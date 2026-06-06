ROMÂNIA - ȚARA GALILOR. Louis Munteanu (23 de ani) a marcat un gol superb pentru „tricolori”, dar reușita a fost anulată eronat pentru o poziție de ofsaid.

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În minutul 26 al partidei de pe Stadionul Steaua, Hindrich a degajat lung până la mijlocul terenului.

FOTO. Louis Munteanu, gol anulat eronat în România - Țara Galilor

Olaru a reușit să câștige duelul aerian cu un adversar și să devieze cu capul, pe spate, spre Louis Munteanu.

Atacantul celor de la DC United a scăpat pe contraatac și a marcat cu un șut superb, direct în vinclul porții lui Ward, de la marginea careului, însă reușita sa a fost anulată pentru ofsaid.

Reluările TV au arătat însă că decizia tușierului a fost una eronată.

Decizia din teren a rămas, iar jocul a mers mai departe, deoarece la această partida nu a fost folosit sistemul VAR.

Pentru Munteanu ar fi fost al doilea gol marcat sub comanda lui Hagi după reușita din meciul cu Georgia, încheiat, 1-1.

Brigada de arbitri din România - Țara Galilor:

Arbitru : Rohit Saggi

: Rohit Saggi A1: Anders Olav Dale

Anders Olav Dale A2:Alf Olav Rossland (toți Norvegia)

România - Țara Galilor, echipele de start:

România: Hindrich - Sorescu, Burcă, M. Ilie, Eissat - Stanciu (C), Băluță, Dragomir - Olaru, L.Munteanu, Baiaram

Hindrich - Sorescu, Burcă, M. Ilie, Eissat - Stanciu (C), Băluță, Dragomir - Olaru, L.Munteanu, Baiaram Rezerve: Târnovanu, Aioani, Strata, M.Popescu, Rus, Coman, Drăguș, Dobre, Matei, Borza, Moruțan, Coubiș, Cîrjan.

Târnovanu, Aioani, Strata, M.Popescu, Rus, Coman, Drăguș, Dobre, Matei, Borza, Moruțan, Coubiș, Cîrjan. Antrenor: Gică Hagi

Gică Hagi Țara Galiilor: D. Ward - N. Williams, Rodon, Ampadu, Norrington-Davies - Broadhead, Sheehan, K. Andrews - B. Johnson, K. Moore, D. James

D. Ward - N. Williams, Rodon, Ampadu, Norrington-Davies - Broadhead, Sheehan, K. Andrews - B. Johnson, K. Moore, D. James Rezerve: Darlow, King, Mepham, B. Davies, Brooks, Colwil, Koumas, Robertz, Dasilva, Kpakio, Thomas, I. Davies, Bostockm Congreve

Darlow, King, Mepham, B. Davies, Brooks, Colwil, Koumas, Robertz, Dasilva, Kpakio, Thomas, I. Davies, Bostockm Congreve Selecționer: Craig Bellamy

Arbitru : Rohit Saggi (Norvegia)

: Rohit Saggi (Norvegia) Stadion: Steaua (București)

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