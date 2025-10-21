Gafă uriașă în Ligue 1 Scandarea care l-a făcut pe arbitru să oprească meciul Nice - Lyon » Greșeala făcută de „central”: „E inacceptabil!”

NICE - LYON 3-2. Arbitrul Jerome Brisard (39 de ani) și-a cerut scuze, după ce a oprit brusc partida, pentru scandări considerate de acesta drept homofobe.

Nice și Lyon și-au dat întâlnire sâmbătă, într-un duel ce a contat pentru etapa #8 din Ligue 1. Partida a fost umbrită de un incident confuz în finalul meciului, scrie goal.com.

O scandare comemorativă confundată cu o insultă homofobă

Concret, în minutul 87, la scorul de 3-1 pentru gazde, „centralul” Jerome Brisard a oprit meciul în momentul în care fanii celor de la Nice le aduceau un omagiu celor 86 de victime ale atacului terorist de pe Promenade des Anglais, din 14 iulie 2016, soldat cu 86 de morți și 458 de răniți.

Mesajul suporterilor era adresat grupării teroriste ISIS, însă arbitrul francez nu a auzit prima parte a mesajului considerând că scandările sunt xenofobe:

„Daesh, Daesh, we'll f*ck you” au scandat fanii.

Daesh este echivalentul arab al acronimului în limba engleză ISIS.

L’arbitre de Nice-Lyon, Jérôme Brisard, a stoppé la rencontre au moment où les supporters niçois se sont mis à insulter Daech, une habitude depuis l’attentat du 14 juillet 2016.



Arrêter le match à cause d'insultes contre Daech, « inacceptable » pour l'OGC Nice ➡️… pic.twitter.com/ndTY9lmhUh — SO FOOT (@sofoot) October 19, 2025

Decizia arbitrului a stârnit furia imediată a membrilor conducerii clubului din Nisa, care au considerat întreruperea ca o lipsă flagrantă de sensibilitate și de respect față de victime și oraș.

Președintele lui Nice: „Este inacceptabil”

Fabrice Bocquet și-a vărsat furia pe Jerome Brisard într-o declarație publicată pe site-ul oficial al formației gazdă:

„Este inacceptabil. Arată o lipsă de respect față de victimele din 14 iulie, familiile lor și întregul oraș Nisa. Nu doar pentru OGC Nice.

Am considerat acest moment extrem de greu de suportat.

Această întrerupere a jocului, asemenea ultimatumului dat crainicului nostru de a cere la microfon încheierea demonstrației, în caz contrar meciul urmând a nu fi reluat, nu ar fi trebuit să se întâmple niciodată.

Arbitrul mi-a spus că nu este la curent cu situația și că dorește să urmeze instrucțiunile care i-au fost date.

A fost o lipsă de pregătire și sensibilitate și nu ar fi trebuit să se întâmple niciodată, așa cum a fost de acord și delegatul. Arbitrul și-a cerut scuze.

Săptămâna aceasta, vom lua măsurile necesare împreună cu FFF (Federația Franceză de Fotbal), Philippe Diallo și Anthony Gautier (directorul arbitrajului) pentru a ne asigura că acest lucru nu se va mai întâmpla niciodată.” a declarat Fabrice Bocquet.

Antony Gautier: „Dacă ar fi fost informat, nu ar fi oprit meciul”

Directorul arbitrajului din Franța l-a apărat pe „central”.

„Am vorbit cu Jerome pe scurt după meci și, deși a auzit clar «we'll f*ck you», nu a putut să audă primul cuvânt și anume termenul Daesh. Dacă ar fi fost conștient de context, nu ar fi oprit meciul în mod excepțional.

Domnul Brisard a aflat despre situație când Franck Haise i-a transmis informația. Arbitrul are instrucțiuni foarte clare din partea lui Philippe Diallo, președintele Federației: trebuie să oprească un meci în caz de scandări homofobe, rasiste sau discriminatorii. Zero toleranță.

Când ești concentrat asupra meciului, nu este ușor să știi sau să auzi ce se întâmplă în tribune. Arbitrul nu poate cunoaște obiceiurile tuturor cluburilor de suporteri. Odată ce mai spun, dacă ar fi fost informat, nu ar fi oprit meciul în mod excepțional. Este vorba de bun-simț”, a declarat Antony Gautier, potrivit sursei citate anterior.

Ce s-a întâmplat pe 14 iulie 2016

În seara zilei de 14 iulie 2016, un camion de marfă de 19 tone, condus de un tunisian care locuia în Franța, a intrat în mulțimea care sărbătorea Ziua Franței pe promenada din Nisa.

Evenimentul s-a soldat cu moartea a 86 de persoane și rănirea a altor 458.

Atacul s-a încheiat în urma unui schimb de focuri, în timpul căruia șoferul campionului a fost împușcat mortal.

Ulterior, gruparea teroristă ISIS a revendicat responsabilitatea pentru atac.

