Steve Clarke (62 de ani) a demisionat din funcția de selecționer al Scoției după eliminarea de la Campionatul Mondial din 2026.

Adaugă GOLAZO.ro la favorite

Scoția a încheiat grupa C pe locul al treilea și a sperat până în ultimul moment că se va califica în 16-imi, dar nu a avut noroc și a părăsit turneul final după faza grupelor.

Steve Clarke nu mai este selecționerul Scoției

Deși a început perfect Campionatul Mondial, cu o victorie împotriva naționalei din Haiti, scor 1-0, prima după 36 de ani de așteptare la turneul final, Scoția nu s-a mai regăsit în celelalte meciuri.

Reușita lui John McGinn din primul meci a fost singurul gol marcat de scoțieni la CM 2026. Următoarele două meciuri le-au pierdut: 0-1 cu Maroc și 0-3 cu Brazilia.

În urma acestei campanii dezamăgitoare, Steve Clarke a demisionat din funcția de selecționer al Scoției, după 7 ani de colaborare.

Clarke a fost numit pe banca britanicilor în mai 2019 și a devenit cel mai longeviv selecționer al Scoției din istorie, cu 81 de meciuri, conform skysports.com.

1,58 puncte pe meci este media Scoției sub comanda lui Steve Clarke: 38 de victorii, 14 remize, 29 de înfrângeri (127-112 golaveraj)

Decizia a venit la doar o lună după ce Clarke semnase un nou contract pe patru ani, înaintea turneului final.

West Bromwich Albion, Reading și Kilmarnock sunt echipele pe care le-a mai antrenat Steve Clarke. A mai fost „secund” la Chelsea, Newcastle United, Liverpool și Aston Villa.

Clasament Grupa C

ECHIPĂ MECIURI PUNCTE 1. BRAZILIA 3 7 2. MAROC 3 7 3. Scoția 3 3 4. Haiti 3 0

Mesajul lui Steve Clarke după ce și-a dat demisia

Într-un mesaj transmis prin intermediul naționalei Scoției, Steve Clarke și-a luat adio de la fani și de la jucătorii săi, fiind mulțumit, totuși, că a dus echipa la un turneu final.

„Când am fost abordat prima dată de Federația Scoțiană de Fotbal pentru postul de selecționer, am fost sfătuit de multe persoane să stau departe, deoarece jobul era considerat o misiune imposibilă.

În mintea mea eram doar băiatul din Saltcoats care a reușit în profesia lui aleasă, iar țara mea mă voia ca liderul ei, cel puțin în sens fotbalistic. Nu am putut găsi niciun motiv să refuz această ofertă. Misiunea mea a fost simplă: calificarea la un turneu major.

Privind înapoi la cei șapte ani în această funcție, emoția dominantă este mândria, urmată îndeaproape de satisfacție.

În timp, voi putea reflecta asupra acestor șapte ani tumultuoși, dar un element care mi-a oferit cea mai mare satisfacție a fost reconectarea dintre echipa națională și fani.

De la primul meu meci împotriva Ciprului, în fața unui Hampden Park pe jumătate gol și a unui public în mare parte indiferent, până la entuziasmul unor meciuri de neuitat precum victoria noastră cu 2-0 împotriva Spaniei și acea noapte memorabilă împotriva Danemarcei.

Au fost ocazii magice; nopți care vor rămâne în folclorul fotbalului scoțian. Această reconectare a fost și mai evidentă în ultimele săptămâni.

De la Miami la Boston și New Jersey, suporterii noștri au cucerit inimile publicului american și ale fanilor de fotbal din întreaga lume.

Să nu uităm că jucătorii au câștigat un meci la turneul final al Cupei Mondiale doar pentru a cincea oară în istoria fotbalului scoțian și pentru prima dată în ultimii 36 de ani. Echipa a oferit tuturor șansa de a crea amintiri care vor dura o viață, iar eu sunt mândru că am avut un rol în acest lucru.

Cea mai emoționantă parte a acestui rămas-bun este pentru jucătorii mei, fără de care nu am fi avut niciuna dintre amintirile pe care le-am acumulat din 2019 până acum.

De la căpitanul nostru Andy Robertson, cu 97 de selecții, până la cei aflați la început de drum în echipa națională, aproape fiecare jucător chemat în această perioadă a mea ca selecționer a dat totul pentru țara lui, ceea ce a dus la o perioadă de progres susținut pentru echipa noastră națională.

Mi-am dat seama destul de repede că stabilitatea și continuitatea îi vor ajuta pe acești jucători să se lege între ei și de staff-ul meu, ajutându-i să înțeleagă ce este necesar pentru a avea mai mult succes la nivel internațional. Ei merită toate laudele și aprecierea pe care le primesc și a fost cu adevărat o onoare să fiu «antrenorul lor».

Mulțumesc că m-ați primit și mult succes succesorului meu”, a spus Steve Clarke.

Bye-bye Scotland.



A letter from the Gaffer. — Scotland National Team (@ScotlandNT) June 27, 2026

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport