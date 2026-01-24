Demonstrație de forță Interul lui Chivu, remontada uluitoare în 8 minute! A zdrobit echipa lui Marius Marin după un start cu emoții +4 foto
Cristi Chivu. Foto: Imago
Campionate

Demonstrație de forță Interul lui Chivu, remontada uluitoare în 8 minute! A zdrobit echipa lui Marius Marin după un start cu emoții

alt-text Ionuț Cojocaru
alt-text Publicat: 24.01.2026, ora 00:05
alt-text Actualizat: 24.01.2026, ora 00:36
  • Inter Milano, echipa lui Cristi Chivu (45 de ani), a obținut a treia victorie consecutivă în Serie A, 6-2 în duelul cu Pisa din etapa #22.

Meciul cu ultima clasată a început dezastruos pentru nerazzurri, care chiar înainte de startul partidei anunțaseră că antrenorul lor român va purta flacăra olimpică la Jocurile Olimpice de Iarnă.

LIVE U Cluj - Unirea Slobozia se joacă acum, în etapa #23 din Liga 1. Deschidere rapidă de scor pe Cluj Arena
Citește și
LIVE U Cluj - Unirea Slobozia se joacă acum, în etapa #23 din Liga 1. Deschidere rapidă de scor pe Cluj Arena
Citește mai mult
LIVE U Cluj - Unirea Slobozia se joacă acum, în etapa #23 din Liga 1. Deschidere rapidă de scor pe Cluj Arena

Interul lui Chivu, remontada uluitoare în 8 minute cu Pisa

Stefano Moreo a redus la tăcere galeria oaspeților cu o „dublă” rapidă. A profitat în minutul 11 de gafa imensă a lui Sommer. Portarul Interului a ieșit în afara careului, unde primise o pasă complet neinspirată de la Mkhitaryan. Și a continuat în același stil. A trimis balonul direct la Moreo, care n-a stat mult pe gânduri și a reluat direct în plasă cu un lob spectaculos de la 30 de metri.

Același Moreo a lovit din nou în minutul 23. Atacantul a reluat nestingherit cu capul în plasă din careul mic, după o lovitură de colț. Camerele l-au surprins pe Chivu rămas fără cuvinte după erorile elevilor săi.

Demonstrație de forță Interul lui Chivu, remontada uluitoare în 8 minute! A zdrobit echipa lui Marius Marin după un start cu emoții Demonstrație de forță Interul lui Chivu, remontada uluitoare în 8 minute! A zdrobit echipa lui Marius Marin după un start cu emoții

Formația antrenată de Alberto Gilardino a clacat însă sub presiunea Interului și a primit trei goluri în numai 8 minute!

Dimarco, MVP

Remontada a început în minutul 36, când Tramoni a comis un henț în careu, iar Zielinski n-a iertat de la punctul cu var.

Golul egalizator a venit în minutul 41, prin Lautaro Martinez. Căpitanul echipei a reluat imparabil cu capul din 6 metri, după o centrare de excepție trimisă de Dimarco, introdus de Chivu în minutul 34 în locul tânărului Luis Henrique.

Decizia lui Chivu de a-l introduce pe Dimarco a revitalizat flancul stâng, de unde în minutul 45+2 a venit o nouă centrare perfectă. De data aceasta Bastoni, ajuns aproape de colțul terenului, a fost cel care a trimis impecabil în careul mic, de unde Pio Esposito a înscris cu capul.

Ziua neagră avea să continue pentru formația lui Marius Marin. Inter a lovit și după pauză de trei ori pe final de repriză.

Mai întâi în minutul 82, prin Dimarco, care a înscris cu un șut din voleu după o centrare perfectă a lui Thuram. Mingea a lovit ambele bare înainte să intre în poarta lui Scuffet.

Galerie foto (4 imagini)

Inter, revenire de senzație în meciul cu Pisa. Foto: Imago Inter, revenire de senzație în meciul cu Pisa. Foto: Imago Inter, revenire de senzație în meciul cu Pisa. Foto: Imago Inter, revenire de senzație în meciul cu Pisa. Foto: Imago
+4 Foto
labels.photo-gallery

Patru minute mai târziu, după o acțiune pornită de la Dimarco, Bonny a ridiculizat doi fundași și l-a învins pe fostul portar al CFR-ului cu un șut pe jos din colțul careului mic.

În 90+3, după un corner bătut de același Dimarco, Bisseck a reluat cu capul perfect, însă Mkhitaryan i-a luat golul, după ce a împins balonul cu capul în plasă de pe linia porții.

Inter ajunge astfel la 52 de puncte după 22 de etape și are un avans de 6 puncte față de Milan și 9 față de Napoli, care au însă un meci mai puțin disputat.

Citește și

„I-am zis că e brazilianul nostru” Fotbalistul lăudat de Kopic după succesul cu Hermannstadt + Mesajul croatului pentru români
Superliga
23:00
„I-am zis că e brazilianul nostru” Fotbalistul lăudat de Kopic după succesul cu Hermannstadt + Mesajul croatului pentru români
Citește mai mult
„I-am zis că e brazilianul nostru” Fotbalistul lăudat de Kopic după succesul cu Hermannstadt + Mesajul croatului pentru români
„Sunt convins că-mi ating obiectivul” Dorinel Munteanu crede că rezultatul meciului cu Dinamo e nedrept: „Ocaziile mari au fost ale noastre”
Superliga
22:44
„Sunt convins că-mi ating obiectivul” Dorinel Munteanu crede că rezultatul meciului cu Dinamo e nedrept: „Ocaziile mari au fost ale noastre”
Citește mai mult
„Sunt convins că-mi ating obiectivul” Dorinel Munteanu crede că rezultatul meciului cu Dinamo e nedrept: „Ocaziile mari au fost ale noastre”

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Primele anunțuri după finalul negocierilor de pace directe Rusia-Ucraina-SUA găzduite de Emiratele Arabe Unite
Primele anunțuri după finalul negocierilor de pace directe Rusia-Ucraina-SUA găzduite de Emiratele Arabe Unite
Primele anunțuri după finalul negocierilor de pace directe Rusia-Ucraina-SUA găzduite de Emiratele Arabe Unite
serie a Inter Milano Cristi Chivu pisa
Știrile zilei din sport
„Arcul” nu e pregătit pentru Dinamo Meciul cu Petrolul riscă să se joace pe un teren mult sub standardele de calitate. Care e motivul
Superliga
12:25
„Arcul” nu e pregătit pentru Dinamo Meciul cu Petrolul riscă să se joace pe un teren mult sub standardele de calitate. Care e motivul
Citește mai mult
„Arcul” nu e pregătit pentru Dinamo Meciul cu Petrolul riscă să se joace pe un teren mult sub standardele de calitate. Care e motivul
De ce e blocat Drăgușin la Londra Tottenham încă nu permite transferul stoperului. De unde ar putea veni salvarea
Stranieri
13:36
De ce e blocat Drăgușin la Londra Tottenham încă nu permite transferul stoperului. De unde ar putea veni salvarea
Citește mai mult
De ce e blocat Drăgușin la Londra Tottenham încă nu permite transferul stoperului. De unde ar putea veni salvarea
Chivu anunță că ia o pauză! Antrenorul român, epuizat după Inter - Pisa:  „Îmi neglijez îndatoririle de soț și de tată”
Stranieri
09:38
Chivu anunță că ia o pauză! Antrenorul român, epuizat după Inter - Pisa: „Îmi neglijez îndatoririle de soț și de tată”
Citește mai mult
Chivu anunță că ia o pauză! Antrenorul român, epuizat după Inter - Pisa:  „Îmi neglijez îndatoririle de soț și de tată”
Nole, inamicul numărul 1 De ce nu-l mai suportă regimul de la Belgrad pe Novak Djokovic
Tenis
13:09
Nole, inamicul numărul 1 De ce nu-l mai suportă regimul de la Belgrad pe Novak Djokovic
Citește mai mult
Nole, inamicul numărul 1 De ce nu-l mai suportă regimul de la Belgrad pe Novak Djokovic
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
17:50
„Îl vedeam pe tata printre nori” O legendă a fotbalului englez s-a temut că va muri: „Am făcut pe mine de frică”
„Îl vedeam pe tata printre nori” O legendă a fotbalului englez s-a temut că va muri : „Am făcut pe mine de frică”
16:06
Ce va face Moruțan dacă e chemat să înjure Steaua Răspuns fără ezitare al noului fotbalist de la Rapid: „Sunt un băiat educat. Nu-mi doresc să fac asta”
Ce va face Moruțan dacă e chemat să înjure Steaua Răspuns fără ezitare al noului fotbalist de la Rapid: „Sunt un băiat educat. Nu-mi doresc să fac asta”
16:38
Probleme mari pentru FCSB Charalambous a mai pierdut un jucător înainte de meciul cu CFR Cluj: „A simțit ceva la spate”
Probleme mari pentru FCSB Charalambous a mai pierdut un jucător înainte de meciul cu CFR Cluj: „A simțit ceva la spate”
17:03
Fost star din NFL, ucis cu sânge rece Kevin Johnson avea 55 de ani. Ce spune raportul medicului legist
Fost star din NFL, ucis cu sânge rece Kevin Johnson avea 55 de ani. Ce spune raportul medicului legist
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
FCSB e eșec sau un club de succes?

Dan Udrea: FCSB e eșec sau un club de succes?

Dan Udrea: FCSB e eșec sau un club de succes?
Tot mai săraci

Silviu Tudor Samuilă: Tot mai săraci

Silviu Tudor Samuilă: Tot mai săraci
În genunchi la Zagreb

Cristian Geambașu: În genunchi la Zagreb

Cristian Geambașu: În genunchi la Zagreb
Furnicile galbene

Radu Naum: Furnicile galbene

Radu Naum: Furnicile galbene
Tadici e vânat, la fel FRH?!

Cristian Geambașu: Tadici e vânat, la fel FRH?!

Cristian Geambașu: Tadici e vânat, la fel FRH?!
Ce legătură este între performanța Dacia și Mircea Badea

Dan Udrea: Ce legătură este între performanța Dacia și Mircea Badea

Dan Udrea: Ce legătură este între performanța Dacia și Mircea Badea
Noi unde suntem?

Radu Naum: Noi unde suntem?

Radu Naum: Noi unde suntem?
Campionii sportivității

Cristian Geambașu: Campionii sportivității

Cristian Geambașu: Campionii sportivității
Matthäus și Bayern, escrocați de un actor care s-a dat director

Cătălin Tolontan: Matthäus și Bayern, escrocați de un actor care s-a dat director

Cătălin Tolontan: Matthäus și Bayern, escrocați de un actor care <span>s-a</span> dat director
Dinamo, campioana esteticii. Dar ajunge?

Cristian Geambașu: Dinamo, campioana esteticii. Dar ajunge?

Cristian Geambașu: Dinamo, campioana esteticii. Dar ajunge?
Real nu are nevoie de antrenor

Silviu Tudor Samuilă: Real nu are nevoie de antrenor

Silviu Tudor Samuilă: Real nu are nevoie de antrenor
Turnul de parașutism, drobul nostru de sare

Cristian Geambașu: Turnul de parașutism, drobul nostru de sare

Cristian Geambașu: Turnul de parașutism, drobul nostru de sare
Era odată Simona. Era odată și Nole

Cristian Geambașu: Era odată Simona. Era odată și Nole

Cristian Geambașu: Era odată Simona. Era odată și Nole
Două favorite, doi câini și un crocodil

Dan Udrea: Două favorite, doi câini și un crocodil

Dan Udrea: Două favorite, doi câini și un crocodil
Când va fi dat afară Shay Given? Și de ce?

Cristian Geambașu: Când va fi dat afară Shay Given? Și de ce?

Cristian Geambașu: Când va fi dat afară Shay Given? Și de ce?
Misteriosul cititor

Radu Naum: Misteriosul cititor

Radu Naum: Misteriosul cititor
Probleme pentru Mircea Lucescu

Cătălin Tolontan: Probleme pentru Mircea Lucescu

Cătălin Tolontan: Probleme pentru Mircea Lucescu
Doar interesul oprește disprețul la adresa României

Dan Udrea: Doar interesul oprește disprețul la adresa României

Dan Udrea: Doar interesul oprește disprețul la adresa României
Evul Mediu, fotbalul și TVR-ul

Cristian Geambașu: Evul Mediu, fotbalul și TVR-ul

Cristian Geambașu: Evul Mediu, fotbalul și <span>TVR-ul</span>
„Cine dracu-i și Eminescu ăla, noul golchipăr de la Venus?"

Cristian Geambașu: „Cine dracu-i și Eminescu ăla, noul golchipăr de la Venus?"

Cristian Geambașu: „Cine <span>dracu-i</span> și Eminescu ăla, noul golchipăr de la Venus?"
Top stiri din sport
Îi cer lui Chivu să-l dea afară! Fanii lui Inter sunt furioși: „E vina clubului, a conducerii și a antrenorului!”
Campionate
12:53
Îi cer lui Chivu să-l dea afară! Fanii lui Inter sunt furioși: „E vina clubului, a conducerii și a antrenorului!”
Citește mai mult
Îi cer lui Chivu să-l dea afară! Fanii lui Inter sunt furioși: „E vina clubului, a conducerii și a antrenorului!”
„Bîrligea uită ușor” Mihai Stoica, mesaj pentru atacantul de la FCSB, după „galbenul” încasat la Zagreb: „E mult prea nervos”
Europa League
13:23
„Bîrligea uită ușor” Mihai Stoica, mesaj pentru atacantul de la FCSB, după „galbenul” încasat la Zagreb: „E mult prea nervos”
Citește mai mult
„Bîrligea uită ușor” Mihai Stoica, mesaj pentru atacantul de la FCSB, după „galbenul” încasat la Zagreb: „E mult prea nervos”
Alertă la FCSB Florin Tănase ratează meciul crucial cu CFR Cluj! » Care este motivul
Superliga
11:19
Alertă la FCSB Florin Tănase ratează meciul crucial cu CFR Cluj! » Care este motivul
Citește mai mult
Alertă la FCSB Florin Tănase ratează meciul crucial cu CFR Cluj! » Care este motivul
FCSB - CFR nu atrage fanii Câte bilete s-au vândut până acum pentru derby-ul etapei
Superliga
14:29
FCSB - CFR nu atrage fanii Câte bilete s-au vândut până acum pentru derby-ul etapei
Citește mai mult
FCSB - CFR nu atrage fanii Câte bilete s-au vândut până acum pentru derby-ul etapei

Echipe/Competiții

fcsb 77 CFR Cluj 15 dinamo bucuresti 40 rapid 22 Universitatea Craiova 9 petrolul ploiesti 3 Poli Iasi uta arad 2 farul constanta 3

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti Australian Open liga 1 Cristi Chivu europa league fcsb
Cine va c&acirc;știga titlul &icirc;n acest sezon? Se anunță cea mai echilibrată luptă pentru titlu
Sondaj
24.01

Cine va câștiga titlul în acest sezon? Se anunță cea mai echilibrată luptă pentru titlu

Cine credeți că va câștiga titlul în acest sezon?

U Craiova %
Rapid %
Dinamo %
FCSB %
Cine va c&acirc;știga titlul &icirc;n acest sezon? Se anunță cea mai echilibrată luptă pentru titlu
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share