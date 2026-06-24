Ancelotti a confirmat Neymar poate debuta la CM 2026 contra Scoției » A glumit pe seama atacantului: „Poate juca 90 de minute mergând”

Neymar (34 de ani) este din nou disponibil pentru naționala Braziliei.

Carlo Ancelotti (67 de ani) a confirmat, înaintea meciului cu Scoția, din ultima etapă a Grupei C de la Campionatul Mondial.

Partida se va juca mâine, de la ora 01:00, va putea fi urmărită în format liveSCORE pe GOLAZO.ro și va fi transmisă în direct pe Antena 1 și AntenaPLAY.

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Atacantul s-a pregătit normal și poate fi folosit. Selecționerul italian nu a spus însă dacă Neymar va fi titular sau câte minute ar putea juca, deși acesta.

Neymar poate debuta la CM 2026 contra Scoției

Pentru Neymar, meciul cu Scoția poate marca prima apariție la această ediție a Campionatului Mondial.

„Neymar este disponibil, a lucrat bine săptămâna aceasta.

Pot să joc și cu alți jucători, dar suntem cu toții foarte bucuroși că s-a întors, pentru că, evident, cu calitatea lui, poate ajuta echipa ”, a declarat Carlo Ancelotti, conform uol.com.br.

Atacantul a ratat primele două partide ale Braziliei, cu Maroc (1-1) și Haiti (3-0), din cauza unei accidentări la gambă, dar în ultimele zile a revenit la antrenamentele echipei.

Ancelotti a vorbit și despre atitudinea lui Neymar în perioada de recuperare:

A lucrat foarte serios, încercând să se recupereze cât mai repede. Sunt foarte mulțumit de el. Chiar dacă nu joacă, aduce experiență, aduce cunoașterea jocului și îi ajută pe jucătorii tineri Carlo Ancelotti, selecționerul Braziliei

Întrebat cât ar putea juca Neymar, Ancelotti a ales să facă o glumă:

„Poate juca 90 de minute mergând. Nu, este bine, a lucrat foarte bine, s-a antrenat foarte bine”, a mai spus acesta, conform retuers.com.

Ancelotti a vorbit și despre progresul Braziliei de la un meci la altul.

„Cred că primul meci nu a fost cel mai bun, al doilea a fost mai bun, iar acum avem încredere că al treilea va fi cel mai bun”, a declarat Ancelotti.

79 de meciuri a marcat Neymar pentru naționala Braziliei, în cele 128 de meciuri jucate

Ultimul meci al lui Neymar pentru Brazilia a fost pe 17 octombrie 2023, contra Uruguayului, în preliminariile Cupei Mondiale.

Atunci, brazilianul a suferit o ruptură de ligament încrucișat anterior și menisc la genunchiul stâng, accidentare care l-a ținut departe de națională pentru o perioadă lungă.

Cifrele lui Neymar la echipele de club:

Santos FC: 268 de meciuri, 153 de goluri și 75 de pase decisive

268 de meciuri, 153 de goluri și 75 de pase decisive FC Barcelona: 186 de meciuri, 105 goluri și 76 de pase decisive

186 de meciuri, 105 goluri și 76 de pase decisive Paris Saint-Germain: 173 de meciuri, 118 goluri și 80 de pase decisive

173 de meciuri, 118 goluri și 80 de pase decisive Al-Hilal: 7 meciuri, un gol și 3 pase decisive

Clasamentul în Grupa C la CM 2026

ECHIPĂ MECIURI PUNCTE 1. Brazilia 2 4 2. Maroc 2 4 3. Scoția 2 3 4. Haiti 2 0

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