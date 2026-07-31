Schimbări în programul Superligii Eliminarea Craiovei din Champions League modifică etapa. Când se joacă Dinamo - Voluntari și Craiova - FC Argeș

- Eliminarea Universității Craiova din preliminariile Ligii Campionilor va produce două modificări în programul etapei #4 din Superliga.
Universitatea Craiova a părăsit Liga Campionilor după dubla cu Levski Sofia. Bulgarii câștigaseră manșa tur cu 1-0, pe teren propriu, iar returul s-a terminat 2-2.
Eliminarea Craiovei din Champions League modifică programul Superligii
Campioana României va continua parcursul european în Europa League, motiv pentru care partida cu FC Argeș va fi disputată duminică, 9 august, de la ora 18:30, și nu sâmbătă seară, așa cum fusese programată inițial.
Locul oltenilor în programul de sâmbătă va fi ocupat de meciul Dinamo - FC Voluntari, care se va juca pe 8 august, de la ora 21:30.
Programul actualizat al etapei #4 din Superliga
Vineri, 7 august
- Ora 18:30 Petrolul Ploiești - Oțelul Galați
- Ora 21:30 UTA Arad - Rapid
Sâmbătă, 8 august
- Ora 18:30 Farul Constanța - Csikszereda Miercurea Ciuc
- Ora 21:30 Dinamo - FC Voluntari*
(Partida a fost reprogramată)
Duminică, 9 august
- Ora 18:30 Universitatea Craiova - FC Argeș*
(Partida a fost reprogramată)
- Ora 21:30 Sepsi - FCSB
Luni, 10 august
- Ora 18:30 FC Botoșani - Corvinul Hunedoara
- Ora 21:30 CFR Cluj - Universitatea Cluj
FOTO. U Craiova - Levski 2-2
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Universitatea Craiova o va întâlni pe KuPS Kuopio, campioana Finlandei, în turul al treilea preliminar din Europa League.
- 6 august: KuPS Kuopio - Universitatea Craiova
- 13 august: Universitatea Craiova - KuPS Kuopio