Veste teribilă pentru Gakpo  Partenera sa a pierdut sarcina. Mesaj impresionant: „În curtea bisericii mai era un singur copil, Elijah”

Cody Gakpo (27 de ani), atacantul lui Liverpool și al Olandei, și partenera sa trec prin momente cumplite.

Prin intermediul unui mesaj postat sâmbătă, aceștia au anunțat pierderea fiului lor nenăscut.

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Cody Gakpo se află în SUA, alături de naționala Olandei, care a reușit să se califice în șaisprezecimile turneului final, acolo unde va da peste Maroc.

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Cody Gakpo cere intimitate după pierderea fiului său

Tragicul anunț a fost făcut de partenera fotbalistului, Noa van der Bij. Aceasta a postat un mesaj, sâmbătă, pe pagina personală de Instagram.

„Cu inimile frânte, vă împărtășim vestea devastatoare că băiețelul nostru a murit în timpul sarcinii.

Vă mulțumim pentru dragostea și sprijinul vostru. Elijah Raphael Gakpo. Veșnic iubit. Veșnic fiul nostru”, a scris aceasta.

Mesajul postat de Noa van der Bij pe InstaStory. Foto: captură Instagram/@noavdbij

Cei doi așteptau cel de-al doilea copil. Băiețelul urma să se nască în luna octombrie, conform bbc.com.

După acea postare, Noa van der Bij a mai adăugat:

„Am mers la biserică pentru a aprinde o lumânare. După aceea, ne-am plimbat împreună cu fiul nostru, Samuel, până la locul de joacă al bisericii.

Acolo mai era un singur copil. Îl chema Elijah. Nu putea exista un semn mai frumos din partea lui Dumnezeu. Ne-a amintit că băiețelul nostru nu este niciodată departe de noi”.

Ulterior, Cody Gakpo a scris și el un mesaj în care a transmis că, în această perioadă grea, vrea doar intimitate și spațiu.

„Aceasta este o perioadă extrem de dificilă pentru familia noastră.

Vă rugăm respectuos să ne oferiți intimitate și spațiu. Vă mulțumim pentru înțelegere”, a scris fotbalistul olandez.

60 de milioane de euro este cota de piață a lui Cody Gakpo, conform Transfermarkt

Cody Gakpo a fost titular în toate cele trei meciuri ale Olandei din grupa F de la CM 2026.

2-2 cu Japonia (85 de minute)

5-1 cu Suedia (90 de minute, 2 goluri, o pasă decisivă)

3-1 cu Tunisia (84 de minute)

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