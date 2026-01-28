Ghinionul lor, norocul lui Djokovic Nole, în semifinale la Australian Open, după două abandonuri ale adversarilor! E  primul jucător din „Era Open” care beneficiază de asta
Novak Djokovic/ Foto: IMAGO
Tenis

Ghinionul lor, norocul lui Djokovic Nole, în semifinale la Australian Open, după două abandonuri ale adversarilor! E primul jucător din „Era Open” care beneficiază de asta

alt-text Alexandru Smeu
alt-text Publicat: 28.01.2026, ora 12:58
  • Novak Djokovic (38 de ani, #4 ATP) s-a calificat în semifinalele Australian Open, după abandonul lui Lorenzo Musetti (23 de ani, #5 ATP). Italianul conducea, la acel moment, cu 2-0 la seturi(6-4, 6-3, 1-3)
  • Sârbul a devenit astfel primul jucător din era Open care beneficiază de două abandonuri/retrageri în a doua săptămână a unui turneu de Grand Slam.

Ajuns la 38 de ani, Novak Djokovic s-a calificat pentru a patra oară consecutiv în semifinalele primului turneu de Grand Slam al anului, în ciuda faptului că nu a câștigat niciun set de sâmbătă dimineață.

Atunci, sârbul îl învingea pe olandezul Botic van de Zandschulp (30 de ani, #75 ATP), scor 6-3, 6-4, 7-6 (4), în turul trei al turneului de la Melbourne.

Novak Djokovic, primul jucător din Era Open care beneficiază de două abandonuri/retrageri într-o săptămână

Aventura lui Novak Djokovic la Australian Open părea să se încheie în sferturi. Sârbul era condus cu 0-2 la seturi, în duelul cu Musetti, iar jocul nu îi dădea șanse să revină.

Lucrurile au luat o întorsătură neașteptată la începutul setului trei, când italianul a cerut time-out medical, scrie L'Equipe.

În cele din urmă, Musetti a ales să se retragă la scorul de 3-1 pentru Djokovic, în urma unei accidentări la coapsa dreaptă.

Astfel, conform contului de statistici de pe rețeaua X, Jeu, set et maths, Djokovic a devenit primul jucător din Era Open (1968) care a beneficiat de două abandonuri/retrageri în a doua săptămână a unui turneu de Grand Slam.

„Lorenzo a fost un jucător mult mai bun decât mine, nu știu ce să spun. Este într-adevăr foarte ghinionist”, a declarat Djokovic la interviul de după meci.

De precizat că, în optimi, Nole nici nu a trebuit să intre pe teren.

De 10 ori campion la Melbourne, sârbul a profitat de retragerea adversarul său Jakub Mensik (20 de ani, #17 ATP), cel care a acuzat o accidentare în zona abdomenului, cu o zi înaintea partidei de pe Rod Laver Arena.

În semifinale, Djokovic îl va înfrunta pe învingătorul meciului dintre Ben Shelton (23 de ani, #7 ATP) și Jannik Sinner (24 de ani, #2 ATP).

Situație similară la Australian Open 2006

O jucătoare a trecut deja printr-un scenariu asemănător. Este vorba de franțuzoaica Amelie Mauresmo (46 de ani), în timpul turneului Australian Open din 2006.

Amelie Mauresmo și trofeul câștigat în anul 2006/ Foto: IMAGO Amelie Mauresmo și trofeul câștigat în anul 2006/ Foto: IMAGO
Amelie Mauresmo și trofeul câștigat în anul 2006/ Foto: IMAGO

Fostul lider mondial a beneficiat de abandonul lui Kim Clijsters, scor 5-7, 6-2, 3-2, în semifinale, înainte de a pune mâna pe trofeu, după un alt abandon, cel al lui Justine Henin, scor 6-1, 2-0, din ultimul act al competiției.

Rezumat VIDEO. Lorenzo Musetti - Novak Djokovic

