„Echipa cu patru litere”  Cum a descris-o Csikszereda pe FCSB înainte de meciul direct: „Nu se poate numi Steaua”

Csikszereda a prefațat meciul cu FCSB din etapa 9 printr-un articol postat pe site-ul oficial al clubului.

Csikszereda - FCSB se dispută duminică, de la ora 21:00, și va fi transmis liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Prima Sport 1 și Digi Sport 1.

Un articol publicat pe site-ul oficial al clubului din Miercurea-Ciuc a stârnit comentarii în spațiul public.

Csikszereda, despre adversara FCSB: „Nu poate fi numită Steaua”

Înainte de meciul cu FCSB, Csikszereda a publicat un articol în care descrie adversara din etapa 9 a Ligii 1.

Formația din Miercurea-Ciuc a făcut referire la denumirea campioanei României, despre care a spus că are „patru litere”, și a vorbit despre procesul dintre FCSB și Steaua.

„Este pentru prima oară când FK Csíkszereda se confruntă într-un meci oficial cu cel mai popular club al fotbalului românesc, FCSB București. Că este sau nu clubul cu cea mai bogată tradiție, că deține sau nu cele mai multe titluri de campion, nu vom insista acum asupra acestor aspecte.

După cum se știe, o instanță a decis că actuala echipă, denumită cu patru litere, nu se poate numi Steaua și, în prezent, nu deține titlurile câștigate de echipa militară înainte de 1998, deși în acest sens povestea încă nu e încheiată”, a transmis Csikszereda pe site-ul oficial al clubului.

Înaintea partidei, Csikszereda ocupă ultima poziție în clasament, cu doar 2 puncte obținute în 7 meciuri. Nou-promovata nu a reușit până acum să câștige în prima ligă.

Nici FCSB nu trece printr-o perioadă foarte bună. Campioana României se află pe locul 14, cu 6 puncte obținute în 8 meciuri jucate.

Robert Ilyeș, obiectiv îndrăzneț în meciul cu FCSB: „Trebuie să fim mai buni ca ei”

Robert Ilyeș, antrenorul nou-promovatei Csikszereda, are încredere că echipa sa poate pune probleme serioase campioanei.

„Sunt mulțumit de cum ne-am pregătit în săptămâna asta și sper că prin comportamentul lor, cum s-au comportat săptămâna asta și cum s-a dorit la antrenament, sper să facem un meci bun duminică.

Este o mândrie și pentru noi, pentru că până acum era un vis să aducem campioana României, cea mai titrată echipă din România. Respectăm, dar pe teren trebuie să fim mai buni ca ei, să demonstrăm că jucăm acasă, să demonstrăm că și noi facem parte din Superligă, chiar dacă rezultatele nu au fost cum ne-am dorit în ultima perioadă.

Jocurile din ultimele meciuri ne dau speranțe și am foarte mare încredere în echipă că putem pune chiar probleme FCSB-ului.

FCSB, când joacă în cupele europene, tot timpul începe mai greu campionatul. Ei își revin după cupele europene. Dar să nu uităm că la ei nu sunt probleme dacă nu joacă 3, 4, 5 jucători, pentru că au un lot numeric și valoros și oricând fac ei o schimbare, nu se văd schimbările la ei în echipă”, a declarat Robert Ilyes.

