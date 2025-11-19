„Ordinul Novak” devine lege Ce efect va avea asupra sportului românesc »  Amenzi uriașe pentru cine se abate + Cum s-a implicat George Simion
„Ordinul Novak” devine lege Ce efect va avea asupra sportului românesc » Amenzi uriașe pentru cine se abate + Cum s-a implicat George Simion

alt-text Alexandru Smeu
alt-text Publicat: 19.11.2025, ora 15:55
alt-text Actualizat: 19.11.2025, ora 15:56
  • „Ordinul Novak” a fost votat în Camera Deputaților pentru integrarea în Legea Educației Fizice și Sportului nr. 69/2000. 

Începând de acum, ordinul emis de fostul ministru al Sportului Eduard Novak care impune cluburilor ca măcar 40% dintre sportivii prezenți pe teren în timpul meciurilor oficiale din competițiile naționale de echipă să fie de naționalitate română devine, oficial, lege.

Legea lui Novak a fost adoptată

Legea a fost aprobată la inițiativa deputatului AUR Ciprian Paraschiv, cel care a militat și pentru modificarea Legii 4/2008.

Proiectul de lege a trecut fără prea mari emoții. Din cei 282 de deputați prezenți, 239 au votat pentru, în timp ce opt s-au opus.

Legea va ajunge acum pe mâinile președintelui României, Nicușor Dan, pentru promulgarea în Monitorul Oficial.

Ce prevede noua lege

Noua modificare va obliga cluburile din toate sporturile de echipă să folosească minimum 40% sportivi români în orice meci oficial, atât la nivel de juniori, dar și la seniori.

Federațiile își vor rezerva dreptul de a stabili cum vor aplica legea, în funcție de sport și regulament.

„Legea Novak” va intra în vigoare începând cu sezonul 2026-2027, iar cluburile care nu se vor conforma vor fi penalizate cu amenzi ce pornesc de la 500.000 și pot ajunge chiar și pâna la 1.000.000 de lei!, potrivit proiectului de lege.

Pasaj din legea prezentantă în Parlamentul României Pasaj din legea prezentantă în Parlamentul României
Pasaj din legea prezentantă în Parlamentul României

Eduard Novak a oferit o primă reacție după ce ordinul său din 2022 a fost aprobat să devină parte integrantă a Legii Sportului.

„A trebuit ca în România să treacă 3 ani ca să puteam avea o pondere de 40% a sportivilor români.

Alte țări, unde federațiile reglementează aceste lucruri, au ajuns deja la 60% sportivi autohtoni, fără să mai fie nevoie de un ordin sau o lege. Dar la noi s-a lăsat prea mult timp la voia fiecăruia.

Sistemul a permis ca lotul național să nu fie cel mai important și toată lumea s-a concentrat pe cluburi. Aici a fost slăbiciunea federațiilor, care nu au impus o regulă foarte clară”, a declarat Novak, potrivit gsp.ro.

E o lege foarte clar scrisă și, pentru că au crescut foarte mult și amenzile, n-o să riște nimeni. Până acum s-au găsit scuze ca să nu se respecte ordinul. Și uitați-vă ce rezultate au fost. În primă fază era o sumă mică. Echipele plăteau în avans. Amenzile nu reprezentau nicio constrângere pentru ele. Eduard Novak, fost ministru al Sportului

George Simion, omul din spatele acestei decizii

Deputatul AUR, Ciprian Paraschiv, a dezvăluit că George Simion, șeful partidului pe care îl reprezintă, a fost cel care a venit cu ideea ca ordinul emis de fostul ministru al Sportului Eduard Novak să devină lege.

„Vorbim despre un ordin de ministru care nu este pus în aplicare de federații. Acest ordin de ministru a fost făcut de un cetățean român de etnie maghiară, Carol-Eduard Novak, care a purtat cu mândrie tricolorul pe umeri. Dar ce trebuie să înțelegem cu toții este că noi nu vorbim astăzi despre un vot politic!

Nu este un proiect pentru AUR, pentru PSD, PNL, USR sau UDMR! Este un proiect pentru copiii României. Nu aș vrea să le fie frânte aripile copiilor dumneavoastră dacă vor face un sport de performanță, din cauza impresarilor, din cauza jucătorilor străini obscuri și din cauza, poate, a banilor negri care se învârt în jurul acestui melanj. Blazonul fiecărei federații îl reprezintă echipa națională. Vă îndemn cu smerenie să votăm acest proiect!….

Vreau să recunosc faptul că ideea inițierii acestui demers legislativ nu mi-a aparținut. În luna martie am fost sunat de un coleg care mi-a spus: Ciprian, uite un proiect bun pentru români! Întâlnește-te cu Carol Novak! Este vorba de George Simion…

Dragi colegi, pe traseul legislativ mai este un proiect extrem de important, Legea 4, la care se vor uita toți sportivii și toți suporterii din România, toate federațiile, toate cluburile!”, a spus Ciprian Paraschiv la discursul susținut în plen, citat de prosport.ro.

Eduard Novak camera deputatilor george simion superliga legea sportului ciprian paraschiv
