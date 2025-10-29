SANATATEA CLUJ - U CRAIOVA 1-4. Nikola Stevanovic (27 de ani), fundașul oltenilor, a marcat în propria poartă, în prima repriză a partidei de pe „Ion Oblemenco”.

La pauza meciului, tabela a arătat un scor total neașteptat, 1-0 în favoarea celor de la Sănătatea Cluj, formație de mijlocul clasamentului în cel de-al treilea eșalon.

Nikola Stevanovic, autogol în Sănătatea Cluj - U Craiova 1-4

Chiar înainte de pauză, o gafă mare în defensiva Craiovei a fost comisă de fundașul sârb.

Nikola Stevanovic a deviat o centrare din banda dreaptă și a înscris în propria poartă, Laurențiu Popescu nereușind să intervină la timp.

Grație acestei greșeli, Sănătatea Cluj a intrat în avantaj la cabine pe „Ion Oblemenco”.

Elevii lui Mirel Rădoi au forțat în repriza secundă și s-au impus grație golurilor marcate de Etim ('61, '86), Matei ('77) și Cicâldău ('89).

Stevanovic se află la a doua astfel de fază în acest sezon, fiind părtaș la un alt autogol în etapa #6 a Ligii 1, la meciul cu Csikszereda.

Atunci, Stevanovic i-a pasat lui Silviu Lung, iar portarul nu a putut reține balonul. Faza s-a petrecut chiar la începutul meciului de la Miercurea Ciuc, în minutul 4.

Soția lui Laurențiu Popescu a plâns în tribună, după greșeala din defensiva Craiovei

Alexandra, soția lui Laurențiu Popescu, portar care a revenit după mult timp în poarta Craiovei, a fost surprinsă plângând în tribunele stadionului „Ion Oblemenco”, chiar după ce Sănătatea Cluj a deschis scorul.

Popescu trece printr-o perioadă extrem de grea la clubul din „Bănie”. După ce a fost titular în sezonul trecut, portarul nu a bifat niciun minut în acest sezon pentru Universitatea Craiova, Mirel Rădoi bazându-se pe Isenko și Silviu Lung Jr.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport