Stefano Bettarini (53 de ani), fostul fundaș stânga de la Venezia, a dezvăluit ce obicei ciudat avea Maurizio Zamparini, președintele clubului între 1987 și 2002.

Bettarini a evoluat pentru clubul din Nordul Italiei timp de 3 ani, între 1999 și 2002, și a prins finalul perioadei petrecute de Zamparini la șefia echipei.

Dezvăluiri despre Zamparini: „Când lucrurile mergeau prost, cerea sfatul unui vrăjitor”

„L-am avut antrenor pe Zamparini la Venezia. Când lucrurile mergeau prost, cerea sfatul unui vrăjitor . M-a convins să-mi întind o jumătate de kilogram de rinichi pe piept ca să alung deochiul”, a declarat Stefano Bettarini, conform gazzetta.it.

În 2018, Stefano Bettarini a trecut prin niște momente tragice. Fiul său, Niccolo, a fost înjunghiat de 11 ori în fața unui club de noapte, dar, din fericire, a scăpat cu viață.

„M-am temut că va muri. Mi-a fost cu adevărat frică. Agresorii lui sunt liberi, nu mă faceți să mă gândesc la asta. Astăzi e antrenor personal, e un dulap cu două uși, își varsă furia în felul acesta. A fost aproape de moarte, nu o să treacă niciodată peste asta”, a mai declarat Bettarini, conform sursei citate.

Maurizio Zamparini a decedat în 2022 la vârsta de 80 de ani. Acesta a fost președinte la cluburi precum Pordenone și Venezia și a deținut și Palermo.

15 goluri a marcat Stefano Bettarini în toată cariera sa

Stefano Bettarini, despre viața sa actuală: „ Nu-mi lipsesc fotbalul și televiziunea”

Fostul fotbalist a mai vorbit și despre alte activități făcute după retragerea din fotbal.

„ Nu-mi lipsesc fotbalul și televiziunea. De-a lungul anilor, am investit în imobiliare. Astăzi, ai putea spune că nu muncesc și mă bucur de viață. Nu mi-am irosit banii. Părinții m-au învățat să nu irosesc nimic, dar tot am renunțat la capriciile mele”, a mai adăugat Bettarini.

Fundaș stânga cu peste 300 de meciuri în carieră, acesta a evoluat pentru mai multe echipe din Serie A, precum Veneția, Sampdoria, Cagliari, Fiorentina, Bologna sau Parma.

Mai mult, italianul și-a dedicat 15 ani din viață reality show-urilor din Italia, precum Dansez pentru tine, Big Brother sau Insula faimoșilor.

