Când va avea Craiova alt antrenor Rotaru și Felgueiras au stabilit  variantele pentru înlocuirea lui Rădoi: „Un profil la care nu vă așteptați”

Conducerea Universității Craiova a transmis că a stabilit lista cu opțiunile pe care le are la dispoziție pentru înlocuirea lui Mirel Rădoi.

Mihai Rotaru, acționarul majoritar, a confirmat astăzi despărțirea de Rădoi, după ce tehnicianul și-a informat, aseară, jucătorii despre intenția de a demisiona.

Oficialii clubului au lămurit situația de la Craiova, astăzi, printr-o conferință extraordinară, începută cu anunțul despărțirii de Mirel Rădoi, la dorința acestuia.

Mihai Rotaru: „Miercuri veți avea confirmările pentru noul antrenor”

Imediat după informația legată de plecarea lui Rădoi, Rotaru a transmis că a stabilit variantele de înlocuire, iar noul antrenor ar putea fi numit peste două zile.

„Azi dimineață am stabilit un deadline, nu l-am respectat chiar bine, dar ne-am definitivat lista scurtă, știm ce vrem, iar mâine cu siguranță vom avea confirmări la nivel intern, de club.

Astfel, miercuri veți avea și dumneavoastră confirmările noastre. Dar, repet, niciun nume, pe nicio sursă, nu are legătură cu lista noastră. Se țin bine secretele la Universitatea Craiova”, a declarat Rotaru, la conferință.

Mario Felgueiras: „E un profil de antrenor la care nu vă așteptați”

Mai departe, directorul sportiv, Mario Felgueiras, a venit cu detalii despre noul tehnician, care va fi străin.

„Adevărul este că toată noaptea am fost în discuții. Noi știam profilul și ce criterii vrem să îndeplinim. Pot să vă spun că va fi un antrenor străin.

Avem acum o listă scurtă cu 3 profiluri, e un profil de antrenor la care poate nu vă așteptați, dar este clar pentru noi.

Vrem un antrenor care să vină cu ambiții și dorința pentru performanță.

Sunt antrenori străini și le-am cerut și lor să nu fie nimic public, dar până miercuri sper să aflați. Unul este de origine latină”, a transmis Felgueiras.

