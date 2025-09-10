Și-a făcut singur dreptate VIDEO. Fanii adverși  l-au scos din sărite pe jucător: „Comentarii dezgustătoare!” » I-a lăsat fără megafon

Nicolai Daling (23 de ani), jucător de handbal la Bergen, a fost protagonistul unor scene rar întâlnite în sport.

Norvegianul a cedat nervos în timpul meciului. Susține că fanii adversarilor sunt vinovați.

Totul s-a întâmplat în timpul meciului Follo și Bergen din prima ligă a Norvegiei, scor 27-29. Daling nu a mai suportat criticile venite din tribune și și-a făcut singur dreptate.

Handbalistul Nicolai Daling a smuls megafonul din mâna unui fan

Momentul în care Nicolai Daling a sărit peste panourile publicitare și a smuls un megafon din mâinile unui fan al echipei Follo a avut loc chiar înainte de pauză.

Handbalistul norvegian a explicat momentul la finalul partidei:

„Să aud la fiecare atac cât de urât sunt, că sunt un monstru și, în general, să suport comentarii dezgustătoare despre cum arăt și ce fel de handbalist sunt, astfel de comportament nu-și are locul aici și nicăieri altundeva.

Acest club de rahat trebuie să rezolve problema legată de acțiunile suporterilor săi!”, a declarat Daling, potrivit oblad.no.

This happened in the Norwegian league match between Follo and Bergen today.



I don’t know what’s crazier – that it happened, or that the player was allowed to stay on the court.



🎥: TV2 Norge#handball pic.twitter.com/DZn1CYtFBm — Rasmus Boysen (@RasmusBoysen92) September 7, 2025

Cu toate acestea, conducerea clubului Follo anunță că va depune o plângere împotriva lui Daling pentru că declarațiile martorilor contrazic afirmațiile acestuia cu privire la cele întâmplate.

„Nu știu ce informații are Follo, dar să susțină ce vor. Eu, în orice caz, nu voi duce nicio campanie denigratoare în media pe această temă. Cred că ar trebui să acționăm prin canale oficiale, iar federația va decide apoi eventualele sancțiuni.

Acum trebuie să aflăm ce au raportat arbitrii. Au întocmit un raport despre ce au făcut spectatorii, deși nu am vorbit personal cu ei.

Am încredere deplină că Federația Norvegiană de Handbal va veni cu o soluție bună, dacă a văzut ceva ce a depășit limitele”, a declarat Erik Bjornsen, directorul general al echipei Bergen, conform sursei citate.

Nicolai Daling ar putea fi pedepsit

În urma întâmplărilor din meciul dintre Follo și Bergen, Nicolai Daling ar putea fi sancționat pentru comportamentul său.

„Circulă multe versiuni despre ce s-a spus acolo. Indiferent de asta, nimeni nu are dreptul să sară peste panourile publicitare, să smulgă megafonul din mâinile cuiva și să-l arunce pe teren.

M-ar surprinde dacă nu ar primi o pedeapsă pentru o astfel de faptă. După părerea mea, ar fi greșit ca toată vina să cadă doar pe Follo”, a precizat Bent Svele, expert în handbal.

