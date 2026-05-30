Novak Djokovic (39 de ani, #4 ATP) s-a oprit în turul 3 la Roland Garros, după ce a fost învins de Joao Fonseca (19 ani, #30 ATP), scor 6-4, 6-4, 3-6, 5-7, 5-7.

La conferința de presă, sârbul a dezvăluit ce mesaj i-a transmis adversarului după meci, a evitat o întrebare și a afirmat că nu știe dacă va mai juca vreodată la turneul de la Paris.

US Open 2023 rămâne ultimul turneu de Grand Slam câștigat de Nole. De la acel moment, fostul lider ATP se află în căutarea titlului major cu numărul 25.

Novak Djokovic, eliminat de Joao Fonseca de la Roland Garros

Sârbul a cedat câte un set în primele tururi, cu Giovanni Mpetshi Perricard și Valentin Royer, iar în runda a treia a avut parte de un test mult mai dificil, împotriva unuia dintre cei mai talentați jucători din circuitul ATP.

Nole a început mai bine decât Joao Fonseca, a câștigat primele seturi (6-4, 6-4), dar nu a reușit să închidă la timp partida. Cu cât meciul se lungea, cu atât creșteau și șansele brazilianului la victorie.

Obosit și afectat de canicula de la Paris, Djokovic a pierdut după aproape 5 ore de joc (6-3, 7-5, 7-5). A condus cu 5-4 în ultimele două seturi, dar adversarul de 19 ani „a jucat mai bine în momentele importante”. Chiar europeanul a spus-o, la conferința de presă.

Novak Djokovic, mesaj la fileu pentru Joao Fonseca

La finalul partidei, Djokovic nu s-a rezumat la o simplă strângere de mână la fileu. A avut un mesaj pentru Fonseca, pe care l-a dezvăluit în fața jurnaliștilor.

„L-am felicitat și i-am spus că merită să câștige, că a jucat un meci incredibil și că ar trebui să fie mândru. I-am urat mult succes pentru restul turneului.

Nivelul de tenis pe care l-a arătat a generat mult entuziasm în jurul său și cred că astăzi am văzut cu toții de ce există această agitație. Nivelul a fost incredibil.

E greu să pierzi, dar trebuie să-i acorzi mult credit lui Joao pentru că a meritat să câștige. Cred, fără îndoială, că a jucat mai bine decât mine în cele mai importante momente. În acele momente cruciale din setul patru și cinci, a găsit schimburi și puncte incredibile. A găsit linii, lovituri spectaculoase, a fost impresionant.

Evident, nu e plăcut să te confrunți cu un jucător care joacă la acel nivel, dar nici nu cred că am greșit prea multe. Pur și simplu a fost mai bun”, a spus Djokovic.

Poate că singura mea greșeală a fost la 3-1 în setul 5, la serviciu, când a făcut rebreak. Dar, din nou, el a jucat foarte agresiv. Orice minge care ajungea la forehand-ul său, mai ales cele din mijloc, le lovea puternic. Era foarte greu de citit și juca cu o viteză extremă. Apoi a revenit în meci cu trei ași, cei mai puternici din întregul meci: 220, 225 km/h. Singurul lucru pe care îl poți spune este: bravo! Asta e tot. Novak Djokovic, #4 ATP

Întrebarea care l-a deranjat pe Novak Djokovic: „Te opresc aici”

În absența lui Carlos Alcaraz, accidentat, și a lui Jannik Sinner, eliminat în turul 2, Roland Garros 2026 se transforma într-o șansă uriașă pentru Djokovic.

„Având în vedere că absența lui Carlos și faptul că Jannik a pierdut ieri, ți-au început gândurile să zboare, ai început să visezi (n.r. - la un nou titlu de Grand Slam)?”, l-a întrebat im reporter pe Nole.

Sârbul a răspuns: „Te opresc aici. Nu. Tocmai am pierdut în runda a treia. Hai să vorbim despre altceva. Mulțumesc”.

Djokovic in press after his loss to João Fonseca at Roland Garros



“With Carlos sidelined & Jannik losing yesterday did your mind begin to sort of dance and dream?”



Novak: “I’ll stop you right there. No. I just lost 3rd round. Let’s just talk about something else. Thank you.” pic.twitter.com/rXvuaKyFqk — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) May 29, 2026

Ultimul meci la Roland Garros pentru Djokovic?

Întrebat dacă va fi prezent la Roland Garros și la ediția din 2027, Nole a spus scurt: „Nu știu”.

A oferit același răspuns și la întrebarea „Ar fi în regulă pentru tine dacă acesta ar fi ultimul tău meci aici, să joci împotriva unui jucător ca acesta?”.

În întreaga carieră, Nole a câștigat 301 de meciuri în care a condus cu 2-0 la seturi. Pe lângă Joao Fonseca, singurul jucător care a mai reușit să revină din această postură în fața sârbului a fost austriacul Jurgen Melzer, în sferturile Roland Garros 2010.

Joao Fonseca va da în optimi peste Casper Ruud (27 de ani, #16 ATP), finalist la Roland Garros în 2022 și 2023.

