„Să scăpăm de jucătorii capricioși!” Fostul mare campion din UFC îl apără pe Xabi Alonso și îi acuză pe fotbaliștii de la Real Madrid

Khabib Nurmagomedov (37 de ani), fostul mare campion din UFC, a vorbit despre demiterea lui Xabi Alonso (44 de ani) de la Real Madrid.

Xabi Alonso a părăsit Real Madrid, luni, la mai puțin de 24 de ore de la eșecul din finala Supercupei Spaniei, 2-3, cu Barcelona.

Khabib Nurmagomedov îl apără pe Xabi Alonso: „Trebuie să schimbi jucătorii, nu antrenorul”

Fan declarat Real Madrid încă de pe vremea când Cristiano Ronaldo (40 de ani) făcea furori în tricoul formației de pe „Santiago Bernabeu”, Khabib a arătat cu degetul spre jucători.

Rusul i-a catalogat drept răsfățați și l-a numit pe Xabi „cel mai bun antrenor din lume”:

„Cred că Alonso este unul dintre cei mai buni trei antrenori ai vremurilor noastre. Dacă această echipă nu funcționează bine cu el, atunci trebuie să schimbe jucătorii, nu antrenorul .

Sunt sigur doar că niciun antrenor nu poate gestiona o echipă ca Real Madrid. Trebuie să scăpăm de jucătorii capricioși.

Acum un an îl implorau să vină. Acum îl dau afară. Din cauza copiilor răsfățați. Xabi, ești cel mai bun”, a fost mesajul postat de Khabib Nurmagomedov pe rețelele de socializare, potrivit de as.com.

Xabi Alonso: „Nu a ieșit așa cum ne-am dorit”

Într-o postare pe rețelele de socializare, Alonso a oferit și o primă reacție după ce s-a despărțit oficial de Real Madrid.

„Această etapă profesională se încheie. Nu a ieșit așa cum ne-am fi dorit. A fost o onoare și o mare responsabilitate să antrenez Real Madrid.

Mulțumesc clubului, jucătorilor și, mai ales, fanilor și madridismului pentru încrederea și sprijinul acordate. Plec cu respect, recunoștință și mândria de a fi făcut tot ce mi-a stat în putință”, a scris Alonso pe Instagram.

Xabi Alonso a rezistat 232 de zile pe banca Realului. A adunat 34 de partide ca antrenor la Madrid (24 V, 4 E, 6 Î). Mai avea contract până în vara lui 2028.

În locul ibericului, Real Madrid l-a instalat pe Alvaro Arbeloa.

