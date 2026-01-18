Eppel s-a făcut de râs FOTO. Atacantul lui Csikszereda a ratat incredibil, cu poarta goală, în meciul cu FC Botoșani

Csikszereda - FC Botoșani 1-0. Marton Eppel (34 de ani), atacantul gazdelor, a irosit o ocazie uriașă în repriza secundă.

Vârful din Ungaria a marcat unicul gol al partidei, în minutul 45.

În minutul 54, Lorand Paszka a recuperat balonul, i-a pasat lui Bence Vegh, iar ciucanii au pornit pe contraatac.

FOTO. Marton Eppel a ratat cu poarta goală în Csikszereda - FC Botoșani

Mijlocașul defensiv al gazdelor i-a pasat lui Anderson Ceara, iar acesta l-a găsit pe Marton Eppel, aflat la marginea careului.

Atacantul a preluat balonul și i-a pasat lui Veres, care a trimis mingea în cealaltă parte a careului, unde se afla Szalay.

Mijlocașul stânga a centrat, portarul Pap a fost depășit de minge, iar Eppel, aflat în fața porții, a încercat să șuteze din prima, din alunecare, însă a lovit greșit și balonul s-a dus pe lângă poartă .

Grație acestui succes, Csikszereda a acumulat 19 puncte, însă rămâne pe locul 14 în clasamentul Ligii 1. De cealaltă parte, FC Botoșani ocupă locul 4, cu 38 de puncte.

Csikszereda - FC Botoșani, echipele de start

Csikszereda: Pap - Bloj, Kabashi, Csuros, Paszka - Vegh - Anderson Ceara, Vereș, Bodo, Szalay - Eppel

Rezerve: Simon, Bettini, Gustavo Cabral, Trif, Celic, Bota, Brugger, Dusinszki, Toth, Jebari, Deaky, Noveli

Antrenor: Robert Ilyeș

Robert Ilyeș FC Botoșani: Anestis - Pavlovic, Diaw, Miron, Creț - Papa, Petro - Mailat, Ongenda, Mitrov - Dumiter

Rezerve : Kukic, Suta, David, Fernandez, Aldair, Bordeianu, Ștefan, Dumitru, Pănoiu, Dumitru, Bodișteanu, Lopez

Antrenor: Leo Grozavu

