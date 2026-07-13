„Am fost foarte șocat” Jucătorul care a calificat FCSB în Conference League, reacție dură despre plecarea sa de la echipă +18 foto
Jucătorii FCSB-ului. Foto: Sport Pictures
Superliga

„Am fost foarte șocat” Jucătorul care a calificat FCSB în Conference League, reacție dură despre plecarea sa de la echipă

alt-text Ionuț Cojocaru
alt-text Publicat: 13.07.2026, ora 10:26
alt-text Actualizat: 13.07.2026, ora 10:26
  • Ofri Arad (27 de ani), jucătorul israelian transferat în iarnă FCSB, a vorbit despre zvonurile apărute în ultimele luni cu privire la plecarea sa.
  • Presa din Israel a scris că fotbalistul ar fi putut pleca de la fosta campioană a României după doar jumătate de an.
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Fotbalistul de 27 de ani a avut un început complicat la FCSB. A fost criticat public de Gigi Becali după primele apariții, apoi a lipsit o perioadă din cauza unei accidentări.

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Ofri Arad, despre zvonurile privind plecarea de la FCSB: „Am fost foarte șocat”

Finalul sezonului i-a schimbat însă situația. Arad a marcat golul decisiv în barajul pentru Conference League cu Dinamo (2-1), iar patronul roș-albaștrilor și-a schimbat tonul la adresa lui.

După această perioadă tumultuoasă, Presa din Israel a scris că Ofri Arad ar vrea să plece de la FCSB.

„Nu a fost niciodată adevărat că aș fi vrut să plec de aici. Nu am venit aici doar pentru 6 luni. Nu știu cine a lansat zvonul, dar nu am vrut niciodată să plec.

Da, am trecut printr-un moment dificil, în primele luni nu mi-a fost simplu, iar lumea credea că îmi fac bagajul deja.

Totuși, cei care mă cunosc știu că nu cedez niciodată. Mă bucur că oamenii au văzut ce pot aduce acestei echipe”, a spus Ofri Arad, conform sport.ro.

Ofri Arad a marcat în a doua repriză de prelungiri (foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro)
Ofri Arad a marcat în a doua repriză de prelungiri (foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro)

Galerie foto (18 imagini)

Ofri Arad a marcat în a doua repriză de prelungiri (foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro) Ofri Arad a marcat în a doua repriză de prelungiri (foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro) Ofri Arad a marcat în a doua repriză de prelungiri (foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro) Ofri Arad a marcat în a doua repriză de prelungiri (foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro) Ofri Arad a marcat în a doua repriză de prelungiri (foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro)
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Arad a transmis că vrea să continue la FCSB și să-și atingă obiectivele la clubul cu care a semnat în iarnă.

„În viitor, chiar dacă îmi va fi greu, nu vor mai fi zvonuri că vreau să plec. Dacă plec, va afla toată lumea, însă eu îmi doresc că continui și să îmi îndeplinesc obiectivele.

Am fost foarte șocat când am citit că aș vrea să plec și că nu aș fi fericit aici. Sigur, e dificil când nu joci și ești accidentat, dar nu sunt copil și am știut ce am de făcut.”

Ofri Arad a ajuns la FCSB în ianuarie 2026, liber de contract, după despărțirea de Kairat Almaty. El a semnat un contract valabil până în 2028.

7 meciuri
a jucat Ofri Arad pentru FCSB până acum, cu puțin peste 220 de minute adunate în tricoul roș-albaștrilor

Roș-albaștrii se pregătesc pentru preliminariile Conference League. FCSB va întâlni FK Auda (Letonia), în turul 2 preliminar. Meciurile sunt programate pe 23 și 30 iulie.

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