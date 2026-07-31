Schimbări în programul Superligii Eliminarea Craiovei din Champions League modifică etapa. Când se joacă Dinamo - Voluntari și Craiova - FC Argeș +9 foto
U Craiova - Levski/ Foto: sportpictures.eu
Superliga

Schimbări în programul Superligii Eliminarea Craiovei din Champions League modifică etapa. Când se joacă Dinamo - Voluntari și Craiova - FC Argeș

alt-text Ionuț Cojocaru
alt-text Publicat: 31.07.2026, ora 23:31
alt-text Actualizat: 31.07.2026, ora 23:31
  • Eliminarea Universității Craiova din preliminariile Ligii Campionilor va produce două modificări în programul etapei #4 din Superliga.
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Universitatea Craiova a părăsit Liga Campionilor după dubla cu Levski Sofia. Bulgarii câștigaseră manșa tur cu 1-0, pe teren propriu, iar returul s-a terminat 2-2.

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Eliminarea Craiovei din Champions League modifică programul Superligii

Campioana României va continua parcursul european în Europa League, motiv pentru care partida cu FC Argeș va fi disputată duminică, 9 august, de la ora 18:30, și nu sâmbătă seară, așa cum fusese programată inițial.

Locul oltenilor în programul de sâmbătă va fi ocupat de meciul Dinamo - FC Voluntari, care se va juca pe 8 august, de la ora 21:30.

Programul actualizat al etapei #4 din Superliga

Vineri, 7 august

  • Ora 18:30 Petrolul Ploiești - Oțelul Galați
  • Ora 21:30 UTA Arad - Rapid

Sâmbătă, 8 august

  • Ora 18:30 Farul Constanța - Csikszereda Miercurea Ciuc
  • Ora 21:30 Dinamo - FC Voluntari*
    (Partida a fost reprogramată)

Duminică, 9 august

  • Ora 18:30 Universitatea Craiova - FC Argeș*
    (Partida a fost reprogramată)
  • Ora 21:30 Sepsi - FCSB

Luni, 10 august

  • Ora 18:30 FC Botoșani - Corvinul Hunedoara
  • Ora 21:30 CFR Cluj - Universitatea Cluj

FOTO. U Craiova - Levski 2-2

U Craiova - Levski Sofia FOTO Sportpictures
U Craiova - Levski Sofia FOTO Sportpictures

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Universitatea Craiova o va întâlni pe KuPS Kuopio, campioana Finlandei, în turul al treilea preliminar din Europa League.

  • 6 august: KuPS Kuopio - Universitatea Craiova
  • 13 august: Universitatea Craiova - KuPS Kuopio

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