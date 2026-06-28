Nico Williams (23 de ani), vedeta naționalei Spaniei, a suferit o accidentare în meciul cu Uruguay (1-0), ultimul din grupa H de la CM 2026.

Fotbalistul lui Athletic Bilbao a dat vina pe un adversar despre care spune că a acționat „din frustrare”.

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Nico Williams a jucat în toate cele trei meciuri din grupă de la acest turneu final, dar de fiecare dată a fost introdus pe teren pe finalul partidelor.

În duelul cu Uruguay, acesta a jucat 14 minute, înlocuindu-l pe Lamine Yamal.

Nico Williams s-a accidentat și dă vina pe adversar

Chinuit de accidentări în sezonul trecut, Nico Williams nu scapă de probleme nici la Campionatul Mondial. În prelungirile partidei cu Uruguay, spaniolul a fost faultat din spate de Nico de la Cruz.

Sud-americanul i-a pus piedică și a încasat un cartonaș galben pentru intrarea sa.

La scurt timp după încheierea partidei, Nico Williams a transmis un mesaj pe rețelele de socializare în care a anunțat că este accidentat.

Spaniolul a dat vina pe adversarul său, care „a acționat din frustrare” și despre care spune că ar fi putut evita acea fază.

„Astăzi (n.r. sâmbătă) este una dintre cele mai proaste zile din viața mea. Mă accidentez din nou după un an foarte complicat, în care pubalgia a câștigat multe bătălii, dar nu războiul. Am reușit să o depășesc prin muncă, sacrificiu și, mai ales, responsabilitate.

A fost un an și jumătate de suferință, tristețe, incertitudine și anxietate. Nu știam când putea să joc fără să am dureri și nici când îmi voi recăpăta o viață normală. Am ajuns să trăiesc cu durerea în lucruri atât de simple precum mersul la baie, urcatul și coborâtul din mașină sau pur și simplu bucuria de a trăi zi de zi.

Să redevin fericit jucând fotbal era prioritatea mea principală, alături de a-mi recăpăta zâmbetul. Pentru că fără un zâmbet, fără să mă bucur și fără să fiu fericit, nu pot performa la cel mai înalt nivel.

Am depășit acea perioadă. Apoi a apărut o accidentare la ischiogambieri, care m-a pus din nou la încercare. Încă o dată am încetat să zâmbesc, dar nici asta nu m-a oprit.

Ieri (n.r. sâmbătă) am suferit o nouă accidentare în urma unei faze în care un coleg de breaslă a acționat din frustrare, nemulțumire și tristețe față de situația prin care trecea. A fost un gest care, în opinia mea, ar fi putut fi evitat, deoarece era complet inutil.

Dar nici asta nu mă va opri. Știu că Dumnezeu are un plan pentru mine și voi continua să lupt până în ultimul moment pentru a face din nou ceea ce iubesc cel mai mult: să joc fotbal, să fiu fericit și să aduc multe bucurii.

Vă mulțumesc din suflet tuturor pentru mesajele de sprijin”, a scris Nico Williams pe Instagram.

Federația Spaniolă de Fotbal a precizat că accidentarea suferită de Nico Williams nu este foarte gravă și are în continuare șanse să mai joace la CM 2026, conform bbc.com.

Clasament Grupa H

ECHIPĂ MECIURI PUNCTE 1. SPANIA 3 7 2. CAPUL VERDE 3 3 3. Uruguay 3 2 4. Arabia Saudită 3 2

În șaisprezecimile turneului final, Spania va juca cu Austria. Meciul va avea loc joi, 2 iulie, liveSCORE pe GOLAZO.ro și în direct pe Antena 1 și Antena Play.

33 de selecții a bifat Nico Williams pentru naționala Spaniei. A marcat 6 goluri și a oferit 8 pase decisive

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