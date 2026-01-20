Nicolae Stanciu (32 de ani) și-a găsit rapid echipă după despărțirea de Genoa.

Detalii, în rândurile de mai jos.

Nicolae Stanciu a ajuns în vara 2025 la Genoa, iar aventura lui a fost de scurtă durată.

Nicolae Stanciu își continuă cariera în China

Totuși, mijlocașul român nu va sta mult fără echipă, după despărțirea de formația patronată de Dan Șucu.

Căpitanul României la EURO 2024 își va continua cariera în China, acolo unde va evolua pentru Dalian Yingbo FC, formație ce a încheiat sezonul precedent pe locul 11 din 16, informează prosport.ro.

Noua stagiune a campionatului din China debutează pe 6 martie și se încheie pe 8 noiembrie.

2.000.000 de euro este cota lui Nicolae Stanciu, potrivit transfermarkt.ro

Stanciu va deveni astfel, cel mai valoros fotbalist care va evolua pentru Dalian Yingbo FC.

Cephas Malele (32 de ani), fost atacant la FC Argeș și CFR Cluj, este în prezent cel mai bine cotat fotbalist din lotul formației chineze, cu o cotă de piață de 750.000 de euro.

Pe lângă fotbalistul elvețian, Stanciu va mai fi coleg și cu Isnik Alimi (31 de ani), mijlocașul nord-macedonean plecat de la Sepsi în această iarnă.

Alexandru Mitriță (Zhejiang), Andrei Burcă și Alexandru Ioniță (ambii la Yunnan Yukun) sunt românii care mai evoluează în campionatul Chinei.

Stanciu nu este străin de China

Mijlocașul a mai evoluat în Superliga Chinei, în 2022 și 2023. În primul an petrecut la Wuhan, a marcat 10 goluri și a oferit 12 pase decisive.

Alături de Wuhan Three Towns, Nicolae Stanciu a câștigat titlul de campion și Supercupa Chinei.

De-a lungul carierei, românul a mai evoluat pentru Unirea Alba Iulia, FC Vaslui, FCSB, Anderlecht, Al-Ahli, Sparta Praga, Slavia Praga și Damac

