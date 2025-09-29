Haos în SUA: lunetiști și insulte! Confruntarea America vs Europa a fost hiperpăzită pentru Trump. Nu și de agresiune verbală. A refuzat să joace!

Donald Trump a fost prezent la marele duel de golf al continentelor. Serviciile Secrete, CIA și FBI l-au protejat pe președintele SUA pe terenul din Farmingdale, New York.

Spectatorii americani au declanșat un val de abuzuri șocante la adresa jucătorilor europeni, mai ales împotriva nord-irlandezului Rory McIlroy.

De când s-a anunțat că Donald Trump va asista la Ryder Cup, confruntarea America vs Europa la golf, se știa că va fi securitate maximă pe terenul Bethage Black, din Farmingdale, New York.

Lunetiștii cu puștile printre spectatori pentru paza lui Trump

Peste 500 de forțe de ordine au păzit zona, potrivit BBC. Serviciile Secrete s-au temut de un posibil atentat, de aceea agenții săi au fost acolo, împreună cu cei de la CIA, FBI și cu polițiștii statului newyorkez.

Lunetiștii au stat cu armele masive la vedere, printre spectatori!

Cât a rămas președintele SUA, care a urmărit jocul din spatele unui scut de plexiglas antiglonț, nu s-au înregistrat incidente.

Furia americanilor din tribune contra Europei: „Fuck you Rory!”. Soția lui McIlroy a plecat

După ce a plecat, nu au mai fost doar fluierături, huiduieli. Fanii americani i-au abuzat verbal pe jucătorii europeni, un val de atacuri șocante împotriva nord-irlandezului Rory McIlroy și a irlandezului Shane Lowry. Pentru că europenii câștigau clar duelul pe teren.

„Fuck you Rory!” s-a auzit neîncetat la Bethpage Black, la fel insulte la adresa soției lui McIlroy, americanca Erica Stoll.

De câteva ori, Erica a părăsit zona de joc, afectată de urletele compatrioților, au scris The Times și talkSPORT.

McIlroy a amenințat că nu mai joacă: „Taci dracului din gură!”

Enervat, Lowry a vrut să sară la bătaie, fiind oprit în ultima clipă. A replicat la fel: „Fuck you!”. Iar McIlroy a refuzat să joace până când furia spectatorilor nu se oprea.

Explozia lui Rory McIlroy Foto: Imago

Britanicul nu s-a abținut, strigând: „Taci dracului din gură!”. Sau: „Între lovituri, puteți să-mi spuneți ce vreți. Stop acum!”.

Cei doi erau însoțiți permanent de polițiști.

Incidente și în tribune. Arestați!

La un moment dat, o bătaie a izbucnit în tribune. Mai mulți fani locali au fost reținuți.

„Jucăm în deplasare în Ryder Cup. Este foarte, foarte dificil”, a declarat McIlroy pentru talkSPORT.

Nu eu trebuie să spun. Oamenii pot fi propriii judecători, ei să zică dacă s-a exagerat sau nu. Sunt mândru de noi că am câștigat cu tot ce am îndurat Rory McIlroy, jucător de golf britanic

Europa a devenit întâia echipă din istorie care a câștigat primele patru sesiuni în deplasare la Ryder Cup.

Extrem de nervoși că favoriții pierdeau, spectatorii scandau spre Keegan Bradley, căpitanul SUA: „Vei fi demis dimineață!”.

