De ce vin bărbații uneori prea târziu la medic cu probleme urologice? Teamă, rușine sau încredere exagerată în “lasă că trece de la sine”?

Un urolog cunoscut indică simptomele care nu trebuie ignorate sub nicio formă, dar explică și de ce disfuncția erectilă este încă un subiect tabu în România

Fanii sportului ignoră uneori simptome aparent banale. E bine, e rău? Jurnalista Adriana Nedelea a discutat cu dr. Andrei Ene, medic specialist urologie la clinica Regina Maria.

Domnule doctor, cât de des puneți întrebarea „de ce nu ați venit mai devreme la medic”?

Vă spun sincer, am obosit să pun această întrebare. Aproape mereu. Lucrând într-un spital de urgență, văd foarte, foarte multe cazuri care ajung pe ultima sută de metri, să spunem. Oamenii ajung la urgență destul de târziu, din păcate. Mulți dintre ei cu patologii diverse, de multe ori depășite, ignorând simptomele care au fost acolo de-a lungul timpului, dar le-au lăsat pe principiul „ok, hai că nu e chiar atât de grav, o să trec peste”. Și ajung într-un stadiu destul de grav unii dintre ei.

Cum anume pot preveni bărbații problemele urologice? Dați-le un sfat, poate celor care se lasă greu duși la medic.

Ceea ce pot să le spun este să nu amâne momentul în care se prezintă la medic. Să nu meargă pe principiul „o să treacă de la sine, merge și așa”. Dacă simptomatologia, pe o scară de la 1 la 10, depășește 4, recomandarea mea este ca orice pacient bărbat să se adreseze medicului de familie sau medicului urolog direct.

Ce semnale urologice nu trebuie niciodată ignorate, indiferent de vârstă?

Indiferent de vârstă, dacă avem o urinare cu sânge, fără nicio simptomatologie dureroasă - nu avem dureri lombare, nu avem dureri în zona abdominală -, aceasta este o urgență urologică și trebuie să te adresezi unui medic urolog imediat. Altă simptomatologie care eu consider că este o urgență urologică este reprezentată de o durere violentă în zona testiculelor. Se numește torsiune de testicul. În cazul acestei dureri trebuie să te adresezi unui serviciu medical de urgență urologică. Pentru că nu există tratament medicamentos în cazul patologiei torsiunii de testicul, există doar tratament chirurgical. Torsiunea înseamnă, practic, că se rotește testiculul în jurul axei sale și, practic, sistează aportul de sânge către organ. Și atunci, dacă nu se intervine chirurgical, testicul se poate pierde. Alte urgențe urologice, că m-ați întrebat, sunt durerile lombare asociate cu febră. Simptomatologia urinară joasă asociată cu febră, cu hematurie. Hematuria, respectiv urinarea cu sânge, este un simptom care trebuie să ne ridice un mare semn de întrebare.

Atenție la prostată

Urinări dese, dureroase, dificile. Explicați-ne de ce se întâmplă asta.

Noi, ca urologi, ne ocupăm și de doamne, și de bărbați. Vorbim acum de categoria bărbaților. Să spunem că avem o urinare dificilă, care persistă de mai mult timp. Ce înseamnă o urinare dificilă? Înseamnă un jet de urină diminuat, îngustat. Înseamnă o urinare în doi timpi. Înseamnă o simptomatologie deranjantă pe parcursul nopții. Două, trei, patru urinări pe noapte sau chiar și mai mult. Nu este neapărat o urgență în multe dintre cazuri, dar necesită adresabilitate la medicul urolog.

Ca să fie clar, nu sunt normale trezirile de două-trei ori pe noapte?

În principiu, nu. Am avut și pacienți, în schimb, pe care i-am întrebat „Domnule, vă deranjează faptul că vă treziți de două ori din somn să urinați?” ”Nu, nu am nicio problemă”. În schimb, am avut pacienți care mi-au spus, „domnul doctor, eu încă sunt activ, am 60 de ani, dar încă lucrez. Eu de dimineață mă trezesc și mă duc la muncă. Pentru mine este important să am un somn odihnitor, pentru că eu trebuie să performez a doua zi”.

Care ar fi problema de regulă în această situație?

În această situație, în cele mai multe dintre cazuri, este reprezentat de adenomul de prostată. Ce înseamnă adenomul de prostată? Adenomul de prostată este o tumoră benignă. Să nu ne speriem de cuvântul „tumoră”. Tumoră benignă nu înseamnă cancer. Este o mărire în dimensiune a prostatei, care, prin creșterea în volum, îngustează volumul uretei. Și din această pricină scade și presiunea, de asemenea se diminuează jetul, avem o simptomatologie iritantă la bărbații care, de exemplu, au un rezidiu vezical. Nu golesc vezica suficient. Practic, rezidiul acesta nu este format din apă, este format din urină, care reprezintă o acumulare de substanțe toxice pe care noi trebuie să le eliminăm din organism. Și dacă ele stagnează la nivelul vezicii, vă dați seama că ele produc o simptomatologie iritantă asupra mucoasei vezicii urinare și de asemenea pot produce infecții.

În schimb, adenocarcinomul de prostată înseamnă cancerul de prostată. Este a doua cauză de deces prin cancer la bărbați, după cancerul de plămâni.

Adenocarcinomul de prostată nu înseamnă neapărat creșterea în dimensiunea prostatei. Înseamnă dezvoltarea anumitor noduri canceroși la nivelul prostatei și prostata poate avea același volum, nu doare, pacientul nu simte pentru că nu are nicio simptomatologie zgomotoasă. Și atunci se adresează doar în cazul hematuriei (n.r. prezența sângelui în urină) sau în cazul în care cancerul este destul de avansat și produce simptomatologii asociate. Oboseală, scădere ponderală.

Și atunci cheia ar fi să mergi și la urolog pentru controle preventive.

Exact. Prevenția. Prevenția în cancerul de prostată începe de la 45 de ani. Începe de la 45 de ani prin două lucruri simple. În primul rând, adresabilitatea la medicul urolog prin intermediul medicului de familie sau, în cazul serviciilor private, direct. După ce te adresezi la medicul urolog, orice medic urolog îți cere să faci o analiză simplă numită PSA. Acest PSA ne indică nouă existența unei suspiciuni de existență a adenocarcinomului de prostată. Dacă avem un PSA peste 4, putem să ne îngrijorăm. Nu înseamnă neapărat că dacă avem un PSA peste 4, avem un cancer de prostată. PSA-ul poate crește și în alte patologii ale prostatei. Adenomul de prostată despre care v-am menționat mai devreme, infecții, prostatite, infecții urinare. Deci, bineînțeles, PSA-ul poate crește și în alte circumstanțe. Dar, vă spuneam, este specific pentru cancerul de prostată. Pe lângă acest PSA, bineînțeles, în condițiile în care te adresezi unui medic urolog, trebuie să beneficiezi de un tușeu rectal. Tușeul rectal înseamnă palparea de către medicul urolog a prostatei pentru a putea decela existența sau a putea infirma existența unor noduli suspecți.

Subiecte tabu

De la 45 de ani, bărbații ar trebui să-și verifice prostata? Și explicați-ne în ce constă controlul prostatei. Pentru că ar putea fi și bărbați care se tem să vină la urolog. Sau cărora le este rușine să vină la urolog.

Am întâlnit bărbați care spun că „am venit la dumneavoastră, dar treaba aia cu tușeul rectal o lăsăm”. Da, sunt reticenți. Dar dacă PSA-ul are valori foarte mari, să zicem că avem un PSA de 15, le spun „Domnule, eu înțeleg că nu dorești acest tușeul rectal, dar este în interesul dumneavoastră să faceți acest tușeu”.

Pentru disfuncție erectilă, tot la urolog trebuie să vină bărbații. Mai e un subiect tabu în România?

Încă este.

Pentru că pun semnul egalității între disfuncție erectilă și sfârșitul vieții sexuale sau impotență.

Disfuncția erectilă nu înseamnă egal impotență. Disfuncția erectilă poate fi organică și poate fi psihogenă sau o combinație. În cazul unei disfuncții psihogene, se poate trata. Există tratamente medicamentoase, există psihoterapie sexuală, astfel încât să nu se mai ajungă la disfuncție erectilă. Este un subiect tabu în continuare pentru populația din România.

De ce bărbații ajung să accepte poate dureri și să le considere a fi normale și amână vizita la doctor? „Haide că eu pot, eu duc. Sau trece”.

De frică, de multe ori. Mai ales de frica diagnosticului. Sunt mulți care amână și din motive personale, adică treburile cotidiene sunt mai importante decât a ajunge la medic. Sunt mulți care tolerează și spun „ok, mergem așa în continuare și mai vedem”, dar este această frică în continuare de a te adresa medicului.

Ce afecțiuni pot fi ascunse în spatele unor simptome pe care le-am putea considera banale, ușoare?

V-am menționat despre hematurie (n.r. prezența sângelui în urină). O hematurie abundentă, o culoare de roșu-roșu, poate însemna o tumoră vezicală, poate însemna o tumoră renală sau o tumoră ureterală. În acest caz trebuie neapărat investigat pentru a decela din timp cauza și a o putea trata astfel încât să nu fie mai rău mai târziu. Eu le spun pacienților să vină din timp la doctor, să nu amâne pentru a ajunge în niște situații unde nu mai putem da înapoi. Altă simptomatologie, infecțiile urinare. Bărbații fac infecții urinare în cazuri în care avem calculi renali sau calculi vezicali. Orice piatră poate reprezenta o sursă de infecție. Adresabilitatea trebuie să fie negreșită, atât la medicul de familie, cât și la medicul specialist. Se poate realiza o urocultură, simplu, și pe bază a uroculturii pot beneficia de un tratament medicamentos.