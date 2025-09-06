- Louis Munteanu (23 de ani), atacantul celor de la CFR Cluj, și-a aflat diagnosticul, după accidentarea suferită înaintea meciului România - Canada, scor 0-3.
- Cipru - România se joacă marți, de la 21:45, liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Prima TV.
Atacantul a resimțit dureri la încălzirea de dinaintea partidei, fiind înlocuit în primul „11” de Denis Drăguș.
Louis Munteanu, out pentru meciul cu Cipru
Vârful lui CFR a fost supus unor investigații amănunțite, diagnosticul fiind leziune musculară la nivelul gambei stângi.
Acesta va părăsi cantonamentul naționalei în cursul zilei de sâmbătă, 6 septembrie. Anunțul a fost făcut de către FRF.
Selecționerul Mircea Lucescu a hotărât să nu cheme alt jucător în locul său, astfel că la meciul cu Cipru, România se va baza doar pe Denis Drăguș.
- Mircea Lucescu a explicat anterior că nu găsește atacanți români în Liga 1 pentru echipa națională. Detalii AICI
Daniel Bîrligea s-a accidentat înaintea acțiunii, astfel că Drăguș e singurul atacant valid din lotul României.
Portari
- Horațiu MOLDOVAN (Real Oviedo | Spania), Ștefan TÂRNOVANU (FCSB), Răzvan SAVA (Udinese | Italia)
Fundași
- Andrei RAȚIU (Rayo Vallecano | Spania), Deian SORESCU (Gaziantep FK | Turcia), Andrei BURCĂ (Yunnan Yukun | China), Bogdan RACOVIȚAN (Raków | Polonia), Virgil GHIȚĂ (Hannover 96 | Germania), Mihai POPESCU (FCSB), Nicușor BANCU (Universitatea Craiova), Alexandru CHIPCIU (U Cluj)
Mijlocași
- Adrian ȘUT (FCSB), Marius MARIN (Pisa | Italia), Vladimir SCRECIU (Universitatea Craiova), Răzvan MARIN (AEK Atena | Grecia), Nicolae STANCIU (Genoa | Italia), Darius OLARU (FCSB), Florin TĂNASE (FCSB), Dennis MAN (PSV | Țările de Jos), David MICULESCU (FCSB), Alexandru MITRIȚĂ (Zhejiang FC | China), Ștefan BAIARAM (Universitatea Craiova), Alexandru DOBRE (FC Rapid 1923)
Atacant
- Denis DRĂGUȘ (Eyüpspor | Turcia)
Galerie foto (4 imagini)
Programul din grupa României în preliminariile CM 2026
- Vineri, 21 martie: Cipru – San Marino 2-0, ROMÂNIA– Bosnia și Herțegovina 0-1
- Luni, 24 martie: Bosnia și Herțegovina – Cipru 2-1, San Marino – ROMÂNIA 1-5
- Sâmbătă, 7 iunie: Bosnia și Herțegovina – San Marino 1-0, Austria – ROMÂNIA 2-1
- Marți, 10 iunie: ROMÂNIA– Cipru 2-0, San Marino – Austria 0-4
- Sâmbătă, 6 septembrie: Austria – Cipru, San Marino – Bosnia și Herțegovina (21:45)
- Marți, 9 septembrie: Bosnia și Herțegovina – Austria, Cipru – ROMÂNIA (21:45)
- Joi, 9 octombrie: Austria – San Marino, Cipru – Bosnia și Herțegovina (21:45)
- Duminică, 12 octombrie: San Marino – Cipru (16:00), ROMÂNIA– Austria (21:45)
- Sâmbătă, 15 noiembrie: Cipru – Austria (19:00), Bosnia și Herțegovina – ROMÂNIA (21:45)
- Marți, 18 noiembrie: Austria – Bosnia și Herțegovina, ROMÂNIA– San Marino (21:45).
Clasamentul grupei H
|Poziție/Echipă
|Meciuri (Golaveraj)
|Punctaj
|1. Bosnia
|3 (4-1)
|9
|2. Austria
|2 (6-1)
|6
|3. România
|4 (8-4)
|6
|4. Cipru
|3 (3-4)
|3
|5. San Marino
|4 (1-12)
|0
Locul 1 se califică direct la CM 2026. Locul 2 merge la baraj.