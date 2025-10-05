De la Lyon, în Liga 3  Un jucător crescut la formația franceză a semnat în al treilea eșalon din România
Noam Bonnet foto: Facebook/Șomii Gura Humorului
Liga 3

De la Lyon, în Liga 3 Un jucător crescut la formația franceză a semnat în al treilea eșalon din România

alt-text Ștefan Neda
alt-text Publicat: 05.10.2025, ora 17:29
alt-text Actualizat: 05.10.2025, ora 17:29
  • Noam Bonnet (23 de ani), un tânăr jucător francez, a semnat în Liga 3 din România.
  • Mijlocașul crescut de Olympique Lyon va face parte acum din echipa celor de la Șoimii Gura Humorului.

Formația suceveană din Gura Humorului luptă pentru un loc în liga secundă, iar acum a transferat un jucător care urmează să întărească linia de mijloc a echipei.

Șoimii Gura Humorului a transferat un jucător crescut la Lyon

Noam Bonnet a rămas fără club la finalul lunii septembrie 2024, după ce s-a despărțit de Hapoel Tel-Aviv.

Astfel, el s-a alăturat formației moldovene din postura de jucător liber de contract. În Franța, cele mai multe dintre meciuri le-a jucat pentru echipa secundă a lui Lyon, la prima echipă bifând doar partide amicale.

Șoimii Gura Humorului se află pe primul loc în Liga 3, Seria 1, cu 18 puncte adunate după 7 etape, sub comanda lui Valentin Suciu, antrenor care în sezonul precedent o pregătea pe Sepsi în Liga 1.

Prezentarea celor de la Șomii Gura Humorului

„Noam Bonnet este aici. Cu mult entuziasm anunțăm transferul jucătorului francez Noam Bonnet la formația noastră.

Născut la 25 mai 2002, noul nostru jucător evoluează pe postul de mijlocaș central, având caracteristicile clare ale unui coordonator de joc veritabil.

Noam și-a început cariera în fotbalul profesionist la uriașul club din țara „cocoșului galic”, Olympique Lyon, unde a evoluat la formația secundă a fostei campioane a Franței, în intervalul 2020-2023, având la activ 54 de apariții și 5 reușite.

Un detaliu extrem de interesant din CV-ul lui Noam Bonnet este acela că, în perioada celor trei ani cât a fost sub contract cu Olympique Lyon, a evoluat în trei meciuri amicale pentru echipa mare a clubului din Hexagon, jocuri în care Lyon a întâlnit Feyenoord, Wolfsburg și Anderlecht.

În vara anului 2023, pentru noul nostru mijlocaș a urmat despărțirea de OL, iar acesta a ales o carieră în fotbalul din Israel, deținând și cetățenie israeliană.

În „Țara Sfântă”, Noam a evoluat pentru formațiile Hapoel Tel-Aviv, una dintre formațiile de tradiție ale fotbalului israelian și Hapoel Acre.

Îi mulțumim acestuia pentru alegerea făcută și suntem convinși că, împreună, ne vom atinge obiectivele”, a scris clubul pe pagina de Facebook.

