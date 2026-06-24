 Probleme pentru Pancu  Un titular de la Rapid s-a operat și e OUT pentru startul sezonului! +29 foto
Daniel Pancu/ Foto: Raed Krishan- GOLAZO.ro
Superliga

Probleme pentru Pancu Un titular de la Rapid s-a operat și e OUT pentru startul sezonului!

alt-text Alexandru Smeu
alt-text Publicat: 24.06.2026, ora 13:40
alt-text Actualizat: 24.06.2026, ora 13:40
  • Cristi Manea (28 de ani), fundașul dreapta de la Rapid, a suferit o operație la menisc și va lipsi între 6-8 săptămâni.
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Nici nu și-a început bine mandatul la Rapid, că Daniel Pancu se confruntă deja cu probleme.

Cristi Manea, jucător pe care noul antrenor din Giulești îl vedea titular în flancul drept al defensivei, a ajuns pe masa de operație.

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Cristi Manea s-a operat și e OUT pentru startul sezonului!

Fotbalistul a lipsit la ultimele cinci meciuri ale Rapidului din play-off, din cauza unei la genuchi și a suferit o intervenție chirurgicală la menisc.

Dacă recuperarea merge conform planului, Manea ar urma să absenteze între 6-8 săptămâni, scrie gsp.ro.

Cristi Manea Cristi Manea
Cristi Manea

Astfel, fotbalistul de 28 de ani va rata startul noului sezon, programat în weekendul 17–19 iulie. În prezent, Răzvan Onea este singurul fundaș dreapta de meserie pe care Rapid îl are în lot.

Cristi Manea a ajuns gratis la Rapid în vara lui 2024. S-a impus ca titular și a reușit să-și facă și revenirea la echipa națională.

1.300.000 de euro
este cota lui Cristi Manea, potrivit transfermarkt.ro
  • 53 de meciuri, 4 goluri și 6 pase decisive sunt cifrele lui Manea la Rapid
  • Fundașul dreapta mai are contract cu giuleștenii până în 2027.

FOTO. Imagini de la reunirea Rapidului

Rapid, reunire 15 iunie 2026 FOTO Raed Krishan GOLAZO.ro
Rapid, reunire 15 iunie 2026 FOTO Raed Krishan GOLAZO.ro

Galerie foto (29 imagini)

Rapid, reunire 15 iunie 2026 FOTO Raed Krishan GOLAZO.ro Rapid, reunire 15 iunie 2026 FOTO Raed Krishan GOLAZO.ro Rapid, reunire 15 iunie 2026 FOTO Raed Krishan GOLAZO.ro Rapid, reunire 15 iunie 2026 FOTO Raed Krishan GOLAZO.ro Rapid, reunire 15 iunie 2026 FOTO Raed Krishan GOLAZO.ro
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