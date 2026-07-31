Schimbări în programul Superligii Eliminarea Craiovei din Champions League modifică etapa. Când se joacă Dinamo - Voluntari și Craiova - FC Argeș

Eliminarea Universității Craiova din preliminariile Ligii Campionilor va produce două modificări în programul etapei #4 din Superliga.

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Universitatea Craiova a părăsit Liga Campionilor după dubla cu Levski Sofia. Bulgarii câștigaseră manșa tur cu 1-0, pe teren propriu, iar returul s-a terminat 2-2.

Eliminarea Craiovei din Champions League modifică programul Superligii

Campioana României va continua parcursul european în Europa League, motiv pentru care partida cu FC Argeș va fi disputată duminică, 9 august, de la ora 18:30, și nu sâmbătă seară, așa cum fusese programată inițial.

Locul oltenilor în programul de sâmbătă va fi ocupat de meciul Dinamo - FC Voluntari, care se va juca pe 8 august, de la ora 21:30.

Programul actualizat al etapei #4 din Superliga

Vineri, 7 august

Ora 18:30 Petrolul Ploiești - Oțelul Galați

Ora 21:30 UTA Arad - Rapid

Sâmbătă, 8 august

Ora 18:30 Farul Constanța - Csikszereda Miercurea Ciuc

Ora 21:30 Dinamo - FC Voluntari*

(Partida a fost reprogramată)

Duminică, 9 august

Ora 18:30 Universitatea Craiova - FC Argeș*

(Partida a fost reprogramată)

(Partida a fost reprogramată) Ora 21:30 Sepsi - FCSB

Luni, 10 august

Ora 18:30 FC Botoșani - Corvinul Hunedoara

Ora 21:30 CFR Cluj - Universitatea Cluj

FOTO. U Craiova - Levski 2-2

Universitatea Craiova o va întâlni pe KuPS Kuopio, campioana Finlandei, în turul al treilea preliminar din Europa League.

6 august: KuPS Kuopio - Universitatea Craiova

13 august: Universitatea Craiova - KuPS Kuopio

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