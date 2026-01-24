Demonstrație de forță Interul lui Chivu, remontada uluitoare în 8 minute! A zdrobit echipa lui Marius Marin după un start cu emoții

Inter Milano, echipa lui Cristi Chivu (45 de ani), a obținut a treia victorie consecutivă în Serie A, 6-2 în duelul cu Pisa din etapa #22.

Meciul cu ultima clasată a început dezastruos pentru nerazzurri, care chiar înainte de startul partidei anunțaseră că antrenorul lor român va purta flacăra olimpică la Jocurile Olimpice de Iarnă.

Interul lui Chivu, remontada uluitoare în 8 minute cu Pisa

Stefano Moreo a redus la tăcere galeria oaspeților cu o „dublă” rapidă. A profitat în minutul 11 de gafa imensă a lui Sommer. Portarul Interului a ieșit în afara careului, unde primise o pasă complet neinspirată de la Mkhitaryan. Și a continuat în același stil. A trimis balonul direct la Moreo, care n-a stat mult pe gânduri și a reluat direct în plasă cu un lob spectaculos de la 30 de metri.

Același Moreo a lovit din nou în minutul 23. Atacantul a reluat nestingherit cu capul în plasă din careul mic, după o lovitură de colț. Camerele l-au surprins pe Chivu rămas fără cuvinte după erorile elevilor săi.

Formația antrenată de Alberto Gilardino a clacat însă sub presiunea Interului și a primit trei goluri în numai 8 minute!

Dimarco, MVP

Remontada a început în minutul 36, când Tramoni a comis un henț în careu, iar Zielinski n-a iertat de la punctul cu var.

Golul egalizator a venit în minutul 41, prin Lautaro Martinez. Căpitanul echipei a reluat imparabil cu capul din 6 metri, după o centrare de excepție trimisă de Dimarco, introdus de Chivu în minutul 34 în locul tânărului Luis Henrique.

Decizia lui Chivu de a-l introduce pe Dimarco a revitalizat flancul stâng, de unde în minutul 45+2 a venit o nouă centrare perfectă. De data aceasta Bastoni, ajuns aproape de colțul terenului, a fost cel care a trimis impecabil în careul mic, de unde Pio Esposito a înscris cu capul.

Ziua neagră avea să continue pentru formația lui Marius Marin. Inter a lovit și după pauză de trei ori pe final de repriză.

Mai întâi în minutul 82, prin Dimarco, care a înscris cu un șut din voleu după o centrare perfectă a lui Thuram. Mingea a lovit ambele bare înainte să intre în poarta lui Scuffet.

Patru minute mai târziu, după o acțiune pornită de la Dimarco, Bonny a ridiculizat doi fundași și l-a învins pe fostul portar al CFR-ului cu un șut pe jos din colțul careului mic.

În 90+3, după un corner bătut de același Dimarco, Bisseck a reluat cu capul perfect, însă Mkhitaryan i-a luat golul, după ce a împins balonul cu capul în plasă de pe linia porții.

Inter ajunge astfel la 52 de puncte după 22 de etape și are un avans de 6 puncte față de Milan și 9 față de Napoli, care au însă un meci mai puțin disputat.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport