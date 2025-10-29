Stevanovic, ce gafă! FOTO. Cine e femeia care  a izbucnit în lacrimi când a văzut ce a făcut fundașul de la U Craiova în meciul cu Sănătatea Cluj +22 foto
Autogolul lui Nokola Stevanovic FOTO: Captură Prima Sport
Cupa Romaniei

Stevanovic, ce gafă! FOTO. Cine e femeia care a izbucnit în lacrimi când a văzut ce a făcut fundașul de la U Craiova în meciul cu Sănătatea Cluj

alt-text Ștefan Ogrezeanu
alt-text Publicat: 29.10.2025, ora 20:29
alt-text Actualizat: 29.10.2025, ora 21:27
  • SANATATEA CLUJ - U CRAIOVA 1-4. Nikola Stevanovic (27 de ani), fundașul oltenilor, a marcat în propria poartă, în prima repriză a partidei de pe „Ion Oblemenco”.

La pauza meciului, tabela a arătat un scor total neașteptat, 1-0 în favoarea celor de la Sănătatea Cluj, formație de mijlocul clasamentului în cel de-al treilea eșalon.

Patronul echipei, pe teren UPDATE La 61 de ani a jucat în Cupa României cu U Craiova, pe „Oblemenco”: a mai evoluat și în 2017, cu FCSB
Citește și
Patronul echipei, pe teren UPDATE La 61 de ani a jucat în Cupa României cu U Craiova, pe „Oblemenco”: a mai evoluat și în 2017, cu FCSB
Citește mai mult
Patronul echipei, pe teren UPDATE La 61 de ani a jucat în Cupa României cu U Craiova, pe „Oblemenco”: a mai evoluat și în 2017, cu FCSB

Nikola Stevanovic, autogol în Sănătatea Cluj - U Craiova 1-4

Chiar înainte de pauză, o gafă mare în defensiva Craiovei a fost comisă de fundașul sârb.

Nikola Stevanovic a deviat o centrare din banda dreaptă și a înscris în propria poartă, Laurențiu Popescu nereușind să intervină la timp.

Grație acestei greșeli, Sănătatea Cluj a intrat în avantaj la cabine pe „Ion Oblemenco”.

Elevii lui Mirel Rădoi au forțat în repriza secundă și s-au impus grație golurilor marcate de Etim ('61, '86), Matei ('77) și Cicâldău ('89).

Sanatatea Cluj - U Craiova, autogol Stevanovic. Captura Prima Sport
Sanatatea Cluj - U Craiova, autogol Stevanovic. Captura Prima Sport

Galerie foto (22 imagini)

Sanatatea Cluj - U Craiova, autogol Stevanovic. Captura Prima Sport Sanatatea Cluj - U Craiova, autogol Stevanovic. Captura Prima Sport Sanatatea Cluj - U Craiova, autogol Stevanovic. Captura Prima Sport Sanatatea Cluj - U Craiova, autogol Stevanovic. Captura Prima Sport Sanatatea Cluj - U Craiova, autogol Stevanovic. Captura Prima Sport
+22 Foto
labels.photo-gallery

Stevanovic se află la a doua astfel de fază în acest sezon, fiind părtaș la un alt autogol în etapa #6 a Ligii 1, la meciul cu Csikszereda.

Atunci, Stevanovic i-a pasat lui Silviu Lung, iar portarul nu a putut reține balonul. Faza s-a petrecut chiar la începutul meciului de la Miercurea Ciuc, în minutul 4.

Soția lui Laurențiu Popescu a plâns în tribună, după greșeala din defensiva Craiovei

Alexandra, soția lui Laurențiu Popescu, portar care a revenit după mult timp în poarta Craiovei, a fost surprinsă plângând în tribunele stadionului „Ion Oblemenco”, chiar după ce Sănătatea Cluj a deschis scorul.

Sanatatea Cluj - U Craiova, sotia lui Laurentiu Popescu plange dupa ce portarul a incasat un autogol. Captura Prima Sport
Sanatatea Cluj - U Craiova, sotia lui Laurentiu Popescu plange dupa ce portarul a incasat un autogol. Captura Prima Sport

Galerie foto (22 imagini)

Sanatatea Cluj - U Craiova, autogol Stevanovic. Captura Prima Sport Sanatatea Cluj - U Craiova, autogol Stevanovic. Captura Prima Sport Sanatatea Cluj - U Craiova, autogol Stevanovic. Captura Prima Sport Sanatatea Cluj - U Craiova, autogol Stevanovic. Captura Prima Sport Sanatatea Cluj - U Craiova, autogol Stevanovic. Captura Prima Sport
+22 Foto
labels.photo-gallery

Popescu trece printr-o perioadă extrem de grea la clubul din „Bănie”. După ce a fost titular în sezonul trecut, portarul nu a bifat niciun minut în acest sezon pentru Universitatea Craiova, Mirel Rădoi bazându-se pe Isenko și Silviu Lung Jr.

Citește și

Accidentat grav la antrenament Dinamovistul împrumutat în Liga 1  trebuie să se opereze, după un duel cu un jucător venit în probe
Superliga
19:53
Accidentat grav la antrenament Dinamovistul împrumutat în Liga 1 trebuie să se opereze, după un duel cu un jucător venit în probe
Citește mai mult
Accidentat grav la antrenament Dinamovistul împrumutat în Liga 1  trebuie să se opereze, după un duel cu un jucător venit în probe
„Prețul e mult prea mare” Bază de antrenament a fostei echipe din Liga 1, scoasă la licitație » Administrația locală nu va încerca să o cumpere
Diverse
19:27
„Prețul e mult prea mare” Bază de antrenament a fostei echipe din Liga 1, scoasă la licitație » Administrația locală nu va încerca să o cumpere
Citește mai mult
„Prețul e mult prea mare” Bază de antrenament a fostei echipe din Liga 1, scoasă la licitație » Administrația locală nu va încerca să o cumpere

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Facturile electricitate cresc din nou de la 1 noiembrie. Este a patra scumpire din ultimele luni / Cât vom plăti în plus și unde se duc banii
Facturile electricitate cresc din nou de la 1 noiembrie. Este a patra scumpire din ultimele luni / Cât vom plăti în plus și unde se duc banii
Facturile electricitate cresc din nou de la 1 noiembrie. Este a patra scumpire din ultimele luni / Cât vom plăti în plus și unde se duc banii
Universitatea Craiova autogol Cupa Romaniei Sanatatea Cluj laurentiu popescu nikola stevanovic
Știrile zilei din sport
Galeria a cântat pentru Chivu Inter și-a revenit după înfrângerea cu Napoli » Gest important al fanilor + jucătorii au vorbit despre antrenorul român
Campionate
00:18
Galeria a cântat pentru Chivu Inter și-a revenit după înfrângerea cu Napoli » Gest important al fanilor + jucătorii au vorbit despre antrenorul român
Citește mai mult
Galeria a cântat pentru Chivu Inter și-a revenit după înfrângerea cu Napoli » Gest important al fanilor + jucătorii au vorbit despre antrenorul român
Burleanu a mers la Miercurea Ciuc  Șeful FRF „a cultivat relații maghiare”: „Suntem mândri că Csikszereda e în Superliga”
Superliga
00:04
Burleanu a mers la Miercurea Ciuc Șeful FRF „a cultivat relații maghiare”: „Suntem mândri că Csikszereda e în Superliga”
Citește mai mult
Burleanu a mers la Miercurea Ciuc  Șeful FRF „a cultivat relații maghiare”: „Suntem mândri că Csikszereda e în Superliga”
Bistrița acuză arbitrajul  Nicolae Grigore, după înfrângerea cu FCSB: „Nu cred că aveau nevoie de ajutor” » Cum răspunde Mihai Stoica
Cupa Romaniei
00:24
Bistrița acuză arbitrajul Nicolae Grigore, după înfrângerea cu FCSB: „Nu cred că aveau nevoie de ajutor” » Cum răspunde Mihai Stoica
Citește mai mult
Bistrița acuză arbitrajul  Nicolae Grigore, după înfrângerea cu FCSB: „Nu cred că aveau nevoie de ajutor” » Cum răspunde Mihai Stoica
Stevanovic, ce gafă! FOTO. Cine e femeia care  a izbucnit în lacrimi când a văzut ce a făcut fundașul de la U Craiova în meciul cu Sănătatea Cluj
Cupa Romaniei
29.10
Stevanovic, ce gafă! FOTO. Cine e femeia care a izbucnit în lacrimi când a văzut ce a făcut fundașul de la U Craiova în meciul cu Sănătatea Cluj
Citește mai mult
Stevanovic, ce gafă! FOTO. Cine e femeia care  a izbucnit în lacrimi când a văzut ce a făcut fundașul de la U Craiova în meciul cu Sănătatea Cluj
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
00:18
Galeria a cântat pentru Chivu Inter și-a revenit după înfrângerea cu Napoli » Gest important al fanilor + jucătorii au vorbit despre antrenorul român
Galeria a cântat pentru Chivu Inter și-a revenit după înfrângerea cu Napoli » Gest important al fanilor + jucătorii au vorbit despre antrenorul român
00:24
Bistrița acuză arbitrajul Nicolae Grigore, după înfrângerea cu FCSB: „Nu cred că aveau nevoie de ajutor” » Cum răspunde Mihai Stoica
Bistrița acuză arbitrajul  Nicolae Grigore, după înfrângerea cu FCSB: „Nu cred că aveau nevoie de ajutor” » Cum răspunde Mihai Stoica
00:04
Burleanu a mers la Miercurea Ciuc Șeful FRF „a cultivat relații maghiare”: „Suntem mândri că Csikszereda e în Superliga”
Burleanu a mers la Miercurea Ciuc  Șeful FRF „a cultivat relații maghiare”: „Suntem mândri că Csikszereda e în Superliga”
23:54
„Trebuia să facem asta mai repede” Ce le-a reproșat Charalambous jucătorilor de la FCSB după victoria cu Gloria Bistrița » A avut un remarcat
„Trebuia să facem asta mai repede” Ce le-a reproșat Charalambous jucătorilor de la FCSB după victoria cu Gloria Bistrița » A avut un remarcat
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Bucurați-vă de fotbalul românesc!

Dan Udrea: Bucurați-vă de fotbalul românesc!

Dan Udrea: <span>Bucurați-vă</span> de fotbalul românesc!
Zbor deasupra unui cuib de cruci

Radu Naum: Zbor deasupra unui cuib de cruci

Radu Naum: Zbor deasupra unui cuib de cruci
Samurai Gâlcă

Cristian Geambașu: Samurai Gâlcă

Cristian Geambașu: Samurai Gâlcă
Salah și Lucescu, două întâmplări

Cătălin Tolontan: Salah și Lucescu, două întâmplări

Cătălin Tolontan: Salah și Lucescu, două întâmplări
Catedrala și Stadionul + Nevoia să fie lumină peste tot

Dan Udrea: Catedrala și Stadionul + Nevoia să fie lumină peste tot

Dan Udrea: Catedrala și Stadionul + Nevoia să fie lumină peste tot
Să îi luăm de sus!?

Cristian Geambașu: Să îi luăm de sus!?

Cristian Geambașu: Să îi luăm de sus!?
De ce vă bateți joc de suporteri?

Ioana Mihalcea: De ce vă bateți joc de suporteri?

Ioana Mihalcea: De ce vă bateți joc de suporteri?
Mulțumesc, Ion Crăciunescu, pentru ce ai făcut într-un moment neașteptat

Cătălin Tolontan: Mulțumesc, Ion Crăciunescu, pentru ce ai făcut într-un moment neașteptat

Cătălin Tolontan: Mulțumesc, Ion Crăciunescu, pentru ce ai făcut <span>într-un</span> moment neașteptat
LPF face ordine?! CNCD e doar „pă” discriminare?!

Cristian Geambașu: LPF face ordine?! CNCD e doar „pă” discriminare?!

Cristian Geambașu: LPF face ordine?! CNCD e doar „pă” discriminare?!
Porcăria care îngroapă România

Radu Naum: Porcăria care îngroapă România

Radu Naum: Porcăria care îngroapă România
Cât câștigă Nadia din „pensia de merit” față de un judecător

Cătălin Tolontan: Cât câștigă Nadia din „pensia de merit” față de un judecător

Cătălin Tolontan: Cât câștigă Nadia din „pensia de merit” față de un judecător
Dacă nu e rasism și xenofobie, acceptăm orice porcărie?

Dan Udrea: Dacă nu e rasism și xenofobie, acceptăm orice porcărie?

Dan Udrea: Dacă nu e rasism și xenofobie, acceptăm orice porcărie?
Modelele Lamine și Cristiano

Cristian Geambașu: Modelele Lamine și Cristiano

Cristian Geambașu: Modelele Lamine și Cristiano
Vassaras: incompetență acoperită cu influență!

Dan Udrea: Vassaras: incompetență acoperită cu influență!

Dan Udrea: Vassaras: incompetență acoperită cu influență!
Ce ne facem, Soro?

Cristian Geambașu: Ce ne facem, Soro?

Cristian Geambașu: Ce ne facem, Soro?
Un șut unde doare

Cătălin Tolontan: Un șut unde doare

Cătălin Tolontan: Un șut unde doare
Rapidistul

Cristian Geambașu: Rapidistul

Cristian Geambașu: Rapidistul
Scandalul Lucescu și gestul nebăgat de seamă

Cătălin Tolontan: Scandalul Lucescu și gestul nebăgat de seamă

Cătălin Tolontan: Scandalul Lucescu și gestul nebăgat de seamă
Lucescu nu mai are timp

Radu Naum: Lucescu nu mai are timp

Radu Naum: Lucescu nu mai are timp
Becalizarea lui Lucescu

Cătălin Țepelin: Becalizarea lui Lucescu

Cătălin Țepelin: Becalizarea lui Lucescu
Top stiri din sport
Costul a sărit în aer  La ce sumă uriașă a ajuns construcția noului stadion din România, care ar putea fi inaugurat în 2026
Diverse
29.10
Costul a sărit în aer La ce sumă uriașă a ajuns construcția noului stadion din România, care ar putea fi inaugurat în 2026
Citește mai mult
Costul a sărit în aer  La ce sumă uriașă a ajuns construcția noului stadion din România, care ar putea fi inaugurat în 2026
„Să fie monitorizat!”  Dinamo a mutat un jucător la Săftica, din cauza problemelor de adaptare: „Bucureștiul i-a schimbat modul de viață”
Superliga
29.10
„Să fie monitorizat!” Dinamo a mutat un jucător la Săftica, din cauza problemelor de adaptare: „Bucureștiul i-a schimbat modul de viață”
Citește mai mult
„Să fie monitorizat!”  Dinamo a mutat un jucător la Săftica, din cauza problemelor de adaptare: „Bucureștiul i-a schimbat modul de viață”
„Prețul e mult prea mare” Bază de antrenament a fostei echipe din Liga 1, scoasă la licitație » Administrația locală nu va încerca să o cumpere
Diverse
29.10
„Prețul e mult prea mare” Bază de antrenament a fostei echipe din Liga 1, scoasă la licitație » Administrația locală nu va încerca să o cumpere
Citește mai mult
„Prețul e mult prea mare” Bază de antrenament a fostei echipe din Liga 1, scoasă la licitație » Administrația locală nu va încerca să o cumpere
FRF reacționează Forul condus de Burleanu spune că nu a făcut nicio informare către UEFA în cazul FCSB - Steaua. Cum își argumentează poziția
Superliga
29.10
FRF reacționează Forul condus de Burleanu spune că nu a făcut nicio informare către UEFA în cazul FCSB - Steaua. Cum își argumentează poziția
Citește mai mult
FRF reacționează Forul condus de Burleanu spune că nu a făcut nicio informare către UEFA în cazul FCSB - Steaua. Cum își argumentează poziția

Echipe/Competiții

fcsb 71 CFR Cluj 21 dinamo bucuresti 29 rapid 12 Universitatea Craiova 30 petrolul ploiesti 4 Poli Iasi uta arad 14 farul constanta 7

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti Universitatea Craiova liga 1 europa league fcsb conference league
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Sondaj
30.10

FCSB și Craiova, în Europa Cine trece de faza principală?

Ajunge o echipă românească în primăvara europeană?

Doar FCSB %
Doar U Craiova %
Ambele %
Niciuna %
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share