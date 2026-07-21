„În top 3 din istorie”  Aspectul care l-a uluit pe Victor Angelescu, la debutul lui Pancu la Rapid: „De 2 ani nu am mai simțit”

Victor Angelescu (41 de ani), președintele Rapidului, a rămas impresionat de atmosfera din Giulești de la meciul cu Sepsi, scor 1-0, din prima etapă a noului sezon din Liga 1.

Oficialul clubului a explicat și cât de important este antrenorul Daniel Pancu (48 de ani) pentru toți fanii giuleșteni.

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Rapid a debutat în noul sezon chiar pe teren propriu, unde noul antrenor Daniel Pancu a avut parte de o primire călduroasă din partea fanilor echipei.

Victor Angelescu, impresionat de atmosfera din Giulești: „Totul pleacă de la Pancu”

Suporterii au pregătit o scenografie spectaculoasă pentru noul tehnician, care a fost pusă în scenă la începutul partidei.

Victor Angelescu a rămas plăcut surprins de atmosfera de la meciul cu Sepsi, susținând că totul se datorează lui Daniel Pancu, acesta fiind unul dintre favoriții istorici ai fanilor.

„Sunt cu Rapid de mult timp, dar ce am simțit aseară (n.r. luni) n-am mai simțit de vreo 2 ani. Au cântat tot timpul, dar asemenea atmosferă nu a mai fost de mult. De pe vremea lui Bergodi.

Totul pleacă de la Pancu, el e special în Giulești, probabil în top 3 cei mai speciali rapidiști din istoria clubului. Era normal să-l primească așa.

Era o frustrare foarte mare după cele două sezoane în care am avut un tot timpul așteptări și în play-off s-a întâmplat ce s-a întâmplat.

Lumea are încredere în Daniel Pancu. Vine într-un moment bun, după ce a realizat la CFR, la U21, e și o legendă a clubului”, a declarat Victor Angelescu la Prima Sport.

Victor Angelescu: „E o diferență uriașă între Pancu și Șumudică”

Președintele Rapid a fost întrebat și despre diferențele dintre Daniel Pancu și Marius Șumudică, fost antrenor al giuleștenilor din perioadele iunie 2010 - aprilie 2011 și august 2024 - mai 2025.

„Ca legendă a clubului, e o diferență uriașă între Pancu și Șumudică. Ca jucător, Pancu e văzut în primii 3. Șumudică e important, are o carieră de antrenor mai mare decât a lui Daniel, care e la început.

Șumudică are un titlu, a antrenat în Turcia, la arabi, are rezultate ca antrenor și în Europa. Dar ca fotbalist, ca legendă, nu e comparabil.

Pancu e cu Manea, cu Baratky și poate, dintre cei mai noi, cu Daniel Niculae, Săpunaru, dar e peste ei, la cum e el văzut”, a mai precizat Victor Angelescu.

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Daniel Pancu „Giuleștiul a fost o fortăreață. Trebuie să devenim din nou una”

Pancu a debutatul cu dreptul la revenirea pe banca echipei sale de suflet și a subliniat că Giuleștiul trebuie să redevină un stadion pe care adversarii să vină cu teamă.

„Trebuie să alergăm, să ne batem pentru fiecare minge, să transmitem ceva publicului. Și am transmis în seara asta multe.

Adversarii să nu-și creeze ocazii sau situații pe Giulești. Să devenim o echipă foarte greu de bătut aici, cum a fost foarte mulți ani Rapidul. Cel puțin în perioadele în care am jucat eu aici, eram foarte greu de bătut.

A fost fortăreață Giuleștiul, dar dacă îi lași, adversarii prind curaj. Jucătorii trebuie să fie conștienți că sunt cei mai invidiați, pentru că au parte de publicul ăsta. Toți vor să fie în locul lor”, a spus Daniel Pancu după meciul cu Sepsi.

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