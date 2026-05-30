„L-aș vrea din toată inima”  Florinel Coman e prima țintă a celor de la FCSB, după calificarea în Conference League: „Îl fac atacant” +5 foto
Florinel Coman/ Foto: sportpictures.eu
Superliga

„L-aș vrea din toată inima” Florinel Coman e prima țintă a celor de la FCSB, după calificarea în Conference League: „Îl fac atacant”

alt-text Alexandru Smeu
alt-text Publicat: 30.05.2026, ora 10:31
Adaugă GOLAZO.ro la favorite

Internaționalul român a intrat în ultimul an de contract cu Al-Gharafa și este prima țintă pe lista celor de la FCSB, după calificarea echipei în Conference League.

„Am luat 10 milioane de euro” Gigi Becali, în extaz după victoria cu Dinamo: „Ofri Arad și-a scos banii. Aduc jucători” » Ce fotbalist vrea să transfere
Citește și
„Am luat 10 milioane de euro” Gigi Becali, în extaz după victoria cu Dinamo: „Ofri Arad și-a scos banii. Aduc jucători” » Ce fotbalist vrea să transfere
Citește mai mult
„Am luat 10 milioane de euro” Gigi Becali, în extaz după victoria cu Dinamo: „Ofri Arad și-a scos banii. Aduc jucători” » Ce fotbalist vrea să transfere

DINAMO - FCSB 1-1 (1-2 d.prel). Gigi Becali: „L-aş vrea din toată inima pe Florinel

Patronul roș-albaștrilor a dezvăluit că a avut deja o primă discuție cu Coman și îl vede evoluând pe o altă poziție în echipa roș-albastră.

„Florinel, am vorbit cu el, are de luat 2 milioane de euro. Dacă îți dau ăia un milion, hai la mine şi faci încă unul!

Florinel e altul acum. Se spovedeşte. Acum nu îi mai place vinul. L-aş vrea din toată inima pe Florinel. I-am spus că îl fac atacant”, a declarat Gigi Becali la Prima Sport.

Zvonurile privind o posibilă revenire a lui Florinel Coman la FCSB s-au intensificat tot mai des în ultima vreme.

După ce în pauza competițională s-a antrenat alături de foștii colegi, fotbalistul originar din Brăila a fost surprins în tribunele stadionului Steaua pentru meciul roș-albaștrilor cu FC Botoșani (4-3), din barajul pentru Conference League.

Galerie foto (5 imagini)

Florinel Coman, prezent la FCSB - FC Botoșani (1).jpeg Florinel Coman, prezent la FCSB - FC Botoșani (2).jpeg Florinel Coman, prezent la FCSB - FC Botoșani (3).jpeg Florinel Coman, prezent la FCSB - FC Botoșani (4).jpeg Florinel Coman, prezent la FCSB - FC Botoșani (5).jpeg
+5 Foto
labels.photo-gallery

Cifrele lui Florinel Coman la FCSB

Florinel Coman a evoluat timp de șapte ani la gruparea din capitală, 2017-2024, perioadă în care a reușit să câștige campionatul, Cupa României și Supercupa României.

În tricoul „roș-albaștrilor”, fotbalistul lansat în fotbal de Academia Hagi a jucat nu mai puțin de 233 de meciuri, reușind să marcheze 63 de goluri și să ofere 62 de pase decisive.

După un sezon foarte bun, 2023/2024, atunci când a fost cel mai activ jucător de la FCSB, Coman a dat curs ofertei venite de la Al-Gharafa, una dintre cele mai galonate echipe din Qatar.

6.000.000 de euro
a plătit Al-Gharafa pentru transferul lui Florinel Coman

Citește și

„Dinamo și Rapid să mai aștepte” MM Stoica, ironic la adresa rivalelor după calificarea FCSB în Conference League: „Aștept tragerea la sorți”
Superliga
00:59
„Dinamo și Rapid să mai aștepte” MM Stoica, ironic la adresa rivalelor după calificarea FCSB în Conference League: „Aștept tragerea la sorți”
Citește mai mult
„Dinamo și Rapid să mai aștepte” MM Stoica, ironic la adresa rivalelor după calificarea FCSB în Conference League: „Aștept tragerea la sorți”
„E un eșec!” FOTO: Darius Olaru, dezamăgit în ciuda calificării FCSB-ului în preliminariile Conference League: „Nu-mi vine să mă bucur”
Superliga
00:30
„E un eșec!” FOTO: Darius Olaru, dezamăgit în ciuda calificării FCSB-ului în preliminariile Conference League: „Nu-mi vine să mă bucur”
Citește mai mult
„E un eșec!” FOTO: Darius Olaru, dezamăgit în ciuda calificării FCSB-ului în preliminariile Conference League: „Nu-mi vine să mă bucur”

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

În fața dronei de la Galați a stat suferință omenească reală. În spatele „isteriei dronelor” stă dorința de a pune mâna pe putere și pe bani
În fața dronei de la Galați a stat suferință omenească reală. În spatele „isteriei dronelor” stă dorința de a pune mâna pe putere și pe bani
În fața dronei de la Galați a stat suferință omenească reală. În spatele „isteriei dronelor” stă dorința de a pune mâna pe putere și pe bani
gigi becali transfer al gharafa fcsb florinel coman
Știrile zilei din sport
PSG, performanță uluitoare Echipa lui Luis Enrique își păstrează coroana europeană » Gabriel a ratat lamentabil la penalty-uri
Liga Campionilor
30.05
PSG, performanță uluitoare Echipa lui Luis Enrique își păstrează coroana europeană » Gabriel a ratat lamentabil la penalty-uri
Citește mai mult
PSG, performanță uluitoare Echipa lui Luis Enrique își păstrează coroana europeană » Gabriel a ratat lamentabil la penalty-uri
Record la doar 20 de ani! Warren Zaire-Emery, cel mai tânăr dublu câștigător al Champions League! Luis Enrique l-a elogiat: „A fost incredibil!”
Liga Campionilor
30.05
Record la doar 20 de ani! Warren Zaire-Emery, cel mai tânăr dublu câștigător al Champions League! Luis Enrique l-a elogiat: „A fost incredibil!”
Citește mai mult
Record la doar 20 de ani! Warren Zaire-Emery, cel mai tânăr dublu câștigător al Champions League! Luis Enrique l-a elogiat: „A fost incredibil!”
Ce aroganță! Marea rivală, ironie devastatoare după ce Arsenal a pierdut finala Ligii Campionilor
Campionate
30.05
Ce aroganță! Marea rivală, ironie devastatoare după ce Arsenal a pierdut finala Ligii Campionilor
Citește mai mult
Ce aroganță! Marea rivală, ironie devastatoare după ce Arsenal a pierdut finala Ligii Campionilor
Ochit de Rădoi Turcii scriu că tehnicianul lui Gaziantep vrea un jucător de la FCSB
Superliga
30.05
Ochit de Rădoi Turcii scriu că tehnicianul lui Gaziantep vrea un jucător de la FCSB
Citește mai mult
Ochit de Rădoi Turcii scriu că tehnicianul lui Gaziantep vrea un jucător de la FCSB
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
16:09
Cristian Tudor Popescu Vremea Soranei a ajuns din urmă timpul!
Cristian Tudor Popescu Vremea Soranei a ajuns din urmă timpul!
16:42
Pe urmele lui Camora? Un fotbalist anunță că vrea să fie român: „Îmi e greu să învăț bine limba, dar cu siguranță voi reuși”
Pe urmele lui Camora? Un fotbalist anunță că vrea să fie român: „Îmi e greu să învăț bine limba, dar cu siguranță voi reuși”
15:56
Finalista îl vrea pe Romanchuk Stoperul Craiovei, atras de echipa din ultimul act al Europa League. Ce oferte mai are. Cum a ajuns la națională
Finalista îl vrea pe Romanchuk Stoperul Craiovei, atras de echipa din ultimul act al Europa League. Ce oferte mai are. Cum a ajuns la națională
15:39
Boateng la FCSB? Apropiatul fundașului plecat de la Dinamo îl contrazice pe Nicolescu: „Sunt deschis să negociez”
Boateng la FCSB?  Apropiatul fundașului plecat de la Dinamo îl contrazice pe Nicolescu: „Sunt deschis să negociez”
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
A învins PSG. A învins fotbalul, chiar și la penaltyuri

Theodor Jumătate: A învins PSG. A învins fotbalul, chiar și la penaltyuri

Theodor Jumătate: A învins PSG. A învins fotbalul, chiar și la penaltyuri
Lucescu are dreptate și după moarte

Dan Udrea: Lucescu are dreptate și după moarte

Dan Udrea: Lucescu are dreptate și după moarte
Arad salvator la București

Cristian Geambașu: Arad salvator la București

Cristian Geambașu: Arad salvator la București
Mărgici

Radu Naum: Mărgici

Radu Naum: Mărgici
Finala în care Rațiu a jucat ca împotriva Turciei. Total aerian!

Theodor Jumătate: Finala în care Rațiu a jucat ca împotriva Turciei. Total aerian!

Theodor Jumătate: Finala în care Rațiu a jucat ca împotriva Turciei. Total aerian!
Ce l-a șocat pe Șucu la Rapid

Dan Udrea: Ce l-a șocat pe Șucu la Rapid

Dan Udrea: Ce <span>l-a</span> șocat pe Șucu la Rapid
Parisul te vrea prost, mon cher!

Cristian Geambașu: Parisul te vrea prost, mon cher!

Cristian Geambașu: Parisul te vrea prost, mon cher!
Inteligența artificială vs. inteligența emoțională

Silviu Tudor Samuilă: Inteligența artificială vs. inteligența emoțională

Silviu Tudor Samuilă: Inteligența artificială vs. inteligența emoțională
Putin la paralele inegale

Cristian Tudor Popescu: Putin la paralele inegale

Cristian Tudor Popescu: Putin la paralele inegale
Mungiu n-a șutat la poartă

Cristian Geambașu: Mungiu n-a șutat la poartă

Cristian Geambașu: Mungiu <span>n-a</span> șutat la poartă
Răscoala bogaților

Cristian Geambașu: Răscoala bogaților

Cristian Geambașu: Răscoala bogaților
FRF, LPF, nu vă pute „domnul” rahat?

Dan Udrea: FRF, LPF, nu vă pute „domnul” rahat?

Dan Udrea: FRF, LPF, nu vă pute „domnul” rahat?
Au creat Europa League pentru EL: Unai Emery

Theodor Jumătate: Au creat Europa League pentru EL: Unai Emery

Theodor Jumătate: Au creat Europa League pentru EL: Unai Emery
Obraznicii

Cristian Geambașu: Obraznicii

Cristian Geambașu: Obraznicii
Cine a sunat pentru Moruțan?

Dan Udrea: Cine a sunat pentru Moruțan?

Dan Udrea: Cine a sunat pentru Moruțan?
Formula fericirii

Radu Naum: Formula fericirii

Radu Naum: Formula fericirii
O scenă sfidătoare într-o seară memorabilă

Dan Udrea: O scenă sfidătoare într-o seară memorabilă

Dan Udrea: O scenă sfidătoare <span>într-o</span> seară memorabilă
Arsenal e campioana Angliei. Nu a fotbalului

Theodor Jumătate: Arsenal e campioana Angliei. Nu a fotbalului

Theodor Jumătate: Arsenal e campioana Angliei. Nu a fotbalului
Ucrainean. Palestinian. Fericire în vreme de război

Theodor Jumătate: Ucrainean. Palestinian. Fericire în vreme de război

Theodor Jumătate: Ucrainean. Palestinian. Fericire în vreme de război
Casca

Cristian Geambașu: Casca

Cristian Geambașu: Casca
Top stiri
Mai pleacă 3 dinamoviști Andrei Nicolescu a anunțat numele acestora + obiectivul „câinilor” pentru sezonul viitor: „Ăsta e targetul”
Superliga
30.05
Mai pleacă 3 dinamoviști Andrei Nicolescu a anunțat numele acestora + obiectivul „câinilor” pentru sezonul viitor: „Ăsta e targetul”
Citește mai mult
Mai pleacă 3 dinamoviști Andrei Nicolescu a anunțat numele acestora + obiectivul „câinilor” pentru sezonul viitor: „Ăsta e targetul”
PSG, săgeți către Arsenal Fotbaliștii lui Luis Enrique exultă: „Am fost singura echipă care a vrut să joace” + „Vrem și al 3-lea trofeu!”
Liga Campionilor
30.05
PSG, săgeți către Arsenal Fotbaliștii lui Luis Enrique exultă: „Am fost singura echipă care a vrut să joace” + „Vrem și al 3-lea trofeu!”
Citește mai mult
PSG, săgeți către Arsenal Fotbaliștii lui Luis Enrique exultă: „Am fost singura echipă care a vrut să joace” + „Vrem și al 3-lea trofeu!”
Transfer de lux pentru Chivu Inter ar încerca să-l aducă pe unul dintre liderii lui Manchester City
Campionate
30.05
Transfer de lux pentru Chivu Inter ar încerca să-l aducă pe unul dintre liderii lui Manchester City
Citește mai mult
Transfer de lux pentru Chivu Inter ar încerca să-l aducă pe unul dintre liderii lui Manchester City
Noi modificări de trafic pentru lucrările la Magistrala de metrou M6 - stația Aeroport Băneasa. Se schimbă circulația în zona intersecției DN1 – Bd. Aerogării pentru 7 luni
B365
29.05
Noi modificări de trafic pentru lucrările la Magistrala de metrou M6 - stația Aeroport Băneasa. Se schimbă circulația în zona intersecției DN1 – Bd. Aerogării pentru 7 luni
Citește mai mult
Noi modificări de trafic pentru lucrările la Magistrala de metrou M6 - stația Aeroport Băneasa. Se schimbă circulația în zona intersecției DN1 – Bd. Aerogării pentru 7 luni

Echipe/Competiții

fcsb 108 CFR Cluj 13 dinamo bucuresti 52 rapid 33 Universitatea Craiova 13 petrolul ploiesti 1 Poli Iasi uta arad farul constanta 6

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti echipa nationala a romaniei Universitatea Craiova mircea lucescu liga 1 Cristi Chivu fcsb
Mondial pentru somnambuli! 60% din meciurile turneului final vor &icirc;ncepe cel mai devreme la miezul nopții. SONDAJ Cine va lua trofeul?
Sondaj
31.05

Mondial pentru somnambuli! 60% din meciurile turneului final vor începe cel mai devreme la miezul nopții. SONDAJ Cine va lua trofeul?

Cine va câștiga CM 2026?

Spania %
Franța %
Argentina %
Brazilia %
Anglia %
Alta %
Mondial pentru somnambuli! 60% din meciurile turneului final vor &icirc;ncepe cel mai devreme la miezul nopții. SONDAJ Cine va lua trofeul?
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share