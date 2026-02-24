Iuliu Mureșan (72 de ani), președintele celor de la CFR Cluj, a dezvăluit că regretă faptul că nu l-a instalat mai repede pe Daniel Pancu (48 de ani) pe banca tehnică a formației din Gruia.

Daniel Pancu a fost numit antrenor al celor de la CFR Cluj în noiembrie 2025, într-un moment delicat pentru clubul din Gruia.

CFR era aproape de retrogradare, însă sub coordonarea fostului atacant al Rapidului a devenit una dintre cele mai în forme echipe din Liga 1.

Iuliu Mureșan: „Marele meu regret este că nu l-am adus pe Daniel Pancu încă de a doua zi”

CFR Cluj a obținut nouă victorii consecutive în Liga 1 și este cu un pas în play-off.

Iuliu Mureșan, președintele formației din Gruia, a comentat parcursul senzațional al echipei sale și a dezvăluit că marele său regret este că nu l-a adus pe Daniel Pancu imediat după demiterea lui Andrea Mandorlini.

„Încă nu sunt liniștit. Atunci ne gândeam să nu ajungem la retrogradare, iar acum vrem să mai obținem o victorie ca să ajungem în play-off.

Avem un target și o ștachetă ridicată pe care trebuie să le atingem. Eu voi fi liniștit dacă o batem pe Farul. Apoi, urmează Dinamo, pe care o vom învinge cu relaxare, să spunem așa.

S-a creat un ambient excelent în jurul echipei. Nu este puțin lucru să câștigi 9 meciuri consecutive.

De când a venit Pancu, vreau să spun că este cel mai important lucru pe care l-am făcut de când am venit. Cel mai bun transfer al nostru.

A schimbat absolut totul. Fantastic! Asta e cel mai important.

Marele meu regret este că nu l-am adus pe Daniel Pancu încă de a doua zi de când a plecat Andrea Mandorlini. Am așteptat două săptămâni, ne-am gândit și noi. Rezultatele sunt fantastice”, a spus Iuliu Mureșan, potrivit digisport.ro.

Înainte ca Daniel Pancu să semneze cu CFR Cluj, finanțatorul ardelenilor, Nelu Varga, anunțase că Dan Petrescu va reveni pe banca echipei.

Totuși, din cauza problemelor de sănătate cu care se confruntă, tehnicianul a refuzat oferta de a reveni la CFR.

