Lotul final pentru Euro 2026 FRH a anunțat lista jucătorilor care vor reprezenta România la turneul final de handbal masculin

- Federația Română de Handbal a anunțat lotul final al naționalei României pentru Campionatul European de handbal masculin din 2026.
- România debutează la Euro vineri, 16 ianuarie, de la ora 19:00, împotriva Portugaliei, în direct pe platforma Voyo.
Euro EHF 2026 începe joi, 15 ianuarie cu partida dintre Franța și Cehia și va fi găzduit de Danemarca, Suedia şi Norvegia.
Lotul final al naționalei României pentru Euro 2026
România va evolua la turneul final într-o grupă alături de o țară gazdă, Danemarca, Portugalia, țară cu care s-a confruntat și în calificări, dar și Macedonia de Nord.
Cum arată lotul final al României:
- Portari: Ionuț Iancu, Mihai Popescu
- Extreme stânga: Denis Vereș, Alexandru Andrei
- Extreme dreapta: Ionuț Nistor, Sorin Grigore
- Interi stânga: Tudor Botea, Andrei Buzle, Dan Racoțea, Robert Militaru, Răzvan Trif
- Interi Dreapta: Adrian Stănescu, Cristian Ghiță
- Coordonatori: Daniel Stanciuc, Gabriel Cumpănici
- Pivoți: Călin Dedu, Robert Nagy, Andra Szasz
Staff-ul României la EHF EURO 2026:
- George Buricea - antrenor principal
- Ionuț-Ștefan Georgescu - antrenor secund
- Răzvan Florin Udristioiu - antrenor federal
- Viorel Mazilu - director tehnic
- Tomas Piil Torabi - preparator fizic
- Oana Vodă - mental coach
- Ionuț-Rudi Stănescu - antrenor de portari
- Radu Ioan Cheregi - video analist
- Florin Ciocoiu - medic
- Cezar-Ionuț Varjac - fizioterapeut
- Cristinel Florentin Gigiu - fizioterapeut
Grupele de la Campionatul European
La turneul final al Campionatului European vor participa cele mai bune 24 de echipe ale continentului.
Faza principală va fi împărțită în 4 grupe a câte 5 echipe, iar meciurile se vor disputa în orașele Herning, Oslo, Malmo și Kristianstad.
- Grupa A – Germania, Spania, Austria, Serbia;
- Grupa B – Danemarca, Portugalia, Macedonia de Nord, România;
- Grupa C – Franţa, Norvegia, Cehia, Ucraina;
- Grupa D– Slovenia, Insulele Feroe, Muntenegru, Elveţia;
- Grupa E – Suedia, Croaţia, Olanda, Georgia;
- Grupa F – Ungaria, Islanda, Polonia, Italia.