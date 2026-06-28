Dă vina pe adversar  FOTO. Nico Williams s-a accidentat în meciul cu Uruguay și acuză: „A acționat din frustrare” +4 foto
Nico Williams și Nico de la Cruz Foto: Imago
Campionatul Mondial

Dă vina pe adversar FOTO. Nico Williams s-a accidentat în meciul cu Uruguay și acuză: „A acționat din frustrare”

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 28.06.2026, ora 13:41
  • Nico Williams (23 de ani), vedeta naționalei Spaniei, a suferit o accidentare în meciul cu Uruguay (1-0), ultimul din grupa H de la CM 2026.
  • Fotbalistul lui Athletic Bilbao a dat vina pe un adversar despre care spune că a acționat „din frustrare”.
Adaugă GOLAZO.ro la favorite

Nico Williams a jucat în toate cele trei meciuri din grupă de la acest turneu final, dar de fiecare dată a fost introdus pe teren pe finalul partidelor.

În duelul cu Uruguay, acesta a jucat 14 minute, înlocuindu-l pe Lamine Yamal.

Veste teribilă pentru Gakpo  Partenera sa a pierdut sarcina. Mesaj impresionant: „În curtea bisericii mai era un singur copil, Elijah”
Citește și
Veste teribilă pentru Gakpo Partenera sa a pierdut sarcina. Mesaj impresionant: „În curtea bisericii mai era un singur copil, Elijah”
Citește mai mult
Veste teribilă pentru Gakpo  Partenera sa a pierdut sarcina. Mesaj impresionant: „În curtea bisericii mai era un singur copil, Elijah”

Nico Williams s-a accidentat și dă vina pe adversar

Chinuit de accidentări în sezonul trecut, Nico Williams nu scapă de probleme nici la Campionatul Mondial. În prelungirile partidei cu Uruguay, spaniolul a fost faultat din spate de Nico de la Cruz.

Sud-americanul i-a pus piedică și a încasat un cartonaș galben pentru intrarea sa.

Faultul lui Nico de la Cruz asupra lui Nico Williams. Foto: X/@ArchivoVAR
Faultul lui Nico de la Cruz asupra lui Nico Williams. Foto: X/@ArchivoVAR

Galerie foto (4 imagini)

Faultul lui Nico de la Cruz asupra lui Nico Williams. Foto: X/@ArchivoVAR Faultul lui Nico de la Cruz asupra lui Nico Williams. Foto: X/@ArchivoVAR Faultul lui Nico de la Cruz asupra lui Nico Williams. Foto: X/@ArchivoVAR Faultul lui Nico de la Cruz asupra lui Nico Williams. Foto: X/@ArchivoVAR
+4 Foto
labels.photo-gallery

La scurt timp după încheierea partidei, Nico Williams a transmis un mesaj pe rețelele de socializare în care a anunțat că este accidentat.

Spaniolul a dat vina pe adversarul său, care „a acționat din frustrare” și despre care spune că ar fi putut evita acea fază.

„Astăzi (n.r. sâmbătă) este una dintre cele mai proaste zile din viața mea. Mă accidentez din nou după un an foarte complicat, în care pubalgia a câștigat multe bătălii, dar nu războiul. Am reușit să o depășesc prin muncă, sacrificiu și, mai ales, responsabilitate.

A fost un an și jumătate de suferință, tristețe, incertitudine și anxietate. Nu știam când putea să joc fără să am dureri și nici când îmi voi recăpăta o viață normală. Am ajuns să trăiesc cu durerea în lucruri atât de simple precum mersul la baie, urcatul și coborâtul din mașină sau pur și simplu bucuria de a trăi zi de zi.

Să redevin fericit jucând fotbal era prioritatea mea principală, alături de a-mi recăpăta zâmbetul. Pentru că fără un zâmbet, fără să mă bucur și fără să fiu fericit, nu pot performa la cel mai înalt nivel.

Am depășit acea perioadă. Apoi a apărut o accidentare la ischiogambieri, care m-a pus din nou la încercare. Încă o dată am încetat să zâmbesc, dar nici asta nu m-a oprit.

Ieri (n.r. sâmbătă) am suferit o nouă accidentare în urma unei faze în care un coleg de breaslă a acționat din frustrare, nemulțumire și tristețe față de situația prin care trecea. A fost un gest care, în opinia mea, ar fi putut fi evitat, deoarece era complet inutil.

Dar nici asta nu mă va opri. Știu că Dumnezeu are un plan pentru mine și voi continua să lupt până în ultimul moment pentru a face din nou ceea ce iubesc cel mai mult: să joc fotbal, să fiu fericit și să aduc multe bucurii.

Vă mulțumesc din suflet tuturor pentru mesajele de sprijin”, a scris Nico Williams pe Instagram.

Federația Spaniolă de Fotbal a precizat că accidentarea suferită de Nico Williams nu este foarte gravă și are în continuare șanse să mai joace la CM 2026, conform bbc.com.

Clasament Grupa H

ECHIPĂMECIURIPUNCTE
1. SPANIA37
2. CAPUL VERDE33
3. Uruguay32
4. Arabia Saudită32

În șaisprezecimile turneului final, Spania va juca cu Austria. Meciul va avea loc joi, 2 iulie, liveSCORE pe GOLAZO.ro și în direct pe Antena 1 și Antena Play.

33 de selecții
a bifat Nico Williams pentru naționala Spaniei. A marcat 6 goluri și a oferit 8 pase decisive

Citește și

Veste teribilă pentru Gakpo  Partenera sa a pierdut sarcina. Mesaj impresionant: „În curtea bisericii mai era un singur copil, Elijah”
Diverse
13:19
Veste teribilă pentru Gakpo Partenera sa a pierdut sarcina. Mesaj impresionant: „În curtea bisericii mai era un singur copil, Elijah”
Citește mai mult
Veste teribilă pentru Gakpo  Partenera sa a pierdut sarcina. Mesaj impresionant: „În curtea bisericii mai era un singur copil, Elijah”
Mondialul i-a fost fatal   Selecționerul a demisionat după performanța sub așteptări de la CM 2026
Campionatul Mondial
12:28
Mondialul i-a fost fatal Selecționerul a demisionat după performanța sub așteptări de la CM 2026
Citește mai mult
Mondialul i-a fost fatal   Selecționerul a demisionat după performanța sub așteptări de la CM 2026

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Nicușor Dan a convocat luni CSAT. Printre teme: o decizie în justiție care riscă să paralizeze traficul aerian în România. „Va fi un șoc. Se creează o problemă imensă global”
Nicușor Dan a convocat luni CSAT. Printre teme: o decizie în justiție care riscă să paralizeze traficul aerian în România. „Va fi un șoc. Se creează o problemă imensă global”
Nicușor Dan a convocat luni CSAT. Printre teme: o decizie în justiție care riscă să paralizeze traficul aerian în România. „Va fi un șoc. Se creează o problemă imensă global”
accidentare spania cm 2026 nico williams
Știrile zilei din sport
LIVE Germania - Paraguay,  în al treilea meci din 16-imile CM 2026 » Șoc la Boston! Brazilia, calificare dramatică după duelul cu Japonia
Campionatul Mondial
29.06
LIVE Germania - Paraguay, în al treilea meci din 16-imile CM 2026 » Șoc la Boston! Brazilia, calificare dramatică după duelul cu Japonia
Citește mai mult
LIVE Germania - Paraguay,  în al treilea meci din 16-imile CM 2026 » Șoc la Boston! Brazilia, calificare dramatică după duelul cu Japonia
U Craiova, victorie în ultimul test din Austria VIDEO. Spectacol cu 7 goluri într-un meci de 120 de minute » Fostul jucător al CFR-ului a marcat în poarta campioanei
Superliga
29.06
U Craiova, victorie în ultimul test din Austria VIDEO. Spectacol cu 7 goluri într-un meci de 120 de minute » Fostul jucător al CFR-ului a marcat în poarta campioanei
Citește mai mult
U Craiova, victorie în ultimul test din Austria VIDEO. Spectacol cu 7 goluri într-un meci de 120 de minute » Fostul jucător al CFR-ului a marcat în poarta campioanei
FRF a schimbat regulamentul pentru ei Motivul pentru care n-ar mai fi putut juca acasă în Liga 1 fără intervenția Federației!  
Superliga
29.06
FRF a schimbat regulamentul pentru ei Motivul pentru care n-ar mai fi putut juca acasă în Liga 1 fără intervenția Federației!
Citește mai mult
FRF a schimbat regulamentul pentru ei Motivul pentru care n-ar mai fi putut juca acasă în Liga 1 fără intervenția Federației!  
Cine joacă finala CM 2026 Calcule. Duelul așteptat de întreaga planetă are doar 2,2% șanse! Care e cel mai probabil scenariu
Campionatul Mondial
29.06
Cine joacă finala CM 2026 Calcule. Duelul așteptat de întreaga planetă are doar 2,2% șanse! Care e cel mai probabil scenariu
Citește mai mult
Cine joacă finala CM 2026 Calcule. Duelul așteptat de întreaga planetă are doar 2,2% șanse! Care e cel mai probabil scenariu
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
23:22
„Nu sunt legat de el” Mihai Pintilii a explicat de ce merge cu Charalambous în Grecia: „Rămân cu Elias până voi rezolva situația”
„Nu sunt legat de el” Mihai Pintilii a explicat de ce merge cu Charalambous în Grecia: „Rămân cu Elias până voi rezolva situația”
22:30
Theodor Jumătate Brazilia lui „jogo bonito” a dispărut. E Brazilia disperării
Theodor Jumătate Brazilia lui „jogo bonito” a dispărut. E Brazilia disperării
23:51
LIVE Germania - Paraguay, în al treilea meci din 16-imile CM 2026 » Șoc la Boston! Brazilia, calificare dramatică după duelul cu Japonia
LIVE Germania - Paraguay,  în al treilea meci din 16-imile CM 2026 » Șoc la Boston! Brazilia, calificare dramatică după duelul cu Japonia
23:41
Bairam, planuri mari Anunțul făcut de atacantul Craiovei: „Va fi cea mai grea perioadă”
Bairam, planuri mari Anunțul făcut de atacantul Craiovei : „Va fi cea mai grea perioadă”
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
David pe Șapte Coline

Cristian Geambașu: David pe Șapte Coline

Cristian Geambașu: David pe Șapte Coline
Africa a mai închis din gura mare a Europei!

Dan Udrea: Africa a mai închis din gura mare a Europei!

Dan Udrea: Africa a mai închis din gura mare a Europei!
Provocarea lui Dembele: cine vrea Balonul meu de Aur?

Theodor Jumătate: Provocarea lui Dembele: cine vrea Balonul meu de Aur?

Theodor Jumătate: Provocarea lui Dembele: cine vrea Balonul meu de Aur?
Milionari pe drumuri

Cristian Geambașu: Milionari pe drumuri

Cristian Geambașu: Milionari pe drumuri
Dacă noi suntem zidul galben, ar fi trebuit să vedeți cum arată vijelia galbenă!

Dan Udrea: Dacă noi suntem zidul galben, ar fi trebuit să vedeți cum arată vijelia galbenă!

Dan Udrea: Dacă noi suntem zidul galben, ar fi trebuit să vedeți cum arată vijelia galbenă!
O victorie a lui Boc

Cristian Geambașu: O victorie a lui Boc

Cristian Geambașu: O victorie a lui Boc
Convertirea la Messianism

Convertirea la Messianism

: Convertirea la Messianism
Această Brazilie, acest Neymar

Cristian Geambașu: Această Brazilie, acest Neymar

Cristian Geambașu: Această Brazilie, acest Neymar
Ridicolul domn Infantino și minciuna cu jucătorii

Theodor Jumătate: Ridicolul domn Infantino și minciuna cu jucătorii

Theodor Jumătate: Ridicolul domn Infantino și minciuna cu jucătorii
Pauză de hidratare

Cristian Geambașu: Pauză de hidratare

Cristian Geambașu: Pauză de hidratare
Cursa spre rai a lui Diego

Silviu Tudor Samuilă: Cursa spre rai a lui Diego

Silviu Tudor Samuilă: Cursa spre rai a lui Diego
Acum nu-l mai vreți plecat pe Ronaldo?

Theodor Jumătate: Acum nu-l mai vreți plecat pe Ronaldo?

Theodor Jumătate: Acum <span>nu-l</span> mai vreți plecat pe Ronaldo?
Nu-l mai lăsați pe Messi să bată penaltyuri. D10S are tot fotbalul

Theodor Jumătate: Nu-l mai lăsați pe Messi să bată penaltyuri. D10S are tot fotbalul

Theodor Jumătate: <span>Nu-l</span> mai lăsați pe Messi să bată penaltyuri. D10S are tot fotbalul
Povești cu Messi și Ronaldo: elixirul tinereții sau doping?

Dan Udrea: Povești cu Messi și Ronaldo: elixirul tinereții sau doping?

Dan Udrea: Povești cu Messi și Ronaldo: elixirul tinereții sau doping?
FIFA și Infantino trebuie și aplaudați: cea mai bună dintre reguli

Dan Udrea: FIFA și Infantino trebuie și aplaudați: cea mai bună dintre reguli

Dan Udrea: FIFA și Infantino trebuie și aplaudați: cea mai bună dintre reguli
Șocanta Turcia: eliminată după 61 de șuturi și zero goluri!

Theodor Jumătate: Șocanta Turcia: eliminată după 61 de șuturi și zero goluri!

Theodor Jumătate: Șocanta Turcia: eliminată după 61 de șuturi și zero goluri!
Forza Kovacs, vinci per noi!

Dan Udrea: Forza Kovacs, vinci per noi!

Dan Udrea: Forza Kovacs, vinci per noi!
Messi a atins cerul. Mbappe se înalță spre el

Theodor Jumătate: Messi a atins cerul. Mbappe se înalță spre el

Theodor Jumătate: Messi a atins cerul. Mbappe se înalță spre el
Noaptea Argentinei: ajutat de husky siberieni, Dumnezeul fotbalului s-a întors!

Dan Udrea: Noaptea Argentinei: ajutat de husky siberieni, Dumnezeul fotbalului s-a întors!

Dan Udrea: Noaptea Argentinei: ajutat de husky siberieni, Dumnezeul fotbalului <span>s-a</span> întors!
Lumea te vrea ignorant!

Cristian Geambașu: Lumea te vrea ignorant!

Cristian Geambașu: Lumea te vrea ignorant!
Top stiri
Peste Van Dijk și Gabriel Joao Paulo atrage toate privirile la Mondial! Topul în care jucătorul de la FCSB e lider
Campionatul Mondial
29.06
Peste Van Dijk și Gabriel Joao Paulo atrage toate privirile la Mondial! Topul în care jucătorul de la FCSB e lider
Citește mai mult
Peste Van Dijk și Gabriel Joao Paulo atrage toate privirile la Mondial! Topul în care jucătorul de la FCSB e lider
Analiza comentatorilor CM de la Antena 1 Radiografie făcută de Emil Grădinescu, cea mai experimentată voce a meciurilor de fotbal
Special
29.06
Analiza comentatorilor CM de la Antena 1 Radiografie făcută de Emil Grădinescu, cea mai experimentată voce a meciurilor de fotbal
Citește mai mult
Analiza comentatorilor CM de la Antena 1 Radiografie făcută de Emil Grădinescu, cea mai experimentată voce a meciurilor de fotbal
Pan Zhanle vine în România David Popovici explică vizita  marelui său rival. „Amenințarea” lansată cu doar două zile în urmă
Înot
29.06
Pan Zhanle vine în România David Popovici explică vizita marelui său rival. „Amenințarea” lansată cu doar două zile în urmă
Citește mai mult
Pan Zhanle vine în România David Popovici explică vizita  marelui său rival. „Amenințarea” lansată cu doar două zile în urmă
FOTO | Cele mai noi imagini de pe șantierul de la Planșeul Unirii. Muncitorii dezafectează acum ultima bucată din vechea placă de beton
B365
26.06
FOTO | Cele mai noi imagini de pe șantierul de la Planșeul Unirii. Muncitorii dezafectează acum ultima bucată din vechea placă de beton
Citește mai mult
FOTO | Cele mai noi imagini de pe șantierul de la Planșeul Unirii. Muncitorii dezafectează acum ultima bucată din vechea placă de beton

Echipe/Competiții

fcsb 33 CFR Cluj 8 dinamo bucuresti 22 rapid 17 Universitatea Craiova 14 petrolul ploiesti Poli Iasi 2 uta arad 3 farul constanta 1

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti echipa nationala a romaniei Universitatea Craiova mircea lucescu liga 1 Cristi Chivu fcsb
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share