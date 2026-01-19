Ofri Arad, salariu de top Noul mijlocaș va câștiga bani grei la FCSB! Doar 5 jucători câștigă mai mult

Ofri Arad (27 de ani), noul mijlocaș al celor de la FCSB , va fi renumerat cu un salariu de 20.000 pe lună de campioana României.

Ofri Arad a aterizat la București, iar începând de marți va intra oficial în programul celor de la FCSB.

Fotbalistul israelian care a ajuns gratis la formația roș-albastră, după despărțirea de Kairat Almaty, este văzut înlocuitorul perfect pentru Adrian Șut, mijlocaș plecat în Emiratele Arabe Unite, la Al Ain.

Gigi Becali a investit semnificativ în transferul său la FCSB, văzându-l drept elementul esențial pentru asigurarea echilibrului la mijlocul terenului.

Ofri Arad, înlocuitorul lui Adrian Șut

Într-o declarație recentă, patronul campioanei a dezvăluit că afacerea Ofri Arad îl va costa 900.000 de euro pentru doi ani și jumătate.

Cu un salariu anual de 240.000 de euro, israelianul este depășit doar de Florin Tănase (360.000), Darius Olaru, Daniel Bîrligea, Denis Alibec și Mamadou Thiam (toți cu 300.000).

Vlad Chiricheș, Risto Radunovic Dennis Politic și Andre Duarte sunt renumerați cu același salariu ca Arad.

1,2 milioane de euro este cota de piață a lui Ofri Arad, potrivit transfermarkt.ro

Cine este Ofri Arad

În vârstă de 27 de ani, Ofri Arad a fost titular în primele trei meciuri ale celor de la Kairat din Liga Campionilor și a reușit chiar să marcheze într-un meci pierdut la limită, scor 1-2, pe terenul Interului, formație antrenată de Cristi Chivu.

Pănă să ajungă la Kairat în iarna lui 2023, fotbalistul în vârstă de 27 de ani a mai evoluat pentru Maccabi Haifa și Hapoel Ramat Gan.

Are în palmares 5 titluri de campion (3 cu Maccabi Haifa și 2 cu Kairat), dar și 10 meciuri în naționala Israelului.

