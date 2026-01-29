„Afacerea Genoa”, primul bilanț contabil  Mecanismul prin care Dan Șucu a preluat clubul din Serie A » Expert financiar: „Avantaj fiscal”

GOLAZO.ro a analizat cifrele oficiale ale firmei prin care Dan Șucu a făcut pasul cel mare în fotbalul italian la finalul anului 2024.

Datele raportate scot la iveală o strategie financiară interesantă: patronul Rapidului nu a oferit pur și simplu banii clubului Genoa, ci a ales o metodă care îi protejează investiția la fiecare pas.

În decembrie 2024, Dan Șucu (62 de ani) a devenit acționar majoritar la Genoa, unul dintre cele mai vechi cluburi de fotbal din Italia, cu o istorie de peste 130 de ani. Preluarea a fost realizată prin Passion for Green Capital SRL, care a achiziționat 77,17% din club.

Bilanțul contabil pe 2024 al firmei prin care Dan Șucu a preluat Genoa

Valoarea tranzacției a fost de 45.356.262 de euro, din care 40 de milioane de euro au fost injectați sub formă de majorare de capital.

Firma Passion for Green Capital SRL a fost înființată pe 4 decembrie 2024, cu scopul de a servi drept vehicul de investiții pentru Mobexpert, compania controlată de Dan Șucu.

Acum, primele date contabile publicate de Ministerul Finanțelor și analizate prin Termene.ro arată exact cum s-au mișcat cele 40 de milioane de euro implicate în afacere.

Cifrele-cheie din bilanțul financiar al Passion for Green Capital SRL la 31 decembrie 2024

Active imobilizate (valoarea Genoa): 199.024.000 lei (40.012.062 €)

Datorii totale (împrumutul lui Șucu): 196.204.792 lei (39.445.285 €)

Capitaluri - Total (averea netă): 5.042.078 lei (1.013.666 €)

Profit net: 42.078 lei (8.459 €)

Cifra de Afaceri: 0

Angajați: 0

Notă: Bilanțul acoperă doar perioada 4-31 decembrie 2024 (28 de zile), pentru că firma a fost înființată pe 4 decembrie.

De ce apare datoria de 196 de milioane de lei? Decriptarea strategiei financiare

Bilanțul depus pentru anul 2024 confirmă dimensiunea tranzacției. Firma lui Dan Șucu raportează active de 199.024.000 lei (40.012.062 €), valoarea la care sunt înregistrate acțiunile clubului italian în contabilitatea românească.

Marea surpriză a bilanțului este rubrica datoriilor totale. Aici apare suma de 196.204.792 lei (39.445.285 de euro).

Deși cifra poate părea alarmantă la prima vedere, specialiștii în finanțe spun că ea nu reprezintă o problemă de solvabilitate, ci pilonul unei strategii deliberate de optimizare fiscală.

Mecanismul: împrumut de asociat vs. capital social

În loc să fie introduse toate cele 40 de milioane de euro ca aport la capitalul social, care ar fi rămas blocați în firmă, Dan Șucu a ales o structură alternativă.

Banii au fost înregistrați ca împrumut de asociat, ceea ce îl transformă în principalul creditor al societății de investiții.

Aceasta este o practică frecventă în fotbalul european, folosită pentru a finanța cluburile sau vehiculele de investiții sub formă de împrumut.

În acest fel, banii pot fi recuperați progresiv, pe măsură ce clubul generează profit. Structura aleasă îi permite lui Dan Șucu ca, pe viitor, să își recupereze investiția sub formă de rambursare a împrumutului, evitând procedurile complicate și taxele mari pe dividende.

Strategia pentru Rapid şi Genoa este consolidarea financiară a celor două cluburi şi crearea unei sinergii între ele. În viitor, am putea să înfiinţăm un holding care să fie listat la bursă” Dan Șucu, la emisiunea produsă de Ziarul Financiar (octombrie 2025)

Adrian Bența, consultant fiscal: ”Tranzacție obișnuită. Avantaj fiscal”

Adrian Bența, consultant fiscal și auditor financiar, a explicat pentru GOLAZO.ro: „Pentru publicul larg poate părea ceva special, dar pentru persoanele cu cunoștințe economice și fiscale este o tranzacție obișnuită: o societate cumpără capitalul social al altei societăți.

Mai mult, există și un avantaj fiscal: atunci când firma din România încasează dividende sau chiar revinde participația, aceste venituri sunt neimpozabile în România la calculul impozitului pe profit”.

Miza fiscală: economisirea a peste 6,4 milioane de euro

Decizia lui Dan Șucu de a înregistra cele 40 de milioane de euro sub forma unui împrumut de asociat, și nu ca aport la capitalul social, ține de o strategie clară de optimizare fiscală.

Conform legislației României din ianuarie 2026, dividendele sunt impozitate cu 16%, în timp ce rambursarea unui împrumut nu este supusă taxării.

Dacă banii ar fi fost introduși direct în capital și apoi retrași ca dividende, recuperarea ar fi costat pe Dan Șucu peste 6,4 milioane de euro în impozite către statul român.

Prin metoda creditării, fondurile împrumutate pot fi rambursate către acționar imediat ce clubul Genoa generează excedent financiar anual, fără aplicarea impozitului pe profit.

Am preluat Genoa cu o datorie istorică foarte mare, de peste 150 de milioane de euro, iar finanțarea datoriilor în fotbal sunt foarte scumpe din cauza dobânzilor mari, de la 7% în sus” Dan Șucu, la emisiunea produsă de Ziarul Financiar (octombrie 2025)

Cum funcționează Passion for Green Capital

Passion for Green Capital SRL nu este o companie obișnuită de operări, nu face afaceri, nu are angajați și nu generează profit.

Practic, ea deține legal acțiunile, iar Șucu, ca unic proprietar, decide tot ce ține de managementul și strategia sportivă.

Rolul Passion for Green este de a colecta profiturile realizate de club din drepturi TV, transferuri de jucători sau alte încasări specifice fotbalului și de a le folosi pentru a „stinge” progresiv datoria către Dan Șucu.

Ne propunem să fim sustenabili, dar accentul este pus pe performanța sportivă. Am avut dificultăți, dar acum suntem din nou pe drumul cel bun. Un club trebuie să fie sănătos din punct de vedere economic și sportiv. Doar dacă ești sănătos poți avea un viitor” Dan Șucu, acționar majoritar Genoa

Recuperarea investiției depinde de performanța clubului

Există însă o condiție. Conform noilor reglementări din 2026, patronul își poate recupera banii doar dacă firma rămâne „sănătoasă”.

Prin urmare, succesul sportiv al „Grifonului” este singura cale prin care milioanele de euro pot reveni în conturile antreprenorului român.

Dacă Genoa înregistrează pierderi anuale, Șucu ar fi obligat să injecteze capital suplimentar pentru a menține clubul în stare funcțională.

Consiliat de un avocat de top

Operațiunea „Genoa” s-a derulat foarte rapid. Firma a fost înființată pe 4 decembrie 2024, tranzacția a primit „undă verde” pe 14 decembrie, iar pe 18 decembrie totul era deja oficial.

Practic, Dan Șucu a gestionat acest flux uriaș de capital cu o eficiență maximă, încheind întreaga afacere în doar două săptămâni.

Acest mecanism, prin care patronul Mobexpert și-a securizat investiția în Italia, poartă semnătura uneia dintre cele mai puternice firme de avocatură din lume.

Pe site-ul oficial al White & Case, avocatul Valerio Bianchi este prezentat drept „arhitectul” tranzacției.

În portofoliul său este menționat: „Mobexpert, prin intermediul vehiculului său Passion for Green Capital S.r.l., în legătură cu majorarea de capital de 40 de milioane de euro la Genoa Cricket and Football Club S.p.A., cel mai vechi club de fotbal din Italia, renumit pentru bogata sa istorie și prezența proeminentă în fotbalul italian”.

În Italia, la Genoa, investiţia a fost de aproximativ 40 de milioane de euro, iar bugetul de cheltuieli anual este de 80 de milioane de euro. Clubul se confruntă însă cu un deficit de 15–20 de milioane de euro şi cu datorii istorice de 150 de milioane, care trebuie achitate. Dan Șucu, la emisiunea produsă de Ziarul Financiar (octombrie 2025)

