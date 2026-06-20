Sancționat dur de ATP VIDEO. Amendat după ce  a înjurat de 7 ori într-un interviu » Suma e aproape egală cu premiul primit la Queen’s Club
Tenis

Sancționat dur de ATP VIDEO. Amendat după ce a înjurat de 7 ori într-un interviu » Suma e aproape egală cu premiul primit la Queen’s Club

alt-text Ionuț Cojocaru
alt-text Publicat: 20.06.2026, ora 19:57
alt-text Actualizat: 20.06.2026, ora 19:58
  • Corentin Moutet (27 de ani, #37 ATP) a fost amendat de ATP cu aproximativ 35.000 de euro, după un interviu în care a înjurat în mod repetat la finalul unui meci de la Queen's Club.
  • Francezul a anunțat că va contesta sancțiunea.
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În timpul interviului de după meci, jucătorul francez a repetat de șapte ori aceeași înjurătură, deși reporterul i-a cerut să nu mai folosească un astfel de limbaj.

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Amendat după ce a înjurat de 7 ori într-un interviu » Suma e aproape egală cu premiul primit la Queen’s Club

Incidentul a avut loc după victoria obținută de Moutet în primul tur, împotriva compatriotului Giovanni Mpetshi Perricard, scor 6-7(5), 6-4, 7-6(5), la turneul ATP 500 de la Queen’s Club.

„Este atât de frustrant. Când am avut minge de meci, eram pe al doilea serviciu. Ești în mijlocul terenului, orice ai face, trebuie doar să pui mingea în teren, iar el a lovit foarte tare. Mi-am zis: «Fuck, va trebui să servesc din nou»”, a spus Moutet.

Intervievatoarea a intervenit imediat: „Fără cuvinte cu «f», te rog”.

Moutet a răspuns: „Fuck, fuck, fuck”.

„O să-ți mai pun o întrebare. Ne cerem scuze tuturor pentru limbaj. O să-ți mai pun o întrebare, așa că te rog să păstrăm un limbaj curat. Pe iarbă, săptămâna trecută, din păcate nu a mers cum ți-ai dorit. Cum e să obții prima victorie?”, a continuat intervievatoarea.

După ce a auzit râsetele din tribune, Moutet a încheiat, cu zâmbetul pe buze: „Fuck, fuck, fuck”.

@eurosport_france L’inénarrable Corentin Moutet a fait vivre un cauchemar à son intervieweuse après sa victoire face à Giovanni Mpetshi Perricard (6-7, 6-4, 7-6), mardi au Queen’s #HSBCChampionships #sportstiktok #tennistiktok ♬ son original - Eurosport France

ATP a anunțat că sancțiunea a fost acordată pentru comportament nesportiv.

„Jucătorul a primit o amendă de 40.000 de dolari (n.r. - aproximativ 35.000 de euro) pentru comportament nesportiv. Moutet a confirmat că va face apel, în conformitate cu regulile ATP”, a transmis forul care conduce circuitul masculin de tenis.

Amenda este una semnificativă și pentru că reprezintă aproape toți banii câștigați de Moutet la Queen’s Club.

38.000 de euro
a primit Moutet pentru prezența în turul al doilea de la Queen’s Club, unde a fost eliminat de Alejandro Davidovich Fokina, scor 4-6, 3-6.

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