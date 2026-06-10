Antrenorul Daniel Oprița (44 de ani) a vorbit despre viitorul său și a anunțat ce condiție pune pentru a continua la Steaua și în sezonul următor.

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În stagiunea recent încheiată, „militarii” au terminat pe locul al cincilea în play-off-ul Ligii 2.

Daniel Oprița, despre posibilitatea de a rămâne la Steaua: „Aș continua în condițiile astea”

Tehnicianul a spus că există posibilitatea de a continua la Steaua, însă doar dacă gruparea din Ghencea îi va garanta că poate pleca oricând primește o ofertă mai bună.

Oprița a fost dorit de FC Hermannstadt, însă contractul său includea o clauză de 50.000 de euro, pe care sibienii nu au fost dispuși să o achite.

„Dacă nu găsesc ceva care să mă atragă și să fie bine, să fie un proiect bun, aș continua la Steaua în condițiile în care m-ar înțelege și ar accepta o clauză, să pot pleca oricând dacă o să am vreo ofertă.

Un proiect bun (n.r. - ar fi prioritar). Dar e greu de găsit în Liga 1, aș fi vrut să merg undeva acolo. Am licența PRO, am tot.

Sunt în vacanță, nu știu deocamdată ce decizie voi lua. Îmi place să lucrez, nu pot să stau foarte mult fără echipă, iar dacă nu voi găsi o echipă în acest moment, unde să pot să antrenez și să-mi accepte cerințele, e clar că o să discut și cu Steaua.

Dacă vor accepta acea clauză, să pot pleca liber atunci când voi avea o ofertă, atunci aș accepta. Practic, aș putea fi liber oricând” , a spus Oprița, conform sport.ro.

La finalul sezonului, tehnicianul s-a declarat iritat de situația de la club, atât legat de dreptul de promovare, cât și de faptul că nu au fost pregătite contracte noi pentru staff și jucători.

De-a lungul carierei, Daniel Oprița a mai antrenat echipele Metalul Reșița, Juventus București, CSM Reșița, FC Voluntari și CS Mioveni.

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