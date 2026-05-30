Atletico, trolling la adresa Barcelonei Oferte ironice  pentru Lamine Yamal și alte două staruri ale catalanilor: „O pungă de semințe de floarea soarelui”

Atletico Madrid a ironizat-o pe Barcelona, după zvonurile privind un posibil transfer al lui Julian Alvarez (28 de ani) pe Camp Nou.

Pentru început, gruparea de pe Metropolitano a publicat pe contul oficial de X o imagine generată cu ajutorul inteligenței artificiale, în care Lamine Yamal apare îmbrăcat în tricoul lui Atletico Madrid.

Atletico Madrid, ironii la adresa Barcelonei: „O pungă de semințe de floarea-soarelui pe Lamine Yamal”

Poza a fost însoțită de o ofertă ironică pentru puștiul-minune al catalanilor, în stilul jurnalistului Fabrizio Romano, „Here we go”.

„Am trimis un fax către FC Barcelona cu oferta noastră de transfer: 4 bilete la concertul de mâine al lui Bad Bunny, un abonament anual la ABC și o pungă de semințe de floarea soarelui.

Așteptăm cu nerăbdare răspunsul, pentru a pregăti anunțul.

Și nu uitați, ne-a luat doar cinci minute să creăm această farsă. Trăim într-o epocă în care realitatea poate fi distorsionată. Nu credeți tot ce vedeți, mai ales dacă are legătură cu Barcelona”, a scris Atletico Madrid pe X, potrivit marca.com.

HERE WE GO! Hemos enviado un fax al @FCBarcelona_es con nuestra oferta de traspaso: 4 entradas para el concierto de Bad Bunny de mañana, una suscripción anual al ABC y una bolsa de pipas. Esperamos ansiosos la respuesta para preparar el ‘announce’. pic.twitter.com/e0J7mPljHa — Atlético de Madrid (@Atleti) May 29, 2026

Au urmat alte două vedete ale echipei de pe Camp Nou. Este vorba de Pedri și Raphinha.

„Am avut o problemă cu această a doua ofertă, am rămas fără bilete pentru concertul de mâine, așa că îmbunătățim oferta anterioară cu 6 bilete pentru concertul de duminică”, a scris Atletico în oferta ironică pentru mijlocașul spaniol.

HERE WE GO! Para esta segunda oferta hemos tenido un problema, se nos han terminado las entradas para el concierto de mañana, así que mejoramos la propuesta anterior con 6 para el del domingo. pic.twitter.com/YlAMkP26XG — Atlético de Madrid (@Atleti) May 29, 2026

Cât despre startul brazilian, madrilenii au notat:

„Și pentru a finaliza tranzacția 3 în 1, am dat totul: jucătorul vine împrumutat pentru un sezon, iar în schimb îi împrumutăm pe Tom Ford și Smith fără opțiune de cumpărare. O ofertă pe care nu o poți refuza”

Atletico, atac dur la adresa Barcelonei

Ulterior, madrilenii au lăsat ironiile la o parte și au trecut la atacuri serioase.

Atletico i-a amintit Barcelonei de „cazul Negreira” și de „favorurile politice” implicate în înregistrarea lui Dani Olmo și a lui Pau Víctor.

„Nu, Atletico Madrid nu ar face niciodată așa ceva. Cu toate acestea, în ultimele luni suntem ținta unei campanii de hărțuire și denigrare îndreptată împotriva unuia dintre jucătorii noștri.

Scurgeri de informații tendențioase «știri false», lipsă continuă de respect, versiunea barceloneză a mașinăriei care inventează povești, numite așa înaintea confruntărilor directe…

Dar, desigur, nici nouă nu ne-ar trece prin cap să-l avem pe statul de plată pe vicepreședintele arbitrilor sau să apelăm la favoruri politice pentru a înregistra jucători. Respect și valori”, a mai fost mesajul lui Atletico Madrid de pe contul de X.

No, el Atlético de Madrid nunca haría algo así. Sin embargo, en los últimos meses venimos sufriendo una campaña de acoso y derribo sobre uno de nuestros jugadores. Filtraciones interesadas, 'fake news', faltas continuas de respeto, la versión culé de la maquinaria inventando… — Atlético de Madrid (@Atleti) May 29, 2026

Când păreau că lucrurile s-au oprit, Atletico Madrid a lansat un alt atac cu o nouă postare. Un videoclip cu un leu, care era de fapt un câine inofensiv, însoțit de textul:

„Barca încearcă să transfere unul dintre jucătorii tăi”.

În ceea ce îl privește pe Julian Alvarez, acesta a fost transferat de Atletico în vara lui 2024, când gruparea antrenată de Diego Simeone le plătea celor de la Manchester City suma de 75 de milioane de euro

Clauza lui e de 500 de milioane de euro

49 de goluri și 17 pase decisive a reușit atacantul argentinian în 106 meciuri pentru madrileni

90 de milioane de euro este cota lui Julian Alvarez, potrivit transfermark.ro

