Neymar, gol și pasă decisivă VIDEO.  Starul brazilian a scos Santos din zona retrogradării, deși medicii i-au spus să nu mai joace!
Neymar foto: IMAGO
Campionate

Neymar, gol și pasă decisivă VIDEO. Starul brazilian a scos Santos din zona retrogradării, deși medicii i-au spus să nu mai joace!

alt-text Ștefan Neda
alt-text Publicat: 29.11.2025, ora 20:58
alt-text Actualizat: 29.11.2025, ora 21:18
  • Santos - Sport Recife 3-0. Neymar (33 de ani) a strălucit în ultima partidă jucată de echipa sa în campionatul brazilian.
  • Fostul star al Barcelonei a reușit un gol și o pasă decisivă și a contribuit enorm la ieșirea echipei din zona retrogradării.

Santos nu a avut parte de un sezon foarte bun în Serie A, liga braziliană, și va lupta, cel mai probabil, până în ultima etapă pentru evitarea retrogradării.

„Rezultat mincinos!” Mario Camora, șocat de umilința prin care a trecut CFR Cluj la Mioveni:  „E greu de digerat”
Citește și
„Rezultat mincinos!” Mario Camora, șocat de umilința prin care a trecut CFR Cluj la Mioveni: „E greu de digerat”
Citește mai mult
„Rezultat mincinos!” Mario Camora, șocat de umilința prin care a trecut CFR Cluj la Mioveni:  „E greu de digerat”

Santos - Sport Recife 3-0. Neymar, decisiv în victoria echipei sale

Starul brazilian a deschis scorul în minutul 25 pentru Santos, iar în minutul 67, la golul trei, a pasat decisiv pentru Joao Schimdt.

Brazilianul a fost într-o formă bună, deși medicii îi recomandaseră să nu mai joace până la finalul anului 2025, din cauza accidentării la meniscul genunchiului stâng, potrivit TNT Sports.

Cu acest succes, Santos s-a ridicat la două puncte deasupra liniei roșii, cu două etape înainte de finalul sezonului.

„Mă simt din ce în ce mai bine. Fizic, mă simt bine. Această accidentare este enervantă, desigur, dar nu mă va împiedica să joc. Trebuie să lăsăm Santos acolo unde merită să fie: în prima divizie. Apoi, vom vedea ce se va întâmpla.

Luptăm cu înverșunare pentru a ne menține în ligă. Nu ne-am dorit această situație, dar acum totul depinde de noi. Știm că diferența de goluri este crucială. De aceea am încurajat constant echipa să continue să înscrie.

Ne doream foarte mult această victorie. Acum trebuie să continuăm pe acest drum pentru a progresa”, a declarat Neymar pentru Globo Esporte, potrivit news.ro.

Citește și

Dinamo - Oțelul 1-0 Victorie chinuită a „câinilor”, care urcă pe locul 2 în Liga 1
Superliga
22:57
Dinamo - Oțelul 1-0 Victorie chinuită a „câinilor”, care urcă pe locul 2 în Liga 1
Citește mai mult
Dinamo - Oțelul 1-0 Victorie chinuită a „câinilor”, care urcă pe locul 2 în Liga 1
„E departe play-off-ul” Antrenorul lui  FC Argeș , după victoria cu CFR: „Un rezultat mare” » Cum vede șansele la play-off
Superliga
20:19
„E departe play-off-ul” Antrenorul lui FC Argeș, după victoria cu CFR: „Un rezultat mare” » Cum vede șansele la play-off
Citește mai mult
„E departe play-off-ul” Antrenorul lui  FC Argeș , după victoria cu CFR: „Un rezultat mare” » Cum vede șansele la play-off

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Istoricul care a prezis că va veni războiului când Putin și Biden negau susține că asistăm la „începutul sfârșitului războiului”. Pe ce se bazează 
Istoricul care a prezis că va veni războiului când Putin și Biden negau susține că asistăm la „începutul sfârșitului războiului”. Pe ce se bazează 
Istoricul care a prezis că va veni războiului când Putin și Biden negau susține că asistăm la „începutul sfârșitului războiului”. Pe ce se bazează 
accidentare santos brazilia seria a neymar
Știrile zilei din sport
O infografie de Mondiale Proiect spectaculos marca GOLAZO.ro dedicat primului turneu cu 48 de echipe: CM 2026
Special
19.11
O infografie de Mondiale Proiect spectaculos marca GOLAZO.ro dedicat primului turneu cu 48 de echipe: CM 2026
Citește mai mult
O infografie de Mondiale Proiect spectaculos marca GOLAZO.ro dedicat primului turneu cu 48 de echipe: CM 2026
FRF, mișcare decisivă Hotărârea din Adunarea Generală cu scandal a ajuns la tribunal » Reacția lui Adrian Mititelu: „Cazul e la DNA”
Diverse
00:03
FRF, mișcare decisivă Hotărârea din Adunarea Generală cu scandal a ajuns la tribunal » Reacția lui Adrian Mititelu: „Cazul e la DNA”
Citește mai mult
FRF, mișcare decisivă Hotărârea din Adunarea Generală cu scandal a ajuns la tribunal » Reacția lui Adrian Mititelu: „Cazul e la DNA”
Arena Națională se dezintegrează! VIDEO. O bucată din tavan s-a desprins înainte de meciul Dinamo - Oțelul
Superliga
29.11
Arena Națională se dezintegrează! VIDEO. O bucată din tavan s-a desprins înainte de meciul Dinamo - Oțelul
Citește mai mult
Arena Națională se dezintegrează! VIDEO. O bucată din tavan s-a desprins înainte de meciul Dinamo - Oțelul
România, calificare! „Tricolorele” au învins Japonia și vor juca în grupele principale ale CM de handbal feminin!
Handbal
29.11
România, calificare! „Tricolorele” au învins Japonia și vor juca în grupele principale ale CM de handbal feminin!
Citește mai mult
România, calificare! „Tricolorele” au învins Japonia și vor juca în grupele principale ale CM de handbal feminin!
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
00:03
FRF, mișcare decisivă Hotărârea din Adunarea Generală cu scandal a ajuns la tribunal » Reacția lui Adrian Mititelu: „Cazul e la DNA”
FRF, mișcare decisivă Hotărârea din Adunarea Generală cu scandal a ajuns la tribunal » Reacția lui Adrian Mititelu: „Cazul e la DNA”
00:09
„A jucat top!” Fotbalistul remarcat de Zeljko Kopic după victoria cu Oțelul + Ce spune despre marele derby cu FCSB
„A jucat top!” Fotbalistul remarcat de Zeljko Kopic după victoria cu Oțelul + Ce spune despre marele derby cu FCSB
23:23
Mazilu a revenit după 20 de luni FOTO. Fotbalistul a bifat primele minute la Dinamo. Nu mai jucase din aprilie 2024: „Sper să intru și cu FCSB”
Mazilu a revenit după 20 de luni FOTO. Fotbalistul a bifat primele minute la Dinamo. Nu mai jucase din aprilie 2024: „Sper să intru și cu FCSB”
23:30
Arena Națională se dezintegrează! VIDEO. O bucată din tavan s-a desprins înainte de meciul Dinamo - Oțelul
Arena Națională se dezintegrează! VIDEO. O bucată din tavan s-a desprins înainte de meciul Dinamo - Oțelul
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Cum să strici o jucărie

Radu Naum: Cum să strici o jucărie

Radu Naum: Cum să strici o jucărie
Florin Tănase, nedezbrăcat și demn!

Dan Udrea: Florin Tănase, nedezbrăcat și demn!

Dan Udrea: Florin Tănase, nedezbrăcat și demn!
Despre o mistificare

Cristian Geambașu: Despre o mistificare

Cristian Geambașu: Despre o mistificare
De ce ne mirăm?!

Radu Naum: De ce ne mirăm?!

Radu Naum: De ce ne mirăm?!
Lecția de viață

Silviu Tudor Samuilă: Lecția de viață

Silviu Tudor Samuilă: Lecția de viață
Tăcerea campioanelor

Cristian Geambașu: Tăcerea campioanelor

Cristian Geambașu: Tăcerea campioanelor
De ce tace Nadia?

Dan Udrea: De ce tace Nadia?

Dan Udrea: De ce tace Nadia?
De ce a refuzat David Popovici o invitație a președintelui Nicușor Dan

Cătălin Tolontan: De ce a refuzat David Popovici o invitație a președintelui Nicușor Dan

Cătălin Tolontan: De ce a refuzat David Popovici o invitație a președintelui Nicușor Dan
O zi din viața lui Stipe Perica

Cristian Geambașu: O zi din viața lui Stipe Perica

Cristian Geambașu: O zi din viața lui Stipe Perica
Corecți cu David, dar și cu adevărul

Dan Udrea: Corecți cu David, dar și cu adevărul

Dan Udrea: Corecți cu David, dar și cu adevărul
Vă place Eissat?

Cristian Geambașu: Vă place Eissat?

Cristian Geambașu: Vă place Eissat?
Fără „licențe” la microfoane!

Silviu Tudor Samuilă: Fără „licențe” la microfoane!

Silviu Tudor Samuilă: Fără „licențe” la microfoane!
Ce nu acceptă Burleanu: incompetența e la fel de gravă cum e corupția. Iată dovada!

Dan Udrea: Ce nu acceptă Burleanu: incompetența e la fel de gravă cum e corupția. Iată dovada!

Dan Udrea: Ce nu acceptă Burleanu: incompetența e la fel de gravă cum e corupția. Iată dovada!
O „tâmpenie” necesară?!

Cristian Geambașu: O „tâmpenie” necesară?!

Cristian Geambașu: O „tâmpenie” necesară?!
Țară, importăm coloane. Vertebrale!

Cristian Munteanu: Țară, importăm coloane. Vertebrale!

Cristian Munteanu: Țară, importăm coloane. Vertebrale!
Un comunicat dezgustător

Cătălin Țepelin: Un comunicat dezgustător

Cătălin Țepelin: Un comunicat dezgustător
CR7 peste Elon și Tim

Cristian Geambașu: CR7 peste Elon și Tim

Cristian Geambașu: CR7 peste Elon și Tim
Nu vom fi la Cupa Mondială

Radu Naum: Nu vom fi la Cupa Mondială

Radu Naum: Nu vom fi la Cupa Mondială
Momentul memorabil al serii a durat 1 minut și 23 de secunde: absolut impresionant!

Dan Udrea: Momentul memorabil al serii a durat 1 minut și 23 de secunde: absolut impresionant!

Dan Udrea: Momentul memorabil al serii a durat 1 minut și 23 de secunde: absolut impresionant!
Negoro și Patriarhul țâfnos

Cristian Geambașu: Negoro și Patriarhul țâfnos

Cristian Geambașu: Negoro și Patriarhul țâfnos
Top stiri din sport
Mazilu a revenit după 20 de luni FOTO. Fotbalistul a bifat primele minute la Dinamo. Nu mai jucase din aprilie 2024: „Sper să intru și cu FCSB”
Superliga
29.11
Mazilu a revenit după 20 de luni FOTO. Fotbalistul a bifat primele minute la Dinamo. Nu mai jucase din aprilie 2024: „Sper să intru și cu FCSB”
Citește mai mult
Mazilu a revenit după 20 de luni FOTO. Fotbalistul a bifat primele minute la Dinamo. Nu mai jucase din aprilie 2024: „Sper să intru și cu FCSB”
Dinamo - Oțelul 1-0 Victorie chinuită a „câinilor”, care urcă pe locul 2 în Liga 1
Superliga
29.11
Dinamo - Oțelul 1-0 Victorie chinuită a „câinilor”, care urcă pe locul 2 în Liga 1
Citește mai mult
Dinamo - Oțelul 1-0 Victorie chinuită a „câinilor”, care urcă pe locul 2 în Liga 1
Golul campionatului?! VIDEO. CFR, făcută KO de Argeș cu o reușită senzațională  » Daniel Pancu a împietrit
Superliga
29.11
Golul campionatului?! VIDEO. CFR, făcută KO de Argeș cu o reușită senzațională » Daniel Pancu a împietrit
Citește mai mult
Golul campionatului?! VIDEO. CFR, făcută KO de Argeș cu o reușită senzațională  » Daniel Pancu a împietrit
„Eu sunt vinovat!” Elias Charalambous, tiradă la conferința de presă a lui FCSB: „Dacă a spus asta, e o mare greșeală!”
Superliga
29.11
„Eu sunt vinovat!” Elias Charalambous, tiradă la conferința de presă a lui FCSB: „Dacă a spus asta, e o mare greșeală!”
Citește mai mult
„Eu sunt vinovat!” Elias Charalambous, tiradă la conferința de presă a lui FCSB: „Dacă a spus asta, e o mare greșeală!”

Echipe/Competiții

fcsb 87 CFR Cluj 30 dinamo bucuresti 36 rapid 10 Universitatea Craiova 21 petrolul ploiesti 8 Poli Iasi uta arad 4 farul constanta 3

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti Universitatea Craiova liga 1 europa league fcsb conference league
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Sondaj
30.11

FCSB și Craiova, în Europa Cine trece de faza principală?

Ajunge o echipă românească în primăvara europeană?

Doar FCSB %
Doar U Craiova %
Ambele %
Niciuna %
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share