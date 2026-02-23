Ofri Arad (27 de ani) a marcat la debutul său pentru FCSB, însă golul a fost anulat.

Fundașul i-a dedicat reușita soției, dar gestul nu a mai contat după decizia VAR.

După pauză, mijlocașul defensiv a fost schimbat.

Ofri Arad a ajuns gratis la FCSB, după despărțirea de Kairat Almaty, iar meciul disputat acum a fost primul pentru el, de la transferul realizat pe 20 ianuarie.

Ofri Arad a marcat la debutul său, dar VAR i-a stricat momentul

Meciul a început într-un ritm alert, iar FCSB a deschis scorul în minutul 6, prin Daniel Bîrligea. Bucuria roș-albaștrilor a durat însă puțin: oaspeții au egalat imediat, în minutul 7, prin Dragoș Huiban.

În minutul 12 al partidei, Joao Paulo a trimis o centrare, balonul a fost deviat de Bîrligea și a ajuns la Ofri Arad, care doar a împins mingea în poartă.

După gol, Arad a celebrat spre tribună, și-a pus mingea sub tricou și i-a trimis „bezele” soției sale însărcinate, însă reușita a fost anulată în urma intervenției din camera VAR.

VIDEO: Apropiații lui Ofri Arad, după reușita care ulterior a fost anulată

În minutul 26, FCSB a revenit în avantaj, prin golul lui Darius Olaru.

Ofri Arad a fost schimbat la pauză, în minutul 46, când a fost nevoit să îi lase locul lui Baba Alhassan.

Cinci minute mai târziu, în minutul 51, Miculescu a înscris pentru 3-1.

