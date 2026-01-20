Stanciu și-a găsit rapid echipă   Dat afară pe ușa din dos de Genoa, mijlocașul a semnat și va fi coleg cu doi jucători care au evoluat în Liga 1
Nicolae Stanciu/ Foto: sportpictures.eu
Stranieri

Stanciu și-a găsit rapid echipă Dat afară pe ușa din dos de Genoa, mijlocașul a semnat și va fi coleg cu doi jucători care au evoluat în Liga 1

alt-text Alexandru Smeu
alt-text Publicat: 20.01.2026, ora 17:43
alt-text Actualizat: 20.01.2026, ora 18:31
  • Nicolae Stanciu (32 de ani) și-a găsit rapid echipă după despărțirea de Genoa.
  • Detalii, în rândurile de mai jos.

Nicolae Stanciu a ajuns în vara 2025 la Genoa, iar aventura lui a fost de scurtă durată.

Trump, ținta meme-urilor Internetul a explodat după „scandalul Nobel pentru Pace”. Vinicius, Simone Biles și alți sportivi faimoși i-au „donat” trofeele
Citește și
Trump, ținta meme-urilor Internetul a explodat după „scandalul Nobel pentru Pace”. Vinicius, Simone Biles și alți sportivi faimoși i-au „donat” trofeele
Citește mai mult
Trump, ținta meme-urilor Internetul a explodat după „scandalul Nobel pentru Pace”. Vinicius, Simone Biles și alți sportivi faimoși i-au „donat” trofeele

Nicolae Stanciu își continuă cariera în China

Totuși, mijlocașul român nu va sta mult fără echipă, după despărțirea de formația patronată de Dan Șucu.

Căpitanul României la EURO 2024 își va continua cariera în China, acolo unde va evolua pentru Dalian Yingbo FC, formație ce a încheiat sezonul precedent pe locul 11 din 16, informează prosport.ro.

Noua stagiune a campionatului din China debutează pe 6 martie și se încheie pe 8 noiembrie.

2.000.000 de euro
este cota lui Nicolae Stanciu, potrivit transfermarkt.ro

Stanciu va deveni astfel, cel mai valoros fotbalist care va evolua pentru Dalian Yingbo FC.

Cephas Malele (32 de ani), fost atacant la FC Argeș și CFR Cluj, este în prezent cel mai bine cotat fotbalist din lotul formației chineze, cu o cotă de piață de 750.000 de euro.

Pe lângă fotbalistul elvețian, Stanciu va mai fi coleg și cu Isnik Alimi (31 de ani), mijlocașul nord-macedonean plecat de la Sepsi în această iarnă.

Alexandru Mitriță (Zhejiang), Andrei Burcă și Alexandru Ioniță (ambii la Yunnan Yukun) sunt românii care mai evoluează în campionatul Chinei.

Stanciu nu este străin de China

Mijlocașul a mai evoluat în Superliga Chinei, în 2022 și 2023. În primul an petrecut la Wuhan, a marcat 10 goluri și a oferit 12 pase decisive.

Alături de Wuhan Three Towns, Nicolae Stanciu a câștigat titlul de campion și Supercupa Chinei.

  • De-a lungul carierei, românul a mai evoluat pentru Unirea Alba Iulia, FC Vaslui, FCSB, Anderlecht, Al-Ahli, Sparta Praga, Slavia Praga și Damac

Citește și

„I-am dat toată puterea” Mihai Stoica are frâu liber la transferuri + Ce buget i-a pus Gigi Becali la dispoziție
Superliga
17:12
„I-am dat toată puterea” Mihai Stoica are frâu liber la transferuri + Ce buget i-a pus Gigi Becali la dispoziție
Citește mai mult
„I-am dat toată puterea” Mihai Stoica are frâu liber la transferuri + Ce buget i-a pus Gigi Becali la dispoziție
Trump, ținta meme-urilor Internetul a explodat după „scandalul Nobel pentru Pace”. Vinicius, Simone Biles și alți sportivi faimoși i-au „donat” trofeele
Diverse
17:01
Trump, ținta meme-urilor Internetul a explodat după „scandalul Nobel pentru Pace”. Vinicius, Simone Biles și alți sportivi faimoși i-au „donat” trofeele
Citește mai mult
Trump, ținta meme-urilor Internetul a explodat după „scandalul Nobel pentru Pace”. Vinicius, Simone Biles și alți sportivi faimoși i-au „donat” trofeele

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

INTERVIU Într-un scenariu militar în Groenlanda, „nu-l vom putea opri cu adevărat pe Trump”. O voce de la Copenhaga explică cine sunt cei care îl pot opri pe președintele SUA
INTERVIU Într-un scenariu militar în Groenlanda, „nu-l vom putea opri cu adevărat pe Trump”. O voce de la Copenhaga explică cine sunt cei care îl pot opri pe președintele SUA
INTERVIU Într-un scenariu militar în Groenlanda, „nu-l vom putea opri cu adevărat pe Trump”. O voce de la Copenhaga explică cine sunt cei care îl pot opri pe președintele SUA
genoa transfer china nicolae stanciu
Știrile zilei din sport
Ce nu are Dinamo pentru titlu Trupa din „Ștefan cel Mare” s-a întors după 10 ani în lupta pentru campionat, dar are un imens dezavantaj față de rivale
Superliga
20.01
Ce nu are Dinamo pentru titlu Trupa din „Ștefan cel Mare” s-a întors după 10 ani în lupta pentru campionat, dar are un imens dezavantaj față de rivale
Citește mai mult
Ce nu are Dinamo pentru titlu Trupa din „Ștefan cel Mare” s-a întors după 10 ani în lupta pentru campionat, dar are un imens dezavantaj față de rivale
Macedonia de Nord - România 24-23 Elevii lui George Buricea au pierdut în ultimul moment meciul care a închis parcursul lor la Campionatul European de handbal masculin
Handbal
20.01
Macedonia de Nord - România 24-23 Elevii lui George Buricea au pierdut în ultimul moment meciul care a închis parcursul lor la Campionatul European de handbal masculin
Citește mai mult
Macedonia de Nord - România 24-23 Elevii lui George Buricea au pierdut în ultimul moment meciul care a închis parcursul lor la Campionatul European de handbal masculin
Pe cine pândește Tottenham Clubul lui Drăgușin ar vrea un nume mare ca antrenor dacă îl demite pe Frank
Campionate
20.01
Pe cine pândește Tottenham Clubul lui Drăgușin ar vrea un nume mare ca antrenor dacă îl demite pe Frank
Citește mai mult
Pe cine pândește Tottenham Clubul lui Drăgușin ar vrea un nume mare ca antrenor dacă îl demite pe Frank
De ce apare Gigi Becali atât de des la TV Radu Naum și Dan Udrea, despre presiunea audienței la TV: „Gigi Becali e ca Donald Trump”
Special
20.01
De ce apare Gigi Becali atât de des la TV Radu Naum și Dan Udrea, despre presiunea audienței la TV: „Gigi Becali e ca Donald Trump”
Citește mai mult
De ce apare Gigi Becali atât de des la TV Radu Naum și Dan Udrea, despre presiunea audienței la TV: „Gigi Becali e ca Donald Trump”
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
15:15
„Vreau titlul cu Dinamo!” Matteo Duțu a ajuns la București și a dezvăluit cine l-a convins să semneze cu alb-roșiii
„Vreau titlul cu Dinamo!” Matteo Duțu a ajuns la București și a dezvăluit cine l-a convins să semneze cu alb-roșiii
14:44
Se schimbă fotbalul la Mondial Ce s-a decis legat de VAR. Plus cronometru anti-tragere de timp la 3 faze ale jocului. Noul ofsaid, testat
Se schimbă fotbalul la Mondial Ce s-a decis legat de VAR. Plus cronometru anti-tragere de timp la 3 faze ale jocului. Noul ofsaid, testat
13:49
Depresie, pizza și whiskey Eric de Oliveira, despre perioadele dificile din carieră cauzate de lipsa banilor: „Am început să beau”
Depresie, pizza și whiskey  Eric de Oliveira, despre perioadele dificile din carieră cauzate de lipsa banilor: „Am început să beau”
14:18
„E ultimul avertisment al lui Dumnezeu” Un tânăr s-a filmat dând foc statuii lui Cristiano Ronaldo. Apoi a postat imaginile
„E ultimul avertisment al lui Dumnezeu” Un tânăr s-a filmat dând foc statuii lui Cristiano Ronaldo. Apoi a postat imaginile
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Tadici e vânat, la fel FRH?!

Cristian Geambașu: Tadici e vânat, la fel FRH?!

Cristian Geambașu: Tadici e vânat, la fel FRH?!
Ce legătură este între performanța Dacia și Mircea Badea

Dan Udrea: Ce legătură este între performanța Dacia și Mircea Badea

Dan Udrea: Ce legătură este între performanța Dacia și Mircea Badea
Noi unde suntem?

Radu Naum: Noi unde suntem?

Radu Naum: Noi unde suntem?
Campionii sportivității

Cristian Geambașu: Campionii sportivității

Cristian Geambașu: Campionii sportivității
Matthäus și Bayern, escrocați de un actor care s-a dat director

Cătălin Tolontan: Matthäus și Bayern, escrocați de un actor care s-a dat director

Cătălin Tolontan: Matthäus și Bayern, escrocați de un actor care <span>s-a</span> dat director
Dinamo, campioana esteticii. Dar ajunge?

Cristian Geambașu: Dinamo, campioana esteticii. Dar ajunge?

Cristian Geambașu: Dinamo, campioana esteticii. Dar ajunge?
Real nu are nevoie de antrenor

Silviu Tudor Samuilă: Real nu are nevoie de antrenor

Silviu Tudor Samuilă: Real nu are nevoie de antrenor
Turnul de parașutism, drobul nostru de sare

Cristian Geambașu: Turnul de parașutism, drobul nostru de sare

Cristian Geambașu: Turnul de parașutism, drobul nostru de sare
Era odată Simona. Era odată și Nole

Cristian Geambașu: Era odată Simona. Era odată și Nole

Cristian Geambașu: Era odată Simona. Era odată și Nole
Două favorite, doi câini și un crocodil

Dan Udrea: Două favorite, doi câini și un crocodil

Dan Udrea: Două favorite, doi câini și un crocodil
Când va fi dat afară Shay Given? Și de ce?

Cristian Geambașu: Când va fi dat afară Shay Given? Și de ce?

Cristian Geambașu: Când va fi dat afară Shay Given? Și de ce?
Misteriosul cititor

Radu Naum: Misteriosul cititor

Radu Naum: Misteriosul cititor
Probleme pentru Mircea Lucescu

Cătălin Tolontan: Probleme pentru Mircea Lucescu

Cătălin Tolontan: Probleme pentru Mircea Lucescu
Doar interesul oprește disprețul la adresa României

Dan Udrea: Doar interesul oprește disprețul la adresa României

Dan Udrea: Doar interesul oprește disprețul la adresa României
Evul Mediu, fotbalul și TVR-ul

Cristian Geambașu: Evul Mediu, fotbalul și TVR-ul

Cristian Geambașu: Evul Mediu, fotbalul și <span>TVR-ul</span>
„Cine dracu-i și Eminescu ăla, noul golchipăr de la Venus?"

Cristian Geambașu: „Cine dracu-i și Eminescu ăla, noul golchipăr de la Venus?"

Cristian Geambașu: „Cine <span>dracu-i</span> și Eminescu ăla, noul golchipăr de la Venus?"
Gonzalo și Octavian

Cristian Geambașu: Gonzalo și Octavian

Cristian Geambașu: Gonzalo și Octavian
Maduro de la Casa Fotbalului

Dan Udrea: Maduro de la Casa Fotbalului

Dan Udrea: Maduro de la Casa Fotbalului
Scrisoare către un dispărut

Radu Naum: Scrisoare către un dispărut

Radu Naum: Scrisoare către un dispărut
A înțeles Țicu?

Cristian Geambașu: A înțeles Țicu?

Cristian Geambașu: A înțeles Țicu?
Top stiri din sport
Pleacă de la Rapid  Anunțul lui Victor Angelescu : „Vrem să rezolvăm”
Superliga
20.01
Pleacă de la Rapid Anunțul lui Victor Angelescu: „Vrem să rezolvăm”
Citește mai mult
Pleacă de la Rapid  Anunțul lui Victor Angelescu : „Vrem să rezolvăm”
Apariție de top pentru Naomi Osaka VIDEO+FOTO: Ținută inedită a jucătoarei de tenis, înainte de primul meci de la Australian Open. Ce reprezintă și de unde s-a inspirat
Tenis
20.01
Apariție de top pentru Naomi Osaka VIDEO+FOTO: Ținută inedită a jucătoarei de tenis, înainte de primul meci de la Australian Open. Ce reprezintă și de unde s-a inspirat
Citește mai mult
Apariție de top pentru Naomi Osaka VIDEO+FOTO: Ținută inedită a jucătoarei de tenis, înainte de primul meci de la Australian Open. Ce reprezintă și de unde s-a inspirat
Probleme pentru Kopic Mărginean nu va putea juca împotriva celor de la Hermannstadt » Ce soluții are Dinamo pentru linia de mijloc
Superliga
20.01
Probleme pentru Kopic Mărginean nu va putea juca împotriva celor de la Hermannstadt » Ce soluții are Dinamo pentru linia de mijloc
Citește mai mult
Probleme pentru Kopic Mărginean nu va putea juca împotriva celor de la Hermannstadt » Ce soluții are Dinamo pentru linia de mijloc
Mario Iorgulescu, luat de carabinieri Fiul președintelui LPF a fost dus înapoi la clinică și își justifică declarațiile sfidătoare: „Ieșisem de sub tratament”
Diverse
20.01
Mario Iorgulescu, luat de carabinieri Fiul președintelui LPF a fost dus înapoi la clinică și își justifică declarațiile sfidătoare: „Ieșisem de sub tratament”
Citește mai mult
Mario Iorgulescu, luat de carabinieri Fiul președintelui LPF a fost dus înapoi la clinică și își justifică declarațiile sfidătoare: „Ieșisem de sub tratament”

Echipe/Competiții

fcsb 69 CFR Cluj 13 dinamo bucuresti 40 rapid 26 Universitatea Craiova 9 petrolul ploiesti 2 Poli Iasi uta arad farul constanta 2

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti liga 1 europa league fcsb radu dragusin louis munteanu
Cine va c&acirc;știga titlul &icirc;n acest sezon? Se anunță cea mai echilibrată luptă pentru titlu
Sondaj
21.01

Cine va câștiga titlul în acest sezon? Se anunță cea mai echilibrată luptă pentru titlu

Cine credeți că va câștiga titlul în acest sezon?

U Craiova %
Rapid %
Dinamo %
FCSB %
Cine va c&acirc;știga titlul &icirc;n acest sezon? Se anunță cea mai echilibrată luptă pentru titlu
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share