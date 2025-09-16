Luis Campos (61 de ani), directorul sportiv al celor de la PSG, a vorbit despre plecarea lui Neymar de la formația franceză, din vara anului 2023.

Plecarea brazilianului a coincis cu sosirea la club a antrenorului Luis Enrique (55 de ani), cel care a adus trofeul Ligii Campionilor pe Parc des Princes.

Luis Campos a dezvăluit discuția pe care Luis Enrique a avut-o cu Neymar, înainte ca acesta să plece în Arabia Saudită, la Al-Hilal.

Luis Enrique, bucuros de plecarea lui Neymar de la PSG: „Ce bine că pleci”

Tehnicianul i-a transmis starului brazilian că ar fi mai bine să părăsească echipa, deoarece nu se încadrează în filosofia sa de joc.

„I-am spus direct că cel mai bine pentru el era să plece. Luis Enrique a fost primul care i-a spus lui Neymar: «Ce bine că pleci!».

A spus-o personal, pentru că vede fotbalul diferit: jocul colectiv, iar pe teren intră doar cine este cel mai bun la antrenamente în fiecare săptămână”, a declarat Luis Campos, conform mundodeportivo.com.

222 milioane de euro a plătit PSG pentru a-l transfera pe Neymar, în 2017

În cei 6 ani petrecuți la Paris, Neymar a jucat 173 de meciuri pentru PSG, reușind să marcheze de 118 ori, în toate competițiile. Acesta a fost afectat de mai multe accidentări de-a lungul timpului, astfel că nu a putut evolua la nivelul așteptărilor.

Luis Campos, despre Luis Enrique: „Am știut că el va fi antrenorul echipei”

Conducătorul celor de la PSG a spus câteva cuvinte și despre Luis Enrique, antrenorul care a adus primul trofeu european în vitrina formației din capitala Franței.

„Îmi amintesc de întâlnirea pe care am avut-o la el acasă, în Barcelona. În doar câteva minute, am înțeles că el va fi antrenorul echipei. De asemenea, am înțeles repede că vom avea acea chimie.

Am vorbit cu președintele după întâlnire și, o zi sau două mai târziu, aveam deja o înțelegere încheiată. I-am spus că vom construi o echipă fără presiunea de a câștiga Liga Campionilor, iar el a răspuns: «Da, dar eu vin să o câștig»”, a mai adăugat Luis Campos.

