ROMÂNIA - ȚARA GALILOR 2-1. Nicolae Stanciu (33 de ani), căpitanul „tricolorilor”, a vorbit despre prima victorie de la revenirea lui Gică Hagi (61 de ani) pe banca naționalei.

Adaugă GOLAZO.ro la favorite

Jucătorul formației Dalian Yingbo consideră că această victorie reprezintă un impuls important pentru moralul echipei și privește cu încredere meciurile din Liga Națiunilor.

ROMÂNIA - ȚARA GALILOR 2-1 . Nicolae Stanciu: „Vom arăta mult mai bine”

„Ne bucură acest succes, chiar dacă este un amical. Era important pentru Mister să înceapă cu o victorie, mai ales că era primul său meci, aici, acasă.

Sunt convins că mulți dintre suporteri au venit și pentru el. A fost un stadion plin și ne bucurăm că au plecat fericiți acasă.

Să fim sănătoși, băieții care au încheiat sezoanele să se odihnească și în septembrie vor începe meciurile cu miză și atunci vom arăta mult mai bine.

Noi trebuie să încercăm să jucăm ceea ce ne cere Mister, nu cred că stilul britanic, dar cred că este bine să avem alternative, să fim periculoși chiar și din faze fixe.

Cei noi au de toate. Au și suflu nou, au și un talent foarte mare. Nu cred că a fost vreun băiat tânăr care să nu fi fost primit bine la națională”, a declarat Nicolae Stanciu la Prima TV.

Mister este așa cum îl știți. Trăiește foarte intens meciurile de pe bancă, știți ce înseamnă echipa națională pentru el. Ne bucurăm că a început cu dreptul Nicolae Stanciu, despre Gică Hagi

FOTO. România - Țara Galilor 2-1

Programul României din Liga Națiunilor

25 septembrie: Suedia - România

28 septembrie: România - Bosnia

2 octombrie: Polonia - România

5 octombrie: România - Suedia

14 noiembrie: România - Polonia

17 noiembrie: Bosnia - România

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport