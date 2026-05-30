„L-aș vrea din toată inima” Florinel Coman e prima țintă a celor de la FCSB, după calificarea în Conference League: „Îl fac atacant”

DINAMO - FCSB 1-1 (1-2 d.prel). Gigi Becali (67 de ani), patronul roș-albaștrilor, a anunțat că îl vrea pe Florinel Coman (28 de ani).

Internaționalul român a intrat în ultimul an de contract cu Al-Gharafa și este prima țintă pe lista celor de la FCSB, după calificarea echipei în Conference League.

DINAMO - FCSB 1-1 ( 1-2 d.prel). Gigi Becali: „ L-aş vrea din toată inima pe Florinel”

Patronul roș-albaștrilor a dezvăluit că a avut deja o primă discuție cu Coman și îl vede evoluând pe o altă poziție în echipa roș-albastră.

„Florinel, am vorbit cu el, are de luat 2 milioane de euro. Dacă îți dau ăia un milion, hai la mine şi faci încă unul!

Florinel e altul acum. Se spovedeşte. Acum nu îi mai place vinul. L-aş vrea din toată inima pe Florinel. I-am spus că îl fac atacant ”, a declarat Gigi Becali la Prima Sport.

Zvonurile privind o posibilă revenire a lui Florinel Coman la FCSB s-au intensificat tot mai des în ultima vreme.

După ce în pauza competițională s-a antrenat alături de foștii colegi, fotbalistul originar din Brăila a fost surprins în tribunele stadionului Steaua pentru meciul roș-albaștrilor cu FC Botoșani (4-3), din barajul pentru Conference League.

Cifrele lui Florinel Coman la FCSB

Florinel Coman a evoluat timp de șapte ani la gruparea din capitală, 2017-2024, perioadă în care a reușit să câștige campionatul, Cupa României și Supercupa României.

În tricoul „roș-albaștrilor”, fotbalistul lansat în fotbal de Academia Hagi a jucat nu mai puțin de 233 de meciuri, reușind să marcheze 63 de goluri și să ofere 62 de pase decisive.

După un sezon foarte bun, 2023/2024, atunci când a fost cel mai activ jucător de la FCSB, Coman a dat curs ofertei venite de la Al-Gharafa, una dintre cele mai galonate echipe din Qatar.

6.000.000 de euro a plătit Al-Gharafa pentru transferul lui Florinel Coman

