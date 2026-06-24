Cristi Manea (28 de ani), fundașul dreapta de la Rapid, a suferit o operație la menisc și va lipsi între 6-8 săptămâni.

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Nici nu și-a început bine mandatul la Rapid, că Daniel Pancu se confruntă deja cu probleme.

Cristi Manea, jucător pe care noul antrenor din Giulești îl vedea titular în flancul drept al defensivei, a ajuns pe masa de operație.

Cristi Manea s-a operat și e OUT pentru startul sezonului!

Fotbalistul a lipsit la ultimele cinci meciuri ale Rapidului din play-off, din cauza unei la genuchi și a suferit o intervenție chirurgicală la menisc.

Dacă recuperarea merge conform planului, Manea ar urma să absenteze între 6-8 săptămâni, scrie gsp.ro.

Cristi Manea

Astfel, fotbalistul de 28 de ani va rata startul noului sezon, programat în weekendul 17–19 iulie. În prezent, Răzvan Onea este singurul fundaș dreapta de meserie pe care Rapid îl are în lot.

Cristi Manea a ajuns gratis la Rapid în vara lui 2024. S-a impus ca titular și a reușit să-și facă și revenirea la echipa națională.

1.300.000 de euro este cota lui Cristi Manea, potrivit transfermarkt.ro

53 de meciuri, 4 goluri și 6 pase decisive sunt cifrele lui Manea la Rapid

Fundașul dreapta mai are contract cu giuleștenii până în 2027.

FOTO. Imagini de la reunirea Rapidului

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