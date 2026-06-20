„Vom vedea o altă față a echipei” Nuno Campos, după primul meci pe banca lui Dinamo: „Sunt multe lucruri noi pentru jucători”

Nuno Campos (51 de ani) a vorbit despre primul său meci pe banca lui Dinamo, după victoria cu 2-1 în fața polonezilor de la Gornik Leczna, în primul amical al verii.

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Dinamo se află în cantonament în Polonia, la Kielce, unde pregătește noul sezon sub comanda antrenorului portughez.

Nuno Campos, după primul meci pe banca lui Dinamo: „Rezultatele nu sunt ceea ce urmărim acum”

„În acest moment pregătim lucrurile pentru primul meci din campionat. Sunt multe lucruri pe care trebuie să le îmbunătățim, este normal în acest moment. Unele lucruri au încercat să le facă și le-au făcut bine.

Vom discuta detaliile pe video, vom începe să îmbunătățim multe lucruri ca echipă. A fost important să joace câte 45 de minute fiecare din punct de vedere fizic.

Sunt mulțumit de acest tip de joc. Au oferit ceea ce aveau de oferit în acest moment și sunt mulțumit”, a spus Nuno Campos.

Dinamo a început partida într-un sistem 4-4-2, iar Nuno Campos a folosit două formule diferite, câte una pentru fiecare repriză. Antrenorul portughez spune că echipa are nevoie de timp pentru a lega relațiile de joc.

„Cel mai important acum nu este să ne gândim la cât timp avem, pentru că trebuie să pregătim primul meci și vom fi pregătiți. Cu mai mult timp, vom lega mai bine piesele, vom conecta mai bine lucrurile.

Bineînțeles, nu suntem încă nu avem alături toți jucătorii, este normal în acest moment al sezonului. Dar, cu timpul, vom vedea o altă față a echipei noastre și vom juca fiecare meci ca să câștigăm”, a mai spus antrenorul lui Dinamo.

Echipa folosită de Dinamo în prima repriză:

Epassy - Sivis, Duțu, Stoinov, R. Radu - Armstrong, Udosen, Licsandru, Cîrjan - A. Pop, Musi

Echipa folosită de Dinamo în repriza a doua:

Roșca - D. Irimia, Fudulache, Toader, A. Irimia - Peter Believe, Casian Soare, Doană, Mazilu - Kyrychenko, Rotund

Rezultatele nu sunt ceea ce vrem să urmărim acum. Trebuie să le oferim minute pentru a ajunge la un nivel fizic bun și pentru a fi pregătiți pentru primul meci al sezonului. Îmi plac cantonamentele, îmi place momentul în care suntem aici și putem înțelege, cu timpul, ce facem. Este o perioadă foarte importantă pentru ei, ca să se dezvolte și să înțeleagă ce trebuie să facem ca echipă Nuno Campos, antrenorul lui Dinamo

Tehnicianul portughez a apreciat atitudinea jucătorilor, dar a insistat că Dinamo are încă multe lucruri de pus la punct.

„Am simțit că au încercat să dea tot ce au mai bun, dar sunt multe lucruri noi pentru ei. Este nevoie de timp să creștem, să înțelegem, să arătăm imaginile video, să explicăm, să oprim antrenamentele, să lucrăm aceste lucruri la antrenamente și să creștem pas cu pas”, a spus Campos.

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