jimmy Fallon, prezentatorul emisiunii „The Tonight Show”.

În Madison Square Garden au fost și Adam Sandler, actor și comediant, Chris Rock, actor și stand-up comedian, Keke Palmer, actriță și cântăreață, Kevin Jonas, membru al trupei Jonas Brothers, Jerry Seinfeld, actor și creatorul celebrului serial „Seinfeld”, Liam Neeson, actor cunoscut pentru seria „Taken”, și Nas, unul dintre cei mai importanți rapperi americani.

Anunoby, eroul serii: „Trebuia doar să trecem peste furtună”

OG Anunoby a explicat, după meci, că New York Knicks a încercat să nu se piardă, deși diferența ajunsese la 29 de puncte.

„Suntem un grup rezilient. Am trecut prin multe. Am revenit de multe ori când am fost conduși. Trebuia doar să rămânem acolo, să trecem peste furtună, să nu fim prea supărați, nervoși sau frustrați”, a declarat Anunoby, conform reuters.com.

Mike Brown a vorbit despre coșul decisiv al lui Anunoby.

Cred că nu a existat o fază mai mare în istoria lui Knicks. I-am spus lui OG că, la cât de mare, puternic și atletic este, trebuie să fie un monstru la recuperarea ofensivă în seara asta. Mike Brown, antrenorul lui Knicks

Meciul 5 se va juca la San Antonio, pe 14 iunie, iar Knicks poate închide seria și câștiga titlul.

Spurs are nevoie de trei victorii consecutive pentru a întoarce finala, performanță reușită o singură dată în istoria NBA de o echipă condusă cu 3-1 în ultimul act, de Cleveland Cavaliers, în finala NBA din 2016, contra lui Golden State Warriors, conform espn.com.

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