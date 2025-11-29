Neymar, gol și pasă decisivă VIDEO.  Starul brazilian a scos Santos din zona retrogradării, deși medicii i-au spus să nu mai joace!

Santos - Sport Recife 3-0. Neymar (33 de ani) a strălucit în ultima partidă jucată de echipa sa în campionatul brazilian.

Fostul star al Barcelonei a reușit un gol și o pasă decisivă și a contribuit enorm la ieșirea echipei din zona retrogradării.

Santos nu a avut parte de un sezon foarte bun în Serie A, liga braziliană, și va lupta, cel mai probabil, până în ultima etapă pentru evitarea retrogradării.

Starul brazilian a deschis scorul în minutul 25 pentru Santos, iar în minutul 67, la golul trei, a pasat decisiv pentru Joao Schimdt.

Brazilianul a fost într-o formă bună, deși medicii îi recomandaseră să nu mai joace până la finalul anului 2025, din cauza accidentării la meniscul genunchiului stâng, potrivit TNT Sports.

Doctors advised 33-year-old Neymar not to play for the remainder of 2025 due to a meniscus injury.



With Santos fighting to stay in the Brasileirão, he ignored their advice, picking up a goal and assist against Sport Club do Recife to help lift the club out of the relegation… pic.twitter.com/TKgcUYO1hl — Football on TNT Sports (@footballontnt) November 29, 2025

Cu acest succes, Santos s-a ridicat la două puncte deasupra liniei roșii, cu două etape înainte de finalul sezonului.

ELE VOLTOU! Neymar abre o placar na Vila Belmiro: Santos 1x0 Sport pic.twitter.com/p8oxMo2dbB — Papo de Boleiros 🇧🇷 (@_papoboleiros) November 29, 2025

„Mă simt din ce în ce mai bine. Fizic, mă simt bine. Această accidentare este enervantă, desigur, dar nu mă va împiedica să joc. Trebuie să lăsăm Santos acolo unde merită să fie: în prima divizie. Apoi, vom vedea ce se va întâmpla.

Luptăm cu înverșunare pentru a ne menține în ligă. Nu ne-am dorit această situație, dar acum totul depinde de noi. Știm că diferența de goluri este crucială. De aceea am încurajat constant echipa să continue să înscrie.

Ne doream foarte mult această victorie. Acum trebuie să continuăm pe acest drum pentru a progresa”, a declarat Neymar pentru Globo Esporte, potrivit news.ro.

