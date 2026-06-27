Popovici, în finală și la 100m liber David, calificare fără emoții la Settecolli » Când îl înfruntă din nou pe brazilianul care i-a suflat aurul la 50m liber +22 foto
Înot

Popovici, în finală și la 100m liber David, calificare fără emoții la Settecolli » Când îl înfruntă din nou pe brazilianul care i-a suflat aurul la 50m liber

alt-text Raed Krishan (video&foto)
alt-text Publicat: 27.06.2026, ora 12:56
alt-text Actualizat: 27.06.2026, ora 14:22
  • David Popovici (21 de ani) s-a calificat și în finala de la 100m liber de la Trofeul Settecolli.
  • Campionul olimpic, european și mondial a obținut un argint la 50m liber și va concura duminică și la 200m liber.
Adaugă GOLAZO.ro la favorite

David Popovici se pregătește la competiția de la Foro Italico pentru Campioantele Europene de la Paris (10-16 august).

Îngropați de legendă FOTO. Uruguay e out de la Mondial! Muslera, record de gafe și o scenă incredibilă în vestiar. Ce s-a întâmplat la pauză cu Spania
Citește și
Îngropați de legendă FOTO. Uruguay e out de la Mondial! Muslera, record de gafe și o scenă incredibilă în vestiar. Ce s-a întâmplat la pauză cu Spania
Citește mai mult
Îngropați de legendă FOTO. Uruguay e out de la Mondial! Muslera, record de gafe și o scenă incredibilă în vestiar. Ce s-a întâmplat la pauză cu Spania

David Popovici, în finală și la 100m liber la Settecolli

Și bifează o nouă finală la Roma. S-a calificat în ultimul act la 100m liber cu cel mai bun timp, după ce a câștigat seria a opta în 47.72 secunde. De altfel a fost și singurul înotător care a coborât sub 48 de secunde.

David se va înfrunta din nou cu Guilherme Santos Caribe, brazilianul care l-a învins vineri seară în finala de la 50m liber.

Eric Andrieș a înotat și el în seria a cincea, însă a încheiat cursa în 50.14, al 36-lea timp per total.

Finala e programată în această seară, de la 20:50, în direct pe TVR Sport.

David Popovici s-a calificat în finală la 100m liber la Settecolli. Foto - Raed Krishan (4).jpg
David Popovici s-a calificat în finală la 100m liber la Settecolli. Foto - Raed Krishan (4).jpg

Galerie foto (22 imagini)

David Popovici s-a calificat în finală la 100m liber la Settecolli. Foto - Raed Krishan (1).jpg David Popovici s-a calificat în finală la 100m liber la Settecolli. Foto - Raed Krishan (2).jpg David Popovici s-a calificat în finală la 100m liber la Settecolli. Foto - Raed Krishan (3).jpg David Popovici s-a calificat în finală la 100m liber la Settecolli. Foto - Raed Krishan (4).jpg David Popovici s-a calificat în finală la 100m liber la Settecolli. Foto - Raed Krishan (5).jpg
+22 Foto
labels.photo-gallery

Cei 8 finaliști la 100m liber:

  1. POPOVICI (ROMÂNIA) - 47.72
  2. Hribar (Croția) - 48.11
  3. Santos Caribe (Brazilia) - 48.27
  4. Milak (Ungaria) - 48.45
  5. D'Ambrosio (Italia) - 48.63
  6. Ballarati (Italia) - 48.64
  7. McMillan (Marea Britanie) - 48.67
  8. Frigo (Italia) - 48.77

David Popovici, medalie de argint la 50 m liber la Settecolli

Deși afirma la plecarea în Italia că s-a înscris la 50 de metri liber doar „pentru a antrena suta”, Popovici a obținut o medalie după finala de vineri seara.

Popovici și-a îmbunătățit recordul personal în această probă cu o sutime, oprind cronometrul la 21.82 secunde. A terminat pe locul 2.

David a fost învins de brazilianul Guilherme Santos Caribe, înregistrat cu timpul de 21.46s. Podiumul a fost completat de italianul Leonardo Deplano (21.90s).

Programul românilor la Trofeo Settecolli

  • David Popovici – 50 m liber (26 iunie), 100 m liber (27 iunie), 200 m liber (28 iunie)
  • Eric Andrieș – 100 m liber (27 iunie), 200 m liber (28 iunie), 400 m liber (26 iunie)
  • Denis Popescu – 100 m spate (27 iunie), 100 m fluture (26 iunie)
  • Robert Badea – 200 m mixt (28 iunie), 400 m mixt (27 iunie)

Citește și

Surpriză mare la FCSB  Ce s-a întâmplat cu Ngezana după discuțiile contradictorii din sezonul trecut
Superliga
12:32
Surpriză mare la FCSB Ce s-a întâmplat cu Ngezana după discuțiile contradictorii din sezonul trecut
Citește mai mult
Surpriză mare la FCSB  Ce s-a întâmplat cu Ngezana după discuțiile contradictorii din sezonul trecut
David Popovici abia s-a încălzit VIDEO. Avertisment pentru rival: „E extrem de bun, dar ne întâlnim și mâine” + De ce e fără antrenor la Roma
Înot
22:30
David Popovici abia s-a încălzit VIDEO. Avertisment pentru rival: „E extrem de bun, dar ne întâlnim și mâine” + De ce e fără antrenor la Roma
Citește mai mult
David Popovici abia s-a încălzit VIDEO. Avertisment pentru rival: „E extrem de bun, dar ne întâlnim și mâine” + De ce e fără antrenor la Roma

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

REPORTAJ Românul întors din Danemarca care și-a deschis o pensiune în Praid. Cum i s-a schimbat viața lui și a altora la un an după inundarea dramatică a salinei / Ce fac primăria și Salprom
REPORTAJ Românul întors din Danemarca care și-a deschis o pensiune în Praid. Cum i s-a schimbat viața lui și a altora la un an după inundarea dramatică a salinei / Ce fac primăria și Salprom
REPORTAJ Românul întors din Danemarca care și-a deschis o pensiune în Praid. Cum i s-a schimbat viața lui și a altora la un an după inundarea dramatică a salinei / Ce fac primăria și Salprom
FINALA david popovici 100m liber trofeo settecolli
Știrile zilei din sport
Istvan Kovacs, salvat de VAR FOTO. Cele trei decizii dificile ale arbitrilor la Iordania - Argentina. Cât timp i-a luat „centralului” pentru penalty
Campionatul Mondial
10:07
Istvan Kovacs, salvat de VAR FOTO. Cele trei decizii dificile ale arbitrilor la Iordania - Argentina. Cât timp i-a luat „centralului” pentru penalty
Citește mai mult
Istvan Kovacs, salvat de VAR FOTO. Cele trei decizii dificile ale arbitrilor la Iordania - Argentina. Cât timp i-a luat „centralului” pentru penalty
Dinamo, anunț oficial Fotbalistul a semnat și a fost prezentat: „Noul nostru fundaș dreapta”
Superliga
10:30
Dinamo, anunț oficial Fotbalistul a semnat și a fost prezentat: „Noul nostru fundaș dreapta”
Citește mai mult
Dinamo, anunț oficial Fotbalistul a semnat și a fost prezentat: „Noul nostru fundaș dreapta”
Azi încep 16-imile CM 2026  Programul complet al următoarei faze de la Mondial și unde vor putea fi urmărite meciurile
Campionatul Mondial
10:02
Azi încep 16-imile CM 2026 Programul complet al următoarei faze de la Mondial și unde vor putea fi urmărite meciurile
Citește mai mult
Azi încep 16-imile CM 2026  Programul complet al următoarei faze de la Mondial și unde vor putea fi urmărite meciurile
CM 2026 Portugalia și-a complicat viața, Ronaldo n-a putut face nimic. Messi, din nou decisiv pentru Argentina!
Campionatul Mondial
07:55
CM 2026 Portugalia și-a complicat viața, Ronaldo n-a putut face nimic. Messi, din nou decisiv pentru Argentina!
Citește mai mult
CM 2026 Portugalia și-a complicat viața, Ronaldo n-a putut face nimic. Messi, din nou decisiv pentru Argentina!
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
11:05
Dan Udrea Africa a mai închis din gura mare a Europei!
Dan Udrea Africa a mai închis din gura mare a Europei!
10:07
Istvan Kovacs, salvat de VAR FOTO. Cele trei decizii dificile ale arbitrilor la Iordania - Argentina. Cât timp i-a luat „centralului” pentru penalty
Istvan Kovacs, salvat de VAR FOTO. Cele trei decizii dificile ale arbitrilor la Iordania - Argentina. Cât timp i-a luat „centralului” pentru penalty
10:58
Eroarea englezilor FOTO. Noua regulă FIFA s-a aplicat la Panama - Anglia. Fanii, extrem de furioși!
Eroarea englezilor  FOTO. Noua regulă FIFA s-a aplicat la  Panama - Anglia. Fanii, extrem de furioși!
10:30
Dinamo, anunț oficial Fotbalistul a semnat și a fost prezentat: „Noul nostru fundaș dreapta”
Dinamo, anunț oficial Fotbalistul a semnat și a fost prezentat: „Noul nostru fundaș dreapta”
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Provocarea lui Dembele: cine vrea Balonul meu de Aur?

Theodor Jumătate: Provocarea lui Dembele: cine vrea Balonul meu de Aur?

Theodor Jumătate: Provocarea lui Dembele: cine vrea Balonul meu de Aur?
O victorie a lui Boc

Cristian Geambașu: O victorie a lui Boc

Cristian Geambașu: O victorie a lui Boc
Dacă noi suntem zidul galben, ar fi trebuit să vedeți cum arată vijelia galbenă!

Dan Udrea: Dacă noi suntem zidul galben, ar fi trebuit să vedeți cum arată vijelia galbenă!

Dan Udrea: Dacă noi suntem zidul galben, ar fi trebuit să vedeți cum arată vijelia galbenă!
Convertirea la Messianism

Convertirea la Messianism

: Convertirea la Messianism
Această Brazilie, acest Neymar

Cristian Geambașu: Această Brazilie, acest Neymar

Cristian Geambașu: Această Brazilie, acest Neymar
Ridicolul domn Infantino și minciuna cu jucătorii

Theodor Jumătate: Ridicolul domn Infantino și minciuna cu jucătorii

Theodor Jumătate: Ridicolul domn Infantino și minciuna cu jucătorii
Pauză de hidratare

Cristian Geambașu: Pauză de hidratare

Cristian Geambașu: Pauză de hidratare
Cursa spre rai a lui Diego

Silviu Tudor Samuilă: Cursa spre rai a lui Diego

Silviu Tudor Samuilă: Cursa spre rai a lui Diego
Acum nu-l mai vreți plecat pe Ronaldo?

Theodor Jumătate: Acum nu-l mai vreți plecat pe Ronaldo?

Theodor Jumătate: Acum <span>nu-l</span> mai vreți plecat pe Ronaldo?
Nu-l mai lăsați pe Messi să bată penaltyuri. D10S are tot fotbalul

Theodor Jumătate: Nu-l mai lăsați pe Messi să bată penaltyuri. D10S are tot fotbalul

Theodor Jumătate: <span>Nu-l</span> mai lăsați pe Messi să bată penaltyuri. D10S are tot fotbalul
Povești cu Messi și Ronaldo: elixirul tinereții sau doping?

Dan Udrea: Povești cu Messi și Ronaldo: elixirul tinereții sau doping?

Dan Udrea: Povești cu Messi și Ronaldo: elixirul tinereții sau doping?
FIFA și Infantino trebuie și aplaudați: cea mai bună dintre reguli

Dan Udrea: FIFA și Infantino trebuie și aplaudați: cea mai bună dintre reguli

Dan Udrea: FIFA și Infantino trebuie și aplaudați: cea mai bună dintre reguli
Șocanta Turcia: eliminată după 61 de șuturi și zero goluri!

Theodor Jumătate: Șocanta Turcia: eliminată după 61 de șuturi și zero goluri!

Theodor Jumătate: Șocanta Turcia: eliminată după 61 de șuturi și zero goluri!
Forza Kovacs, vinci per noi!

Dan Udrea: Forza Kovacs, vinci per noi!

Dan Udrea: Forza Kovacs, vinci per noi!
Messi a atins cerul. Mbappe se înalță spre el

Theodor Jumătate: Messi a atins cerul. Mbappe se înalță spre el

Theodor Jumătate: Messi a atins cerul. Mbappe se înalță spre el
Noaptea Argentinei: ajutat de husky siberieni, Dumnezeul fotbalului s-a întors!

Dan Udrea: Noaptea Argentinei: ajutat de husky siberieni, Dumnezeul fotbalului s-a întors!

Dan Udrea: Noaptea Argentinei: ajutat de husky siberieni, Dumnezeul fotbalului <span>s-a</span> întors!
Lumea te vrea ignorant!

Cristian Geambașu: Lumea te vrea ignorant!

Cristian Geambașu: Lumea te vrea ignorant!
Mondialul în care nimeni nu mai are nimic garantat

Theodor Jumătate: Mondialul în care nimeni nu mai are nimic garantat

Theodor Jumătate: Mondialul în care nimeni nu mai are nimic garantat
Un diamant: Yan, copy paste Yamal!

Dan Udrea: Un diamant: Yan, copy paste Yamal!

Dan Udrea: Un diamant: Yan, copy paste Yamal!
Hagi, Ancelotti și frica de Suedia

Theodor Jumătate: Hagi, Ancelotti și frica de Suedia

Theodor Jumătate: Hagi, Ancelotti și frica de Suedia
Top stiri
Marele obiectiv al lui David Popovici VIDEO. Înotătorul român e sigur că va scrie din nou istorie: „Când, nu dacă”
Înot
27.06
Marele obiectiv al lui David Popovici VIDEO. Înotătorul român e sigur că va scrie din nou istorie: „Când, nu dacă”
Citește mai mult
Marele obiectiv al lui David Popovici VIDEO. Înotătorul român e sigur că va scrie din nou istorie: „Când, nu dacă”
Dinamo confirmă încă un transfer VIDEO. Cine e jucătorul care a apărut în tribune la amicalul cu Motor Lublin
Superliga
27.06
Dinamo confirmă încă un transfer VIDEO. Cine e jucătorul care a apărut în tribune la amicalul cu Motor Lublin
Citește mai mult
Dinamo confirmă încă un transfer VIDEO. Cine e jucătorul care a apărut în tribune la amicalul cu Motor Lublin
Arena Națională, blocată Andrei Nicolescu a anunțat când se va putea juca din nou fotbal pe cel mai mare stadion al țării
Superliga
27.06
Arena Națională, blocată Andrei Nicolescu a anunțat când se va putea juca din nou fotbal pe cel mai mare stadion al țării
Citește mai mult
Arena Națională, blocată Andrei Nicolescu a anunțat când se va putea juca din nou fotbal pe cel mai mare stadion al țării
ALERTĂ METEO | Primul cod portocaliu de caniculă în București din această vară, emis de ANM. Urmează un weekend cu nopți tropicale
B365
26.06
ALERTĂ METEO | Primul cod portocaliu de caniculă în București din această vară, emis de ANM. Urmează un weekend cu nopți tropicale
Citește mai mult
ALERTĂ METEO | Primul cod portocaliu de caniculă în București din această vară, emis de ANM. Urmează un weekend cu nopți tropicale

Echipe/Competiții

fcsb 40 CFR Cluj 7 dinamo bucuresti 17 rapid 13 Universitatea Craiova 10 petrolul ploiesti 2 Poli Iasi 2 uta arad 2 farul constanta 2

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti echipa nationala a romaniei Universitatea Craiova mircea lucescu liga 1 Cristi Chivu fcsb
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share