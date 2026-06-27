Popovici, în finală și la 100m liber David, calificare fără emoții la Settecolli » Când îl înfruntă din nou pe brazilianul care i-a suflat aurul la 50m liber

David Popovici (21 de ani) s-a calificat și în finala de la 100m liber de la Trofeul Settecolli.

Campionul olimpic, european și mondial a obținut un argint la 50m liber și va concura duminică și la 200m liber.

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David Popovici se pregătește la competiția de la Foro Italico pentru Campioantele Europene de la Paris (10-16 august).

David Popovici, în finală și la 100m liber la Settecolli

Și bifează o nouă finală la Roma. S-a calificat în ultimul act la 100m liber cu cel mai bun timp, după ce a câștigat seria a opta în 47.72 secunde. De altfel a fost și singurul înotător care a coborât sub 48 de secunde.

David se va înfrunta din nou cu Guilherme Santos Caribe, brazilianul care l-a învins vineri seară în finala de la 50m liber.

Eric Andrieș a înotat și el în seria a cincea, însă a încheiat cursa în 50.14, al 36-lea timp per total.

Finala e programată în această seară, de la 20:50, în direct pe TVR Sport.

Cei 8 finaliști la 100m liber:

POPOVICI (ROMÂNIA) - 47.72 Hribar (Croția) - 48.11 Santos Caribe (Brazilia) - 48.27 Milak (Ungaria) - 48.45 D'Ambrosio (Italia) - 48.63 Ballarati (Italia) - 48.64 McMillan (Marea Britanie) - 48.67 Frigo (Italia) - 48.77

David Popovici, medalie de argint la 50 m liber la Settecolli

Deși afirma la plecarea în Italia că s-a înscris la 50 de metri liber doar „pentru a antrena suta”, Popovici a obținut o medalie după finala de vineri seara.

Popovici și-a îmbunătățit recordul personal în această probă cu o sutime, oprind cronometrul la 21.82 secunde. A terminat pe locul 2.

David a fost învins de brazilianul Guilherme Santos Caribe, înregistrat cu timpul de 21.46s. Podiumul a fost completat de italianul Leonardo Deplano (21.90s).

Programul românilor la Trofeo Settecolli

David Popovici – 50 m liber (26 iunie), 100 m liber (27 iunie), 200 m liber (28 iunie)

– 50 m liber (26 iunie), 100 m liber (27 iunie), 200 m liber (28 iunie) Eric Andrieș – 100 m liber (27 iunie), 200 m liber (28 iunie), 400 m liber (26 iunie)

– 100 m liber (27 iunie), 200 m liber (28 iunie), 400 m liber (26 iunie) Denis Popescu – 100 m spate (27 iunie), 100 m fluture (26 iunie)

– 100 m spate (27 iunie), 100 m fluture (26 iunie) Robert Badea – 200 m mixt (28 iunie), 400 m mixt (27 iunie)

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