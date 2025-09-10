Și-a făcut singur dreptate VIDEO. Fanii adverși  l-au scos din sărite pe jucător: „Comentarii dezgustătoare!” » I-a lăsat fără megafon
Nicolai Daling. Foto: IMAGO
Handbal

Și-a făcut singur dreptate VIDEO. Fanii adverși l-au scos din sărite pe jucător: „Comentarii dezgustătoare!” » I-a lăsat fără megafon

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 10.09.2025, ora 16:15
alt-text Actualizat: 10.09.2025, ora 16:15
  • Nicolai Daling (23 de ani), jucător de handbal la Bergen, a fost protagonistul unor scene rar întâlnite în sport.
  • Norvegianul a cedat nervos în timpul meciului. Susține că fanii adversarilor sunt vinovați.

Totul s-a întâmplat în timpul meciului Follo și Bergen din prima ligă a Norvegiei, scor 27-29. Daling nu a mai suportat criticile venite din tribune și și-a făcut singur dreptate.

Louis Munteanu, la un pas de FCSB De ce a picat transferul atacantului la campioană: „Dacă puteam să fac asta, era la noi!”
Citește și
Louis Munteanu, la un pas de FCSB De ce a picat transferul atacantului la campioană: „Dacă puteam să fac asta, era la noi!”
Citește mai mult
Louis Munteanu, la un pas de FCSB De ce a picat transferul atacantului la campioană: „Dacă puteam să fac asta, era la noi!”

Handbalistul Nicolai Daling a smuls megafonul din mâna unui fan

Momentul în care Nicolai Daling a sărit peste panourile publicitare și a smuls un megafon din mâinile unui fan al echipei Follo a avut loc chiar înainte de pauză.

Handbalistul norvegian a explicat momentul la finalul partidei:

„Să aud la fiecare atac cât de urât sunt, că sunt un monstru și, în general, să suport comentarii dezgustătoare despre cum arăt și ce fel de handbalist sunt, astfel de comportament nu-și are locul aici și nicăieri altundeva.

Acest club de rahat trebuie să rezolve problema legată de acțiunile suporterilor săi!”, a declarat Daling, potrivit oblad.no.

Cu toate acestea, conducerea clubului Follo anunță că va depune o plângere împotriva lui Daling pentru că declarațiile martorilor contrazic afirmațiile acestuia cu privire la cele întâmplate.

„Nu știu ce informații are Follo, dar să susțină ce vor. Eu, în orice caz, nu voi duce nicio campanie denigratoare în media pe această temă. Cred că ar trebui să acționăm prin canale oficiale, iar federația va decide apoi eventualele sancțiuni.

Acum trebuie să aflăm ce au raportat arbitrii. Au întocmit un raport despre ce au făcut spectatorii, deși nu am vorbit personal cu ei.

Am încredere deplină că Federația Norvegiană de Handbal va veni cu o soluție bună, dacă a văzut ceva ce a depășit limitele”, a declarat Erik Bjornsen, directorul general al echipei Bergen, conform sursei citate.

Nicolai Daling ar putea fi pedepsit

În urma întâmplărilor din meciul dintre Follo și Bergen, Nicolai Daling ar putea fi sancționat pentru comportamentul său.

„Circulă multe versiuni despre ce s-a spus acolo. Indiferent de asta, nimeni nu are dreptul să sară peste panourile publicitare, să smulgă megafonul din mâinile cuiva și să-l arunce pe teren.

M-ar surprinde dacă nu ar primi o pedeapsă pentru o astfel de faptă. După părerea mea, ar fi greșit ca toată vina să cadă doar pe Follo”, a precizat Bent Svele, expert în handbal.

VIDEO. Marius Avram face dezvăluiri în ep. 13 din „Lumini și Umbre”: „El e cel mai jignit personaj din fotbal”

Citește și

„Nu m-am drogat de 6 zile!”  Mike Tyson, dezvăluiri despre  substanțele interzise care i-au afectat viața: „Am fost pe punctul de a muri”
Box
15:21
„Nu m-am drogat de 6 zile!” Mike Tyson, dezvăluiri despre substanțele interzise care i-au afectat viața: „Am fost pe punctul de a muri”
Citește mai mult
„Nu m-am drogat de 6 zile!”  Mike Tyson, dezvăluiri despre  substanțele interzise care i-au afectat viața: „Am fost pe punctul de a muri”
„Un escroc și-un cap pătrat!”  Mircea Lucescu, discurs plin de jigniri în direct. Un fost patron din Liga 1, luat la țintă
Nationala
14:26
„Un escroc și-un cap pătrat!” Mircea Lucescu, discurs plin de jigniri în direct. Un fost patron din Liga 1, luat la țintă
Citește mai mult
„Un escroc și-un cap pătrat!”  Mircea Lucescu, discurs plin de jigniri în direct. Un fost patron din Liga 1, luat la țintă

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Marile semne de întrebare pentru NATO după incursiunea dronelor în Polonia
Marile semne de întrebare pentru NATO după incursiunea dronelor în Polonia
Marile semne de întrebare pentru NATO după incursiunea dronelor în Polonia
handbal SCANDAL nicolai daling
Știrile zilei din sport
S-a lămurit: nu se știe! GOLAZO.ro a obținut informații de ultimă oră de la discuțiile FRF - Lucescu. Când e așteptat un anunț oficial
Nationala
16:30
S-a lămurit: nu se știe! GOLAZO.ro a obținut informații de ultimă oră de la discuțiile FRF - Lucescu. Când e așteptat un anunț oficial
Citește mai mult
S-a lămurit: nu se știe! GOLAZO.ro a obținut informații de ultimă oră de la discuțiile FRF - Lucescu. Când e așteptat un anunț oficial
FRF, amendată iar de FIFA Federația a plătit o sumă incredibilă după cele patru meciuri din preliminariile CM 2026 » Ce au făcut fanii români
Nationala
14:52
FRF, amendată iar de FIFA Federația a plătit o sumă incredibilă după cele patru meciuri din preliminariile CM 2026 » Ce au făcut fanii români
Citește mai mult
FRF, amendată iar de FIFA Federația a plătit o sumă incredibilă după cele patru meciuri din preliminariile CM 2026 » Ce au făcut fanii români
U Craiova scapă ieftin Sancțiunea primită de olteni după ce  suporterii au înjurat UEFA, iar crainicul a fost eliminat în meciul cu Başakșehir
Conference League
14:21
U Craiova scapă ieftin Sancțiunea primită de olteni după ce suporterii au înjurat UEFA, iar crainicul a fost eliminat în meciul cu Başakșehir
Citește mai mult
U Craiova scapă ieftin Sancțiunea primită de olteni după ce  suporterii au înjurat UEFA, iar crainicul a fost eliminat în meciul cu Başakșehir
Gâlcă, mesaj pentru conducere A reacționat după transferul eșuat al lui Alin Fică: „Am spus-o tot timpul!”
Superliga
13:01
Gâlcă, mesaj pentru conducere A reacționat după transferul eșuat al lui Alin Fică: „Am spus-o tot timpul!”
Citește mai mult
Gâlcă, mesaj pentru conducere A reacționat după transferul eșuat al lui Alin Fică: „Am spus-o tot timpul!”
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
17:42
Rente viagere plătite morților ANS a virat o jumătate de milion de lei unor sportivi decedați » Raportul Curții de Conturi
Rente viagere plătite morților ANS a virat o jumătate de milion de lei unor sportivi decedați » Raportul Curții de Conturi
18:30
Gest de mare campion Decizia luată de David Popovici: „Viitorul se poate rescrie”
Gest de mare campion Decizia luată de David Popovici:  „Viitorul se poate rescrie”
17:43
Edi vrea un român Refuzat de Hagi, Iordănescu ar vrea să aducă un alt „tricolor” la Legia
Edi vrea un român  Refuzat de Hagi, Iordănescu ar vrea să aducă un alt „tricolor” la Legia
16:21
Cristian Geambașu Are dreptate. Pierdem timpul!
Cristian Geambașu Are dreptate. Pierdem timpul!
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Mușcăm, dar de dincoace de gard

Cristian Munteanu: Mușcăm, dar de dincoace de gard

Cristian Munteanu: Mușcăm, dar de dincoace de gard
Ce-i cu Lucescu?

Cristian Geambașu: Ce-i cu Lucescu?

Cristian Geambașu: <span>Ce-i</span> cu Lucescu?
Fugiți, domnule Lucescu!

Silviu Tudor Samuilă: Fugiți, domnule Lucescu!

Silviu Tudor Samuilă: Fugiți, domnule Lucescu!
America n-a damblagit de tot

Cristian Tudor Popescu: America n-a damblagit de tot

Cristian Tudor Popescu: America <span>n-a</span> damblagit de tot
Ce slabi suntem fără Hagi!

Dan Udrea: Ce slabi suntem fără Hagi!

Dan Udrea: Ce slabi suntem fără Hagi!
Pintilii altfel decât secundul invizibil

Cristian Geambașu: Pintilii altfel decât secundul invizibil

Cristian Geambașu: Pintilii altfel decât secundul invizibil
Palestina liberă, sportul ocupat?

Radu Naum: Palestina liberă, sportul ocupat?

Radu Naum: Palestina liberă, sportul ocupat?
Ce nu-ți dorești, aia primești

Cristian Geambașu: Ce nu-ți dorești, aia primești

Cristian Geambașu: Ce <span>nu-ți</span> dorești, aia primești
Prizonierul din Donbas

Cristian Geambașu: Prizonierul din Donbas

Cristian Geambașu: Prizonierul din Donbas
Alcaraz, de 26 de ori cât Năstase

Cristian Geambașu: Alcaraz, de 26 de ori cât Năstase

Cristian Geambașu: Alcaraz, de 26 de ori cât Năstase
Străinii sunt buni și îi aplaudăm, dar pe românii tineri de ce îi aruncăm?

Dan Udrea: Străinii sunt buni și îi aplaudăm, dar pe românii tineri de ce îi aruncăm?

Dan Udrea: Străinii sunt buni și îi aplaudăm, dar pe românii tineri de ce îi aruncăm?
Ești curajos, nu ți-e frică?

Cristian Geambașu: Ești curajos, nu ți-e frică?

Cristian Geambașu: Ești curajos, nu <span>ți-e</span> frică?
Ce i-o zice taică-su lui Nole

Cristian Tudor Popescu: Ce i-o zice taică-su lui Nole

Cristian Tudor Popescu: Ce <span>i-o</span> zice <span>taică-su</span> lui Nole
Nu ne-au plecat valorile

Silviu Tudor Samuilă: Nu ne-au plecat valorile

Silviu Tudor Samuilă: Nu <span>ne-au</span> plecat valorile
Cine merită să apere?

Cristian Geambașu: Cine merită să apere?

Cristian Geambașu: Cine merită să apere?
Decolări și prăbușiri

Radu Naum: Decolări și prăbușiri

Radu Naum: Decolări și prăbușiri
Hațegan a compromis sistemul. Nu putem avea VAR la VAR?

Dan Udrea: Hațegan a compromis sistemul. Nu putem avea VAR la VAR?

Dan Udrea: Hațegan a compromis sistemul. Nu putem avea VAR la VAR?
Povestea unui portar

Cristian Geambașu: Povestea unui portar

Cristian Geambașu: Povestea unui portar
România - Bangladesh, la camera VAR

Cătălin Tolontan: România - Bangladesh, la camera VAR

Cătălin Tolontan: România <span>-</span> Bangladesh, la camera VAR
„Cîrjan, unul dintre noi”

Ioana Mihalcea: „Cîrjan, unul dintre noi”

Ioana Mihalcea: „Cîrjan, unul dintre noi”
Top stiri din sport
Cine a fost Charlie Kirk Susținătorul lui Trump a fost asasinat » Ce sfat i-a oferit lui Taylor Swift, după ce s-a logodit cu jucătorul de fotbal american Travis Kelce
Alte sporturi
12:19
Cine a fost Charlie Kirk Susținătorul lui Trump a fost asasinat » Ce sfat i-a oferit lui Taylor Swift, după ce s-a logodit cu jucătorul de fotbal american Travis Kelce
Citește mai mult
Cine a fost Charlie Kirk Susținătorul lui Trump a fost asasinat » Ce sfat i-a oferit lui Taylor Swift, după ce s-a logodit cu jucătorul de fotbal american Travis Kelce
Lleyton Hewitt, suspendat  Fostul lider ATP a bruscat un voluntar antidoping de 60 de ani » Cum se apără australianul
Tenis
11:51
Lleyton Hewitt, suspendat Fostul lider ATP a bruscat un voluntar antidoping de 60 de ani » Cum se apără australianul
Citește mai mult
Lleyton Hewitt, suspendat  Fostul lider ATP a bruscat un voluntar antidoping de 60 de ani » Cum se apără australianul
Când revine Perica Zeljko Kopic, vești bune despre atacant: „Și-a rezolvat, în sfârșit, problemele!”
Superliga
11:09
Când revine Perica Zeljko Kopic, vești bune despre atacant: „Și-a rezolvat, în sfârșit, problemele!”
Citește mai mult
Când revine Perica Zeljko Kopic, vești bune despre atacant: „Și-a rezolvat, în sfârșit, problemele!”
Mititelu dă vina pe rivala din Craiova Finanțatorul, reacție dură după excluderea FCU din Liga 3: „Mi-au făcut o clonă în oraș. Nu am mai putut să fac față”
Liga 3
10:33
Mititelu dă vina pe rivala din Craiova Finanțatorul, reacție dură după excluderea FCU din Liga 3: „Mi-au făcut o clonă în oraș. Nu am mai putut să fac față”
Citește mai mult
Mititelu dă vina pe rivala din Craiova Finanțatorul, reacție dură după excluderea FCU din Liga 3: „Mi-au făcut o clonă în oraș. Nu am mai putut să fac față”

Echipe/Competiții

fcsb 30 CFR Cluj 16 dinamo bucuresti 13 rapid 11 Universitatea Craiova 4 petrolul ploiesti Poli Iasi uta arad 2 farul constanta 3

Trending in sport

stiri ultima ora CFR Cluj Universitatea Craiova mircea lucescu liga 1 romania europa league fcsb conference league preliminarii cm 2026
E corectă decizia? Penalty acordat ușor pentru Dinamo la duelul dintre Radunovic și Armstrong &raquo; Ce spune specialistul
Sondaj
11.09

E corectă decizia? Penalty acordat ușor pentru Dinamo la duelul dintre Radunovic și Armstrong » Ce spune specialistul

Dinamo - FCSB. A fost acordat corect primul penalty pentru „câini”?

Da %
Nu %
E corectă decizia? Penalty acordat ușor pentru Dinamo la duelul dintre Radunovic și Armstrong &raquo; Ce spune specialistul
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share