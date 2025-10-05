Albu, câtă precizie! FOTO. Jucătorul lui FC Hermannstadt a înscris în Gruia cu o execuție spectaculoasă » Ce a reclamat CFR Cluj

CFR Cluj - FC Hermannstadt. Gruparea sibiană a deschis devreme scorul în partida din Gruia, după o execuție spectaculoasă a lui Dragoș Albu (24 de ani).

În minutul 9, Kevin Ciubotaru l-a presat pe Marcus Coco în apropierea colțului terenului, iar mingea a ieșit afară.

Fundașul celor de la CFR, care căzuse în urma duelului, a solicitat un fault în atac, însă „centralul” Horia Mladinovici a dat corner pentru oaspeți.

CFR CLUJ - HERMANNSTADT. Dragoș Albu a deschis scorul în Gruia

Jair a trimis mingea spre colțul scurt, Louis Munteanu a încercat să respingă, însă a deviat nefericit pentru echipa sa, în fața porții lui Hindrich. Abeid a intervenit în ultimul moment în fața lui Căpușă și a fost din nou corner pentru oaspeți.

Jair a executat din nou spre colțul apropiat al careului mic, iar Dragoș Albu s-a răsucit și a lovit perfect cu capul.

Traiectoria balonului l-a surprins pe Hindrich, care a privit cum mingea lovește bara laterală și intră în poartă.

CFR a egalat în minutul 24, când Louis Munteanu l-a învins pe Căbuz cu un șut de la marginea careului.

