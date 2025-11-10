Man a învins deja Bosnia „Tricolorul” l-a spulberat pe rivalul bosniac de la PSV
Dennis Man e la înălțime acum la PSV Foto: Imago
Nationala

Man a învins deja Bosnia „Tricolorul” l-a spulberat pe rivalul bosniac de la PSV

alt-text Theodor Jumătate
alt-text Publicat: 10.11.2025, ora 13:52
alt-text Actualizat: 10.11.2025, ora 13:52
  • Dennis Man, 27 de ani, îl ține pe tușă pe internaționalul bosniac Esmir Bajraktarevic (20), rezerva sa la Eindhoven. Diferență mare între cifrele celor doi. Ce a spus un coechipier olandez despre ultima reușită a lui Man.

Dennis Man vine la lot acum având un mare avantaj moral față de bosniaci.

Extrema dreaptă nu doar că e într-un moment foarte bun al carierei la echipa de club, însă îl copleșește pe Esmir Bajraktarevic.

Veste mare de la FIFA Schimbare. Ce s-ar putea întâmpla cu România la tragerea la sorți pentru Mondial!
Citește și
Veste mare de la FIFA Schimbare. Ce s-ar putea întâmpla cu România la tragerea la sorți pentru Mondial!
Citește mai mult
Veste mare de la FIFA Schimbare. Ce s-ar putea întâmpla cu România la tragerea la sorți pentru Mondial!

Sâmbătă, 15 noiembrie, își înfruntă la națională rezerva de la Eindhoven, care are tot mai puține minute din cauza lui.

10 milioane de euro
este cota lui Man (Transfermarkt). Bajraktarevic, 3 milioane

Man are de trei ori mai multe minute și de aproape 3 ori mai multe goluri influențate

„Tricolorul”, 27 de ani, a avut un început ezitant la PSV, încercând să se adapteze la stil, la tactică, la sistem, după transferul de la Parma, o formație cu o filosofie de joc total diferită. A trecut de la apărare-contraatac la atac total.

Man, pasă decisivă la ultimul meci, câștigat de PSV cu 5-1 la Alkmaar Foto: Imago Man, pasă decisivă la ultimul meci, câștigat de PSV cu 5-1 la Alkmaar Foto: Imago
Man, pasă decisivă la ultimul meci, câștigat de PSV cu 5-1 la Alkmaar Foto: Imago

Atunci, la primele două meciuri dificile, Man a fost de fiecare dată schimbat la pauză de antrenorul Peter Bosz chiar cu Bajraktarevic. Și, mai ales la primul, 4-2 cu Groningen, internaționalul bosniac a marcat de două ori.

După aceea, Dennis nu i-a mai dat nicio șansă. A devenit titular indiscutabil, a înscris și a pasat decisiv, iar Bajraktarevic a primit tot mai puțin timp din partea lui Bosz.

  • Man are 12 meciuri, 736 de minute, 4 goluri și 4 assisturi în toate competițiile.
6 goluri
a influențat Man în ultimele șase etape de Eredivisie (două reușite, patru pase). Plus două goluri în Liga Campionilor
  • Bajraktarevic, 20 de ani, are doar 252 de minute în 11 partide, două goluri și un assist.

Românul are de 3 ori mai multe minute și de 2,66 ori mai multe goluri influențate.

Man e tot mai influent la PSV. Bosniacul nu mai are timp

Dennis a înscris ultima dată pe 31 octombrie și a pasat decisiv pe 9 noiembrie.

Aceeași schimbare: Bajraktarevic, pe final, în locul lui Man Foto: Imago Aceeași schimbare: Bajraktarevic, pe final, în locul lui Man Foto: Imago
Aceeași schimbare: Bajraktarevic, pe final, în locul lui Man Foto: Imago

Esmir nu a mai punctat la PSV din 23 august și nu a mai reușit niciun assist din 4 octombrie.

Man a știut să-mi așeze mingea, are o privire de ansamblu extraordinară. A pasat cu viteza ideală, a fost fantastic Joey Veerman, după pasa de gol primită la 5-1 cu AZ

Bosniacul de origine americană l-a înlocuit de opt ori în total pe Man. Weekendul trecut, la Alkmaar - Eindhoven 1-5, a intrat cu numai două minute înainte de final.

41 de selecții
are Man la naționala României (10 goluri, 8 assisturi). Bajraktarevic are 10 selecții (două pase de gol)

Citește și

Man continuă forma bună  Jucătorul naționalei a dat o nouă pasă de gol în Olanda » PSV și-a zdrobit adversarul 
Stranieri
23:50
Man continuă forma bună Jucătorul naționalei a dat o nouă pasă de gol în Olanda » PSV și-a zdrobit adversarul
Citește mai mult
Man continuă forma bună  Jucătorul naționalei a dat o nouă pasă de gol în Olanda » PSV și-a zdrobit adversarul 
„Man e exact ce-ți dorești” Ce a observat fostul coleg al lui Messi. A treia oară când se întâmplă asta
Stranieri
17:35
„Man e exact ce-ți dorești” Ce a observat fostul coleg al lui Messi. A treia oară când se întâmplă asta
Citește mai mult
„Man e exact ce-ți dorești” Ce a observat fostul coleg al lui Messi. A treia oară când se întâmplă asta

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

INTERVIU Carmen Uscatu, cofondatoarea „Dăruiește Viață”, spune că vicepremierul Oana Gheorghiu nu s-a retras din Adunarea Generală a ONG-ului și crede că asta este „o incompatibilitate”
INTERVIU Carmen Uscatu, cofondatoarea „Dăruiește Viață”, spune că vicepremierul Oana Gheorghiu nu s-a retras din Adunarea Generală a ONG-ului și crede că asta este „o incompatibilitate”
INTERVIU Carmen Uscatu, cofondatoarea „Dăruiește Viață”, spune că vicepremierul Oana Gheorghiu nu s-a retras din Adunarea Generală a ONG-ului și crede că asta este „o incompatibilitate”
PSV Eindhoven romania bosnia dennis man preliminarii cm 2026 Esmir Bajraktarevic
Știrile zilei din sport
Șoc în Liga 1  Jucătorii ar fi pariat sume imense împotriva propriei echipe chiar în acest sezon! FRF a demarat deja o anchetă!
Superliga
10.11
Șoc în Liga 1 Jucătorii ar fi pariat sume imense împotriva propriei echipe chiar în acest sezon! FRF a demarat deja o anchetă!
Citește mai mult
Șoc în Liga 1  Jucătorii ar fi pariat sume imense împotriva propriei echipe chiar în acest sezon! FRF a demarat deja o anchetă!
Primarul, amenințări cu clauze abuzive Se întâmplă în România: edilul și clubul au somat jucătorii să semneze acte adiționale șocante 
Liga 2
10.11
Primarul, amenințări cu clauze abuzive Se întâmplă în România: edilul și clubul au somat jucătorii să semneze acte adiționale șocante
Citește mai mult
Primarul, amenințări cu clauze abuzive Se întâmplă în România: edilul și clubul au somat jucătorii să semneze acte adiționale șocante 
„Poate îl iau la FCSB”   Reacția lui Becali după ce Rădoi și-a dat demisia: „E foarte orgolios, înseamnă că cineva s-a implicat la echipă”
Superliga
10.11
„Poate îl iau la FCSB” Reacția lui Becali după ce Rădoi și-a dat demisia: „E foarte orgolios, înseamnă că cineva s-a implicat la echipă”
Citește mai mult
„Poate îl iau la FCSB”   Reacția lui Becali după ce Rădoi și-a dat demisia: „E foarte orgolios, înseamnă că cineva s-a implicat la echipă”
RĂDOI NU MAI E ANTRENOR LA CRAIOVA! Rotaru a făcut anunțul: „Aseară și-a luat la revedere de la jucători”
Superliga
10.11
RĂDOI NU MAI E ANTRENOR LA CRAIOVA! Rotaru a făcut anunțul: „Aseară și-a luat la revedere de la jucători”
Citește mai mult
RĂDOI NU MAI E ANTRENOR LA CRAIOVA! Rotaru a făcut anunțul: „Aseară și-a luat la revedere de la jucători”
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
23:46
„Atât de inconștient să fii” L-a lăsat mască pe MM! A fugit din cantonamentul FCSB și s-a întors direct la micul dejun
„Atât de inconștient să fii” L-a lăsat mască pe MM! A fugit din cantonamentul FCSB și s-a întors direct la micul dejun
22:49
A aplicat ordinul lui Becali? Bîrligea n-a plecat cu autocarul de la Sibiu! Ce au făcut liderii vestiarului
A aplicat ordinul lui Becali? Bîrligea n-a plecat cu autocarul de la Sibiu! Ce au făcut liderii vestiarului
22:13
Ce obiectiv are Dinamo Andrei Nicolescu: „Nu cred că găsesc în lot un jucător cu experiența unui meci decisiv la titlu”
Ce obiectiv are Dinamo Andrei Nicolescu: „Nu cred că găsesc în lot un jucător cu experiența unui meci decisiv la titlu”
22:22
Măsuri fără precedent MM Stoica anunță sancțiuni dure la FCSB: „Picătura care a umplut găleata! Vor fi amenzi unice în România”
Măsuri fără precedent MM Stoica anunță sancțiuni dure la FCSB: „Picătura care a umplut găleata! Vor fi amenzi unice în România”
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Argumentul-șoc al demisiei și ce n-a învățat Rădoi de la Olăroiu

Dan Udrea: Argumentul-șoc al demisiei și ce n-a învățat Rădoi de la Olăroiu

Dan Udrea: <span>Argumentul-șoc</span> al demisiei și ce <span>n-a</span> învățat Rădoi de la Olăroiu
Mulțumim, nea Imi! Și pe curând

Cătălin Tolontan: Mulțumim, nea Imi! Și pe curând

Cătălin Tolontan: Mulțumim, nea Imi! Și pe curând
Răul nu se prescrie, doamnă Voinea!

Cristian Geambașu: Răul nu se prescrie, doamnă Voinea!

Cristian Geambașu: Răul nu se prescrie, doamnă Voinea!
Craiova, ce frumusețe, ce risipă!

Radu Naum: Craiova, ce frumusețe, ce risipă!

Radu Naum: Craiova, ce frumusețe, ce risipă!
Emeric Ienei, steaua de pe sigla Stelei

Vlad Nedelea: Emeric Ienei, steaua de pe sigla Stelei

Vlad Nedelea: Emeric Ienei, steaua de pe sigla Stelei
Fă ce zice Mirel, nu ce face Mirel

Cristian Geambașu: Fă ce zice Mirel, nu ce face Mirel

Cristian Geambașu: Fă ce zice Mirel, nu ce face Mirel
Adio, Sir Ienei

Silviu Tudor Samuilă: Adio, Sir Ienei

Silviu Tudor Samuilă: Adio, Sir Ienei
Antrenorul

Cristian Geambașu: Antrenorul

Cristian Geambașu: Antrenorul
Ienei, icoana noastră

Cătălin Țepelin: Ienei, icoana noastră

Cătălin Țepelin: Ienei, icoana noastră
Modelul danez

Cristian Geambașu: Modelul danez

Cristian Geambașu: Modelul danez
Violența, iată până unde! Maftei îndemna la pus mâna pe ciomege!

Dan Udrea: Violența, iată până unde! Maftei îndemna la pus mâna pe ciomege!

Dan Udrea: Violența, iată până unde! Maftei îndemna la pus mâna pe ciomege!
Cum să fie cel mai bun meci al sezonului unul în care pe teren a fost o singură echipă?

Dan Udrea: Cum să fie cel mai bun meci al sezonului unul în care pe teren a fost o singură echipă?

Dan Udrea: Cum să fie cel mai bun meci al sezonului unul în care pe teren a fost o singură echipă?
Nu jucară degeaba

Cristian Geambașu: Nu jucară degeaba

Cristian Geambașu: Nu jucară degeaba
Zbor deasupra unui cuib de cruci

Radu Naum: Zbor deasupra unui cuib de cruci

Radu Naum: Zbor deasupra unui cuib de cruci
Salah și Lucescu, două întâmplări

Cătălin Tolontan: Salah și Lucescu, două întâmplări

Cătălin Tolontan: Salah și Lucescu, două întâmplări
Pancu, lăsat singur printre paharele de vin

Dan Udrea: Pancu, lăsat singur printre paharele de vin

Dan Udrea: Pancu, lăsat singur printre paharele de vin
Ia mentoru’, neamule!

Cristian Geambașu: Ia mentoru’, neamule!

Cristian Geambașu: Ia mentoru’, neamule!
Vremea fotbalului bugetar a trecut!

Dan Udrea: Vremea fotbalului bugetar a trecut!

Dan Udrea: Vremea fotbalului bugetar a trecut!
Samurai Gâlcă

Cristian Geambașu: Samurai Gâlcă

Cristian Geambașu: Samurai Gâlcă
Bucurați-vă de fotbalul românesc!

Dan Udrea: Bucurați-vă de fotbalul românesc!

Dan Udrea: <span>Bucurați-vă</span> de fotbalul românesc!
Top stiri din sport
Messi, mesaj pentru Barcelona FOTO: S-a pozat pe Camp Nou și a făcut marele anunț:  „Sper că voi putea reveni și nu doar pentru a-mi lua rămas bun”
Superliga
10.11
Messi, mesaj pentru Barcelona FOTO: S-a pozat pe Camp Nou și a făcut marele anunț: „Sper că voi putea reveni și nu doar pentru a-mi lua rămas bun”
Citește mai mult
Messi, mesaj pentru Barcelona FOTO: S-a pozat pe Camp Nou și a făcut marele anunț:  „Sper că voi putea reveni și nu doar pentru a-mi lua rămas bun”
Reghe se umple de bani FIFA i-a dat dreptate: demitere abuzivă! Cine trebuie să îi plătească o sumă uriașă
Stranieri
10.11
Reghe se umple de bani FIFA i-a dat dreptate: demitere abuzivă! Cine trebuie să îi plătească o sumă uriașă
Citește mai mult
Reghe se umple de bani FIFA i-a dat dreptate: demitere abuzivă! Cine trebuie să îi plătească o sumă uriașă
Corteo în Liga 4 VIDEO: Partida care a surclasat asistența de la Slobozia - CFR Cluj » Arbitru de Liga Campionilor la centru
Diverse
10.11
Corteo în Liga 4 VIDEO: Partida care a surclasat asistența de la Slobozia - CFR Cluj » Arbitru de Liga Campionilor la centru
Citește mai mult
Corteo în Liga 4 VIDEO: Partida care a surclasat asistența de la Slobozia - CFR Cluj » Arbitru de Liga Campionilor la centru
„Ești bolnavă! Dezgustător!” Fanii Elenei Rybakina, intervenție dură după ce o legendă a criticat-o pe kazahă pentru gestul făcut la Turneul Campioanelor
Tenis
10.11
„Ești bolnavă! Dezgustător!” Fanii Elenei Rybakina, intervenție dură după ce o legendă a criticat-o pe kazahă pentru gestul făcut la Turneul Campioanelor
Citește mai mult
„Ești bolnavă! Dezgustător!” Fanii Elenei Rybakina, intervenție dură după ce o legendă a criticat-o pe kazahă pentru gestul făcut la Turneul Campioanelor

Echipe/Competiții

fcsb 71 CFR Cluj 16 dinamo bucuresti 18 rapid 6 Universitatea Craiova 35 petrolul ploiesti 1 Poli Iasi uta arad 5 farul constanta 4

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti Universitatea Craiova liga 1 europa league fcsb conference league
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Sondaj
11.11

FCSB și Craiova, în Europa Cine trece de faza principală?

Ajunge o echipă românească în primăvara europeană?

Doar FCSB %
Doar U Craiova %
Ambele %
Niciuna %
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share