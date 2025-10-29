Cupa României, etapa #1 FCSB a învins Gloria Bistrița, iar Universitatea Craiova  s-a impus categoric în fața Sănătății Cluj

- U Craiova a învins Sănătatea Cluj, scor 4-1, în prima etapă din Cupa României.
- În ultimul meci al zilei, FCSB a învins Gloria Bistrița, scor 3-1.
- Toate meciurile pot fi urmărite în format liveSCORE pe GOLAZO.ro, iar unele și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.
Ziua a început cu partidele dintre Metaloglobus - FC Argeș 2-3, respectiv Metalul Buzău - U Cluj, 1-2.
Reprezentantele României în cupele europene, FCSB și Universitatea Craiova, au debutat și ele în Cupă, contra celor de la Gloria Bistrița, respectiv Sănătatea Cluj.
Gloria Bistrița - FCSB 1-3
- Au marcat: Mensah (penalty-min. 79)/Alibec (penalty-min. 26), Thiam (min. 45), Stoian (min. 90)
- Stadion: Complexul Sportiv Jean Pădureanu (Bistriţa)
- Arbitru: Lăstun Mihail Sebastian (Râmnicu Vâlcea) / A1: Gheorghe Sebastian Eugen (Suceava), A2: Paduraru Sebastian (Gura Humorului)
Sănătatea Cluj - U Craiova 1-4
- Au marcat: Stevanovici (autogol-min. 44)/Etim (min. 61, min. 86), Matei (min. 77), Cicâldău (min. 88)
- TV: Digi Sport 1 și Prima Sport 1
- Stadion: Ion Oblemenco (Craiova)
- Arbitru: Olaru Constantin Alin (Râmnicu Vâlcea) / A1: Tocai Emeric (Sibiu), A2: Florea Bianca (Ploieşti)
Metaloglobus - FC Argeș 2-3
- Au marcat: Achim (min. 59), Zakir (min. 78) / Seto (min. 29), Brobbey (min. 34), Matos (min. 85)
- Stadion: Clinceni, Ilfov
- Arbitru: Vidican Rareș George, A1: Corb Ioan Alexandru, A2: Ilinca Cristian Daniel
Metalul Buzău - U Cluj 1-2
- Au marcat: Dumitrache (min. 45+3 pen. ) / Trică (min. 51), Taiwo (min. 90+1)
- Stadion: Metalul (Buzău)
- Arbitru: Baban Vlad (Iaşi) / A1: Vlase Daniel (Galaţi), A2: Diaconu Andrei (Iaşi)