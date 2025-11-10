Man a învins deja Bosnia „Tricolorul” l-a spulberat pe rivalul bosniac de la PSV

Dennis Man, 27 de ani, îl ține pe tușă pe internaționalul bosniac Esmir Bajraktarevic (20), rezerva sa la Eindhoven. Diferență mare între cifrele celor doi. Ce a spus un coechipier olandez despre ultima reușită a lui Man.

Dennis Man vine la lot acum având un mare avantaj moral față de bosniaci.

Extrema dreaptă nu doar că e într-un moment foarte bun al carierei la echipa de club, însă îl copleșește pe Esmir Bajraktarevic.

Sâmbătă, 15 noiembrie, își înfruntă la națională rezerva de la Eindhoven, care are tot mai puține minute din cauza lui.

10 milioane de euro este cota lui Man (Transfermarkt). Bajraktarevic, 3 milioane

Man are de trei ori mai multe minute și de aproape 3 ori mai multe goluri influențate

„Tricolorul”, 27 de ani, a avut un început ezitant la PSV, încercând să se adapteze la stil, la tactică, la sistem, după transferul de la Parma, o formație cu o filosofie de joc total diferită. A trecut de la apărare-contraatac la atac total.

Man, pasă decisivă la ultimul meci, câștigat de PSV cu 5-1 la Alkmaar Foto: Imago

Atunci, la primele două meciuri dificile, Man a fost de fiecare dată schimbat la pauză de antrenorul Peter Bosz chiar cu Bajraktarevic. Și, mai ales la primul, 4-2 cu Groningen, internaționalul bosniac a marcat de două ori.

După aceea, Dennis nu i-a mai dat nicio șansă. A devenit titular indiscutabil, a înscris și a pasat decisiv, iar Bajraktarevic a primit tot mai puțin timp din partea lui Bosz.

Man are 12 meciuri, 736 de minute, 4 goluri și 4 assisturi în toate competițiile.

6 goluri a influențat Man în ultimele șase etape de Eredivisie (două reușite, patru pase). Plus două goluri în Liga Campionilor

Bajraktarevic, 20 de ani, are doar 252 de minute în 11 partide, două goluri și un assist.

Românul are de 3 ori mai multe minute și de 2,66 ori mai multe goluri influențate.

Man e tot mai influent la PSV. Bosniacul nu mai are timp

Dennis a înscris ultima dată pe 31 octombrie și a pasat decisiv pe 9 noiembrie.

Aceeași schimbare: Bajraktarevic, pe final, în locul lui Man Foto: Imago

Esmir nu a mai punctat la PSV din 23 august și nu a mai reușit niciun assist din 4 octombrie.

Man a știut să-mi așeze mingea, are o privire de ansamblu extraordinară. A pasat cu viteza ideală, a fost fantastic Joey Veerman, după pasa de gol primită la 5-1 cu AZ

Bosniacul de origine americană l-a înlocuit de opt ori în total pe Man. Weekendul trecut, la Alkmaar - Eindhoven 1-5, a intrat cu numai două minute înainte de final.

41 de selecții are Man la naționala României (10 goluri, 8 assisturi). Bajraktarevic are 10 selecții (două pase de gol)

